Yaratıcı tasarımlarla çocuk odası dekorasyonu

Çocuk odası dekore edilirken onların minik dünyalarına uygun olarak rengarenk ve cıvıl cıvıl bir oda tasarlamak şüphesiz hepimizin arzusu. Çocuk odası dekorasyonunun aynı zamanda yaratıcı ve hatta bilgilendirici olması ise pekala mümkün. Günümüzde çocuk odaları için tasarlanılmış akıllı mobilyalarla minikler hem eğleniyorlar hem de bir şeyler öğrenebiliyorlar. Gelin hep birlikte yaratıcı çocuk odası dekorasyonlarına göz atarak kendi çocuğumuz için en doğru tasarımı bulalım.
Çocuk odası dekorasyon fikirleri arasında en revaçta olanlardan biri de duvarlarda resimli kağıt ile duvar panelleri kullanmaktır. Michel Bandaly imzalı bu dekorasyon örneğinde de yatağın dayandığı duvara hem renkli hem de sevimli bir duvar kağıdı uygulanmış. Kocaman bir kalp ve yanındaki iki küçük daha belirgin olsun diye tavana gömülü lambalarla resim aydınlatılmış. Böylece duvar kağıdı hem odanın yıldızı haline gelmiş hem de olduğundan daha canlı görünmüş.
Çocuk odası dekorasyonunda en gözde fikirlerden birisi odaya belirli bir konsept uygulamaktır. Bu dekorasyon örneğinde de bahar teması işlenmiş. Ağırlıklı renk seçimi olarak ise şeker pembesinde karar kılınmış. Tema kadar belirli bir renk seçimi de mühimdir. Zira çocuk odası dekorasyonu çok fazla hareketli olduğundan bazı renklerin baskın olması daha derli toplu gösterir. Bunun dışında odaya göz attığımız zaman bahar temasına uygun olarak duvarda çiçekli dal figürü ile lamba ve çekmece detaylarında kelebek şeklini görüyoruz.
Beyaz üstüne kırmızı şekillerle eğlenceli bir labirenti andıran duvar kağıdı çocuk odası dekorasyonunu dinamik hale getirmiş. Bu kadar baskın bir duvar kağıdı kullandığından odada kalan eşyalar da ya kırmızıdan ya da beyazdan tercih edilmiş. Birisi hariç. Kırmızı şekillerin içinde ilk anda dikkat çekmese de duvarı da bir adet zebra başı bulunuyor. Bu da odanın esprisi olmuş. Enteresan tasarımlı yatak lambasıyla delikli oval masası da bir o kadar ilginç aksesuarlar.
Bizimki gibi ülkelerde aileler kalabalık olur. Tam da bu tür ailelerin çocukları için 4 yataklı bir çocuk odası dekorasyonu karşımızda. Tabii yatakları yan yana koymak çok fazla yer kaplayacağından ranza sistemi devreye girmiş. İki tane ranza yan yana yerleştirilerek arasına bir merdiven konulmuş. Yatakların diğer tarafı ise dolap olarak kullanılmış. Alt kısımları da unutulmayarak çekmece yapılmış. Gördüğünüz gibi bir hayli fonksiyonel bir tasarım.
Çocuk odası dekorasyonlarında belli başlı mobilyalar kadar yaratıcı ve eğlenceli fikirler de büyük önem taşır. Çünkü çocuklar gelişme çağında olduğundan onları eğlendirerek mümkün olduğunca yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini harekete geçirmeliyiz. Bu tür yaratıcı aksesuarlardan mini çadırlar çocuk odası dekorasyonlarında bir hayli yaygın olarak kullanıyor. Zira çocuklar bayılıyor ve macera arayışları dizginleniyor.
Çocuk odası dekorasyonunda epey işlevsel hale gelen duvar aksesuarlarından bu örnekte bolca görüyoruz. Odada hemen hemen sadece 3 renk bulunuyor: turuncu, gri ve beyaz. Yatağın olduğu alan gri bir panelle odanın kalanından ayrılarak sınırını çizmiş. Üst kısmında ise kutu şeklinde üç adet raf bulunuyor ve her biri farklı bir renkte. Duvarda aynı zamanda ince çubuklardan yapılmış hayvan desenleri var. Modern bir çocuk odası dekorasyonu için başarılı bir tasarım.
Bu çocuk odası tasarımında ise odanın her köşesi değerlendirilerek küçük alanda harikalar yaratılabileceğine dair güzel bir örnek kotarılmış. Bir duvar dünya haritası ile kaplanarak küçüklerin eğitimine katkıda bulunulmuş. Aynı zamanda giysi dolabının üzerinde renkli kocaman rakamlar işlenmiş. Başka bir duvarda ise oyuncaklı hayvan büstleri bulunuyor. Böylece tüm bilgiler oyun oynarcasına çocuk odasının dekorasyonuna yedirilerek adeta hem eğlendirmiş hem düşündürmüş.
Çocuk odası dekore ederken yalnızca öğrenme üzerine değil, aynı zamanda küçüklerin enerjilerini de değerlendirebilecekleri dekorasyon fikirlerini düşünmekte fayda var. Mesela televizyonun olduğu kısmı aynı zamanda kara tahta yapmak bir hayli işlevsel. Ancak oda içerisinde geçiş yaparken hem paravan işlevi görecek hem de çocukların tırmanmasını sağlayacak bir file eklemek hareket etmelerine de vesile olmak açısından daha işe yarar bir fikir.
Bir başka temalı çocuk odası dekorasyonu karşımızda. Bu defa çocukların çok sevdiği ürünlerden lego teması kullanılmış. Yatağın dayandığı köşe duvarına lego şeklinde bir duvar paneli uygulanmış. Tavanda da devam etmiş. Yatağın yanındaki dolap ve masalar ise kulpsuz olarak tasarlanarak girintili çıkıntılı yapısıyla legolara eşlik etmiş. Renk olarak ise beyaz ağırlıklı odada legoların olduğu kısımlar yeşil ve mavilerden seçilmiş.
Biraz da mobilya ve aksesuar detaylarını inceleyelim. Bir çocuk odası dekorasyonuna uygun olarak dizayn edilmiş raflı dolabın dış kısımları ahşaptan oluşuyor. Her biri farklı büyüklükte olan rafların ilk yarısı basamak şeklinde yukarı doğru ilerlemiş. Diğer yarısı ise düz ve üstüne ince bir minder eklenerek oturmalık hale getirilmiş. Birinci kısmın raflarında kapak bulunmadığından pembenin çeşitli tonlarından kaplarla kapatılarak sevimli bir görüntü yaratılmış
Oyuncak ve aksesuar seçiminden bir erkek çocuğuna ait olduğunu düşündüğümüz çocuk odası dekorasyonu nispeten sade denilebilir. Odada en dikkat çekici aksesuar futbol topu şeklindeki puf. Dekorasyonun tamamı siyah ve beyazdan oluşurken aksesuarlar sayesinde canlı bir sarı da eklenmiş. Artık küçüklük dönemi bitmiş, ergenliğe geçmiş bir çocuğun odası olduğunu dekorasyon stilinden de hissediyoruz
İster yetişkin olsun ister çocuk odası, dekorasyon yaparken daime tercihiniz akıllı tasarımlardan yana olsun. Zira yaratıcı fikirlerle daha az yer tutan mobilyalar yeriniz geniş bile olsa çok daha pratiktir. Bu çocuk odası dekorasyonunda ise ayrıca bir dolap almak yerine yatağın olduğun duvarın her bir boş köşesi değerlendirilerek çekmece haline getirilmiş.
Çocuk odası dekore ederken mobilya ve aksesuar seçiminde mutlaka olması gereken eşyaları seçerken esprili olmasına özen gösterebilirsiniz. Böylece sıkıcı bir çocuk odası dekorasyonu yerine zaten olması gereken mobilyalarla da eğlenceli bir konsept sunabilirsiniz. Mesela bu dekorasyonda sadece sek sek şeklindeki halı bile çocuklar için çok keyifli hale gelebilir. Doğru eşya seçimi bu yüzden önemlidir
Herhalde bir ufaklık için bu tasarımdan daha muhteşem bir çocuk odası dekorasyonu olamaz. Parka gitmek için dahi çok istekli olan çocuklara bizzat parkı eve getirmek gibi bir şey zira. Üstelik kayağa çıkan merdivenler aynı zamanda çekmece işlevi görüyor. Tıpkı tasarımda olduğu gibi adeta bulutlarda uçuyormuş gibi bir his. Bir çocuk daha ne ister?
Çocuk odası dekorasyonunda miniklerin daha özel alanlara ihtiyacı olabilir. Zira hayali oyuncaklarla savaşa giriyor olabilirler. Bu gibi önemli konularını konuşacakları kapalı bir alan onları çok mutlu edecektir. Aynı zamanda bu evin bir de kayağı olması muhteşem olmaz mı? Artık onları kendi haline bırakabilirsiniz. Çünkü bu odadan hiç çıkmak istemeyecekler.
Bu konuda daha fazla örnek incelemek için ’Çocukodası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları’ yazısını okuyabilirsiniz.