Yaratıcı tasarımlarla çocuk odası dekorasyonu

Çocuk odası dekorasyon fikirleri arasında en revaçta olanlardan biri de duvarlarda resimli kağıt ile duvar panelleri kullanmaktır. Michel Bandaly imzalı bu dekorasyon örneğinde de yatağın dayandığı duvara hem renkli hem de sevimli bir duvar kağıdı uygulanmış. Kocaman bir kalp ve yanındaki iki küçük daha belirgin olsun diye tavana gömülü lambalarla resim aydınlatılmış. Böylece duvar kağıdı hem odanın yıldızı haline gelmiş hem de olduğundan daha canlı görünmüş.