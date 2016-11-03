200 bin TL'ye 127 metrekarelik geleneksel ev

Modüler evlerin en pratik çeşitlerinden biri olan prefabrikeler betonarmeye alternatif bir yapı şekli olarak giderek popülerleşiyor. Gördüğü ilgiyle doğru orantılı olarak kalitesi ve işlevselliği de artan prefabrike evleri daha yakından tanımak istiyorsanız size Polonya'dan muhteşem bir örnek sunacağız. İç mekanlarını, dekorasyonunu ve mimarisini görünce bu evin prefabrike olduğuna inanamayacaksınız. 127 metrekarelik alana monte edilen bu iki katlı yapı, bakımlı ve geniş bir bahçeye de sahip. Evin yapıldığı ülkedeki satış fiyatı ise sadece 200 bin TL.
Evi daha detaylı incelemeye başlamadan önce dilerseniz modüler evlerin özelliklerinden biraz bahsedelim. Modüler yapılar tıpkı bir yapboz gibi parçaları fabrikalarda üretilen ve kurulacağı bölgeye taşınıp monte edilen yapılardır. Strüktürleri galvanizli çelik malzemeden, duvar dolguları ise tercihe göre ahşap, beton ve izolasyon katmanlarından oluşur. Çelik iskeleti sayesinde betonarme yapılara göre çok daha sağlam ve uzun ömürlüdür. İnşasında temel kazmaya ve beton dökmeye gerek olmadığından su harcanmaz, inşaat atığı, moloz çıkarmaz bu nedenle ekolojik ve temiz bir yapı şeklidir. Ayrıca bütün parçaları bilgisayar ortamında tasarlanıp özel teknolojiler ile üretildiğinden hesaplarında hata riski yoktur. Modüler yapıları, imar izni olan herhangi bir arsaya yaptırabilirsiniz ve hatta dilerseniz daha sonra yerini değiştirmeniz bile mümkün. Bu kadar çok avantajı bulunan bu yeni nesil yapı şeklinin, ortaya ne kadar muhteşem bir ev çıkardığını görünce siz de apartman dairelerine milyonlar ödemekten vazgeçebilirsiniz. Modüler yapılar hakkında daha detaylı bilgi almak ve ülkemizden üretici firmalar bulmak için mimarlar ve inşaat şirketlerine danışabilirsiniz.
Ferahlığı ile dikkat çeken iç mekanlarda modern ve abartısız mobilyalar kullanılmış bu sayede kullanışlı odalar elde edilmiş. Açık mutfağa sahip olan salonda bir de yemek alanı bulunuyor. Geniş bir yemek masası ve şık sandalyelerle oluşturulan bu yemek alanında da her detay ince ince planlanmış.
Dışarıdan bakıldığında son derece lüks bir villa görünümüne sahip olan bu ev sıradan bir villaya göre çok daha avantajlı. Hem ekolojik hem ekonomik olan, hem de sürdürülebilir özellikler taşıyan bu evin iç mekanları ise şaşırtıcı güzellikte. Evde alüminyum kaplama ahşap çatı kullanılmış. Dış cephesinde ise ahşap, taş ve beton bölümler mevcut. Farklı malzemeler bir arada kullanılarak şık bir görüntü oluşturulmuş. Modüler evlere daha fazla örnek görmek isterseniz
10 çarpıcı modüler ev projesi başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bahçeye açılan geniş cam kapılar sayesinde evin iç mekanlarında göz alıcı bir ferahlık hakim. Hemen her odada farklı bir duvar dekorasyonu göze çarpıyor ve son derece modern bir dekorasyon uygulanmış. Işıklandırmadan izolasyona, ısıtma/soğutma sistemlerinden zemin döşemelerine kadar her detayın en iyi şekilde planlandığı evde neredeyse hiçbir eksik yok.
Beyaz dekorasyon ürünlerinin avantajı ile pırıl pırıl parlayan bir mutfak oluşturulmuş. Modüler tasarım sayesinde her köşesi değerlendirilen mutfakta fonksiyonellik ön planda. 127 metrekareye sığdırılan üç odalı, iki banyolu bir ev için geniş sayılabilecek bir mutfak alanı var. İç mimarlar bu alanı en iyi şekilde kullanarak ortaya işlevsel bir mutfak çıkarmışlar.
Çocuk odası olarak tasarlanan odada işlevsel bir çalışma alanı da bulunuyor. Bu sayede çocuk ve genç odası olarak değerlendirmek mümkün. Çocuksuz aileler için ise kolaylıkla bir çalışma odası ve misafir yatak odası haline getirilebilir. Yine modern dekorasyonun kullanıldığı odada ferahlık ve rahatlık ön planda.
Ahşap yatak başlığı ve konforlu bir yatak ile dekore edilen yatak odasında küçük bir ebeveyn banyosu ile giyinme odası olarak kullanılabilecek bir ek oda bulunuyor. Ahşap zemin ve açık renk duvarları ile şık bir görüntüye sahip olan yatak odası son derece kullanışlı ve güzel.
Modern bir eve yakışacak şıklıkta bir ana banyo dizayn edilmiş. Ahşap malzeme ve beyaz renkli seramiklerin bir arada kullanıldığı bu banyo insanın içini açıyor. Ayrıca banyo içerisinde çamaşır odası ve depo gibi kullanılabilecek bir ek oda da bulunuyor. Her detayı düşünülmüş muhteşem bir ev tasarımı.
Evin iki katına ait detaylı planı yukarıda bulabilirsiniz. Polonya'da 60.000 ile 200.000 Euro arası fiyatlarla satılan bu evleri ülkemizde çok daha uygun fiyatlara bulmak mümkün. Eğer bu şekilde değerlendirebileceğiniz bir toprağınız varsa hiç düşünmeden bir modüler ev üreticisiyle iletişime geçmelisiniz.