200 bin TL'ye 127 metrekarelik geleneksel ev

Modüler evlerin en pratik çeşitlerinden biri olan prefabrikeler betonarmeye alternatif bir yapı şekli olarak giderek popülerleşiyor. Gördüğü ilgiyle doğru orantılı olarak kalitesi ve işlevselliği de artan prefabrike evleri daha yakından tanımak istiyorsanız size Polonya'dan muhteşem bir örnek sunacağız. İç mekanlarını, dekorasyonunu ve mimarisini görünce bu evin prefabrike olduğuna inanamayacaksınız. 127 metrekarelik alana monte edilen bu iki katlı yapı, bakımlı ve geniş bir bahçeye de sahip. Evin yapıldığı ülkedeki satış fiyatı ise sadece 200 bin TL.

Evi daha detaylı incelemeye başlamadan önce dilerseniz modüler evlerin özelliklerinden biraz bahsedelim. Modüler yapılar tıpkı bir yapboz gibi parçaları fabrikalarda üretilen ve kurulacağı bölgeye taşınıp monte edilen yapılardır. Strüktürleri galvanizli çelik malzemeden, duvar dolguları ise tercihe göre ahşap, beton ve izolasyon katmanlarından oluşur. Çelik iskeleti sayesinde betonarme yapılara göre çok daha sağlam ve uzun ömürlüdür. İnşasında temel kazmaya ve beton dökmeye gerek olmadığından su harcanmaz, inşaat atığı, moloz çıkarmaz bu nedenle ekolojik ve temiz bir yapı şeklidir. Ayrıca bütün parçaları bilgisayar ortamında tasarlanıp özel teknolojiler ile üretildiğinden hesaplarında hata riski yoktur. Modüler yapıları, imar izni olan herhangi bir arsaya yaptırabilirsiniz ve hatta dilerseniz daha sonra yerini değiştirmeniz bile mümkün. Bu kadar çok avantajı bulunan bu yeni nesil yapı şeklinin, ortaya ne kadar muhteşem bir ev çıkardığını görünce siz de apartman dairelerine milyonlar ödemekten vazgeçebilirsiniz. Modüler yapılar hakkında daha detaylı bilgi almak ve ülkemizden üretici firmalar bulmak için mimarlar ve inşaat şirketlerine danışabilirsiniz.