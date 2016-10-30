Türkiye'de bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Dekorasyon yapmak için kolları sıvamadan önce hepimiz, elimize geçen bütün dergilerdeki dekorasyon sayfalarını karıştırır, bulabildiğimiz kadar örnek tasarım incelemeye gayret ederiz öyle değil mi? Aslında bu başlangıç, ev dekorasyonu için yapılabilecek en doğru hazırlıktır. İncelediğiniz her örnekte kendi evinize uyarlamak isteyeceğiniz dekorasyon çözümleri bulabilir veya uygulamak isteyeceğiniz stil ve tema hakkında fikir edinebilirsiniz. En sevdiğiniz renk tonlarından dekorasyon stillerine, farklı temalardan dekorasyon çözümlerine kadar birçok ipucunu uzmanların elinden çıkmış örnek tasarımlara göz atarak keşfetmek mümkün. Tam da bu nedenle Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel örnek tasarımlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise sizlere İstanbul'dan muhteşem bir villanın en güzel özelliklerini tanıtacağız. Dekorasyon sırasında aklınıza gelmeyecek ama ne kadar çok işinize yarayacağını görünce şaşıracağınız çözümleri bu yazımızda bulacaksınız.

Ev dekorasyonu için farklı öneriler bulabileceğiniz “Sakarya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.