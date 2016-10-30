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Türkiye'de bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Homify Homify
Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk İç Dekorasyon
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Dekorasyon yapmak için kolları sıvamadan önce hepimiz, elimize geçen bütün dergilerdeki dekorasyon sayfalarını karıştırır, bulabildiğimiz kadar örnek tasarım incelemeye gayret ederiz öyle değil mi? Aslında bu başlangıç, ev dekorasyonu için yapılabilecek en doğru hazırlıktır. İncelediğiniz her örnekte kendi evinize uyarlamak isteyeceğiniz dekorasyon çözümleri bulabilir veya uygulamak isteyeceğiniz stil ve tema hakkında fikir edinebilirsiniz. En sevdiğiniz renk tonlarından dekorasyon stillerine, farklı temalardan dekorasyon çözümlerine kadar birçok ipucunu uzmanların elinden çıkmış örnek tasarımlara göz atarak keşfetmek mümkün. Tam da bu nedenle Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel örnek tasarımlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise sizlere İstanbul'dan muhteşem bir villanın en güzel özelliklerini tanıtacağız. Dekorasyon sırasında aklınıza gelmeyecek ama ne kadar çok işinize yarayacağını görünce şaşıracağınız çözümleri bu yazımızda bulacaksınız.

Ev dekorasyonu için farklı öneriler bulabileceğiniz “Sakarya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.

Göz alıcı manzarasıyla şehri ayaklarınızın altına seren bir ev

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

İstanbul'un en iyi yerlerinden birinde bulunan bu villanın hayatınıza güzellik katacak bir manzarası var. Böyle bir evin balkonunu ya da terasını büyük bir zevkle kullanabilirsiniz. İş stresini atmak istediğinizde ya da sabah kalkınca ferah bir nefese ihtiyaç duyduğunuzda balkona çıkmanız yeterli olacaktır. Eğer ev arayışındaysanız size verebileceğimiz en önemli tavsiye evin konumuna ve cephelerine mutlaka önem verin. Ev arayışınızda size yol gösterecek uzmanlara ulaşmak için profesyonellerimizden emlakçılar ya da müteahhitlerle iletişime geçebilirsiniz.   

Mutfakta modern ve şık detaylar

Mutfak Emrah Yasuk MutfakMutfak Tezgâhları
Emrah Yasuk

Mutfak

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Beyaz renk ile toprak tonlarının buluşturulduğu bu kullanışlı mutfakta sarı ışıklar ve sleek yüzeyler dikkat çekiyor. Bu göz alıcı güzelliği mutfak dekorasyonunuz için ilham kaynağı yapabilirsiniz. Klasik detayların modern tasarımlarla birleştiği bir dekorasyon istiyorsanız bu mutfaktaki gibi işlemeli bir kapı araştırabilirsiniz. Ayrıca zeminde kullanılan mermer döşeme de mutfağın konseptini tamamlıyor. 

hidromasajlı küvet

Banyo jakuzi Emrah Yasuk BanyoKüvet & Duşlar
Emrah Yasuk

Banyo jakuzi

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

hidromasajlı küvet banyo dekorasyonundan ayrı bir şekilde ele almak çok daha doğrudur. Özellikle bu örnekte olduğu gibi güzel manzaralı bir odayı sauna, spa ve hidromasajlı küvet için ayırabilirsiniz. Dinlenmek, arınmak ve stres atmak için daha etkili bir çözüm bulamazsınız.

Saray gibi misafir banyosu

Misafir Banyosu Emrah Yasuk BanyoDekorasyon
Emrah Yasuk

Misafir Banyosu

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Yeterince geniş bir eviniz varsa fazladan bir banyo planlayarak evinize bir misafir banyosu ekleyebilirsiniz. Yatılı misafirleriniz için kullanıma açacağınız bu banyo misafirlerinizin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayacaktır. Evinizdeki diğer banyoların stili ne olursa olsun misafir banyonuzu şık tutmaya özen gösterin. Bu evin misafir banyosunda da oldukça gösterişli bir dizayn tercih edilmiş.  

Yemek odasında loş ışıklandırma

Yemek Odası_1 Emrah Yasuk Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Emrah Yasuk

Yemek Odası_1

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Ferah ve geniş bir yemek odası oldukça kullanışlı olsa da loş ışıklandırmalar ve klasik ögelerle süslenmiş bir yemek odasının zarafetini sunamaz. Zengin bir dekorasyon anlayışına sahip olan bu evde, yemek odası için loş bir ortam oluşturulmuş. Klasik mobilyalar, gösterişli aksesuarlar ve ambiyans yaratan ışıklandırmalar ile dekore edilen yemek odası bu stili sevenler için güzel bir örnek. 

Değerli aksesuarlar için şık duvar nişleri

Salon Emrah Yasuk İç Dekorasyon
Emrah Yasuk

Salon

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Salonda bulunan şöminenin etrafına geniş duvar nişleri yapılmış. Parlak spot ışıklarla vitrin özelliği kazandırılan bu nişler kullanışlı bir raf görevi görmesinin yanı sıra eve zenginlik de katıyor. Özellikle salonda sergileyecek değerli aksesuarlarınız varsa bu tip bir duvar dekorasyonu uygulayabilirsiniz.  

Girişin zemin döşemesi

Giriş Holü Emrah Yasuk Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Emrah Yasuk

Giriş Holü

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Evlerin girişi ilk izlenimi oluşturan alanlar olduğundan, dekorasyonunda dikkat çeken ögeler kullanmak iyi bir fikirdir. Bu evin girişinde, desenli mermer zemin ile oluşturulan alanın hemen üzerinde geniş ve şık bir tavan uygulaması kullanılmış. Böylece evin girişinde gösterişli bir merkez oluşturulmuş. Eve ilk girenler için dekorasyonun karakteri hakkında fikir veren bir uygulama.  

Evinizin derli toplu görünmesine yardımcı olacak 6 ipucu
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