Oldukça sıradışı, kendine has bir proje ev: Antivilla

Yapının içindeki tüm duvarlar yıkılarak loft tarzı, geniş bir tek alan oluşturulmuş. İç mekanda da tüm duvarlar, tavan ve zemin brüt beton olarak bırakılmış ancak buradaki fark dış mekandaki kaba ve çiğ görünümün aksine, tüm yüzeylerin pürüzsüz olması. Bu rafine görünüme yuvarlak formlardaki ya da doğal malzemelerden imal edilmiş mobilya parçaları eşilik ediyor.

Geniş pencereler hem içerinin bol bol doğal gün ışığı almasını sağlıyor hem de kırsal bölgenin güzel manzarasını içeri taşıyor.