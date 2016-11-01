Oldukça sıradışı, kendine has bir proje ev: Antivilla

Bugün sayfamızda son derece sıra dışı ve cesur bir konut çalışması var. Gördüğünüz üzere, bu ev herkese göre değil. Eski bir dergi basım atölyesinin renove edilerek sanat atölyesi ve konut olarak düzenlenmesiyle oluşan bu projede eski yapının birçok özelliği olduğu gibi, yani yeniden düzenlenip makyaj yapılmadan korunmuş ve sıra dışı ve benzersiz birer özellik olarak yapıdaki yerlerini almışlar. İçi ve dışı brüt beton olan kübik yapının tamamen asimetrik ve kısmen yıkık gibi görünen pencereleri korunmuş, iç mekanda yeni yapılan mutfak ve şömine gibi unsurlar da brüt betonla yapılarak komple bütünlük sağlanmış. Bu marjinal renovasyon projesinin iç mekanlarını ve dışını gelin daha yakından inceleyelim.
İnşaatı henüz bitmemiş gibi görünen yapı özellikle bu şekilde bırakılmış. Pencereleri kırık dökük izlenimi yaratıyor, cephe çalışmaları sanki henüz bitmemiş… Konut sahipleri ve tasarımcı mimarların ortak çalışması olan bu konutun renovasyon çalışma gerçekleştirilirken eski yapısal özellikleri ve kusurları saklanmak yerine ön plana çıkarılmış ve estetik arayışı kusurda yapılmış.
Ön cephesinde, düz çatının köşesinde ileri doğru bir çıkıntıya sahip olan bu kübik, brüt yapının alt katı sanatçı olan ev sahipleri için konut, üst katı ise bir sanat atölyesi olarak dekore edilmiş; yani bu bina bir çeşit home ofis, daha çok home atölye.
Yapının içindeki tüm duvarlar yıkılarak loft tarzı, geniş bir tek alan oluşturulmuş. İç mekanda da tüm duvarlar, tavan ve zemin brüt beton olarak bırakılmış ancak buradaki fark dış mekandaki kaba ve çiğ görünümün aksine, tüm yüzeylerin pürüzsüz olması. Bu rafine görünüme yuvarlak formlardaki ya da doğal malzemelerden imal edilmiş mobilya parçaları eşilik ediyor.
Geniş pencereler hem içerinin bol bol doğal gün ışığı almasını sağlıyor hem de kırsal bölgenin güzel manzarasını içeri taşıyor.
Konutun tüm iç mekan yüzeyleri gibi, mutfağı da betondan yapılmış. Brüt beton mutfak tezgahı üst kata çıkan merdivenin altına yerleştirilmiş. İlginç bir detay; mutfak aydınlatmasını sağlayan avize merdiven boşluğundan sarkarak geliyor ve üst tak tavanına takılı.
Konutun tüm iç duvarları yıkıldığı için gerekli olan seperasyonlar tavandan sarkan hafif, hoş bir beyaz perde ile gerçekleştirilmiş. Bu perdeler arzu edildiğinde tama açılabiliyor ya da kapatılanilir.
Mutfaktan aşina olduğumuz beyaz, hafif perde uygulaması yatak odasında da göze çarpıyor. Brüt betonun sert yapısının aksine mekana yumuşak, hafif bir hava katan beyaz renkli bu pamuklu perdeler yatak odasının dört bir yanını kaplıyor. Aydınlatma elemanı tavandan sarkmasına rağmen bir yer aydınlatması kadar alçak, böylece gözü rahatsız etmeden yumuşak bir ışık sağlıyor. Koyu renkli hayvan postu şeklindeki halı ise hem renk hem de doku olarak hemen her şeye kontrast oluşturarar dikkatlerini üzerine çekiyor.
Konutun şömünesi de tıpkı mutfağı gibi sonradan yapılmış ve bu alanda da brüt beton kullanılmış. Yatak odasında gördüğümüz yumuşak, kahvreni posttan şöminenin önünde de bir adet bulunuyor.
Bu çalışma iginizii çektiyse, tıpkı bunun gibi marjinal bir başka renovasyon projesini incelediğimiz ’Sıradışı ve cesur bir renovasyon çalışması’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.