Küçük evler için şık çözümler: 70 m² modern bir daire

İşlevselliğin ve konforun ön planda olduğu 70 m² modern bir daire projesini iç mekan görselleri ile inceledik. Beyazın hakim olduğu zeminler, nötr renkler ve natürel dokulara rastlayacağınız bu evde ferah ve aydınlık bir atmosfer hakim. Modern stil öğelerle döşenen evde oturma odası, yemek odası, mutfak, yatak ve giyinme odası, mutfak, banyo mevcut. Dekoratif öğeler için alandan yer kazandıran şık duvar nişleri kullanılıyor. Daha kapsamlı gözlem için dairenin iç mekan görsellerini inceleyelim.
Oturma odası, dingin bir atmosfer oluşturmak istenen alanlardır. Günün yorgunluğunun ardından sevdiklerinizle keyifli saatler geçirebilir, konfor sağlayabilirsiniz. Genel olarak beyaz zemin renklerinin hakim olduğu oturma odası modern stil dizayn edilmiş. Tek duvar dekorunda doğal ahşap dokunun kattığı natürellik, mobilya ürünlerinde kullanılan natürel renkler ile oldukça uyumlu. Şık ışıklandırma unsurları ile rahat koltukların kullanıldığı oturma odası dinlendirici bir atmosfere sahip.
Beyazın zarafeti ile sofistike bir mutfak dekorasyonu. Yemek alanı ile mutfak alanı ilişkisinde renk uyumu ve ahengi hakim. Beyazın zarifliğinin yanı sıra pastel renklerle yumuşak ve göze hitap eden bir atmosfer oluşturuluyor. Genel olarak mobilya ve aksesuar ürünlerinde modernist çizgiler hakim. Lamba aksesuarı ile vazo modelinde sıcak renklerin uyumu tercih edilmiş ve mutfağa kırmızı rengi ile sıcaklık katmış. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Yemek odası alanına bakan mutfakta beyaz kuvars taş tezgah tercih edilmiş. Bakımı ve silmesi kolay oldukça şık bir mutfak tezgahı tasarlanıyor. Nötr renklerle üst ve alt mutfak dolapları dizayn ediliyor. Doğallık ve sıcaklığın renk ve dokularda yakalandığı mutfakta natürellik ön planda. Şık mutfak tezgahının yanı sıra natürel renklerle taş kaplama mutfak duvarı da göze hitap ediyor.
Nötr renklerle zarif çizgilerin bir araya geldiği giyinme odası alanında sürgülü ayna kapılar kullanılmış. Natürel renkleri ve ışığı yansıtan bu alanda şıklık ve zarif çizgiler ön planda. Mobilya ürünlerindeki incelik ve zarafet unsuru çizgiler özenle tasarlanan dekorasyon öğelerini öne çıkarıyor. İç mekanda daha geniş gösteren ve derinlik katan aynalar ise fonksiyonel amaçlı değerlendiriliyor.
Beyazlara bürünen koridor olduğundan daha geniş görünürken, derinlik katan bir algı oluşturuluyor. Açık renk tonlarının kullanımının yanı sıra, duvar içi nişlerle göz yoran raf çıkıntıları yapmaya gerek kalmıyor. Hem estetik hem de fonksiyonel amaçla kullanılan nişler, genişlik algısını bozmuyor. Küçük ve dar alanlarda dekoratif öğelerle şık raflar dizayn etmek istiyorsanız şık dizayn edilen nişler ve özenli ışıklandırma ihtiyacınızı karşılayabilir.
Küçük bir banyoyu estetik dokunuşlarla daha şık hale getirmek mümkün. Modern stil öğelerle döşenen banyoda dolap kapaklarında geometrik formlar kullanılmış. Evin diğer alanlarında olduğu gibi nötr ve natürel renk tonları, doğal malzemeler ve dokular kullanılmış. Dingin ve ferah bir banyo.
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