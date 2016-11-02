Küçük evler için şık çözümler: 70 m² modern bir daire

Küçük bir banyoyu estetik dokunuşlarla daha şık hale getirmek mümkün. Modern stil öğelerle döşenen banyoda dolap kapaklarında geometrik formlar kullanılmış. Evin diğer alanlarında olduğu gibi nötr ve natürel renk tonları, doğal malzemeler ve dokular kullanılmış. Dingin ve ferah bir banyo.

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