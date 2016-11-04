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Daha kullanışlı bir mutfak için Türkiye'deki mutfaklardan 7 fikir

Homify Homify
Ev Tadilat İşleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri Modern Mutfak
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Ev dekorasyonunun üzerine en çok düşünülmesi gereken alanlarından biri de mutfaklardır. Mutfak dekorasyonu diğer odalara göre daha detaylı bir planlama ister ve ustalık gerektiren kısımları vardır. Bu nedenle mutfak dekorasyonu yaparken genelde hazır mutfaklar, modüler mutfaklar ya da özel tasarımlar göz önünde bulundurulur. Eğer siz de mutfak dekorasyonu için kolları sıvadıysanız nasıl bir dizayn seçeceğinize karar vermek için Türkiye'den örnekler inceleyebilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere ülkemizde bulunan evlerden 7 güzel mutfak dekorasyonu derledik. Daha kullanışlı bir mutfağa sahip olmak için dikkat etmeniz gereken ayrıntıları bu tasarımları inceleyerek keşfedebilirsiniz. Ayrıca mutfak dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilecek farklı ülkelerden tasarımlar görmek istiyorsanız “İç açıcı bir mutfak için 8 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Mucizevi kontrast renkler

iç mimari tasarım mutfak GN İÇ MİMARLIK OFİSİ MutfakMutfak Malzemeleri
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

iç mimari tasarım mutfak

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Dekorasyonda kullanım kolaylığı sağlayan unsurlardan biri de aydınlık ve ferah bir ortamdır. Özellikle mutfak gibi iş yapılan odalarda ışıklandırmanın, aydınlığın ve renk dengesinin iyi planlanmış olması gerekir. Kontrast renklerle oluşturulan renk dengesi yalnızca mutfaklar için değil her oda için kurtarıcı olabilir. Özellikle siyah ve beyaz renkleri ile oluşturulan kontrast size son derece başarılı bir denge sunabilir. Dekorasyonlarınızda kullanacağınız renkler ile ilgili bilgilere ya da kullanışlı önerilere ihtiyacınız varsa Homify profesyonellerinden dekoratörlere, boyacılara ya da iç mimarlara danışabilirsiniz.  

Ergonomik yerleşim

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Mutfak
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Kullanışlı bir mutfak demek aslında kelimenin tam anlamıyla ergonomik tasarıma sahip bir mutfak demektir. Ergonomik tasarım; insan anatomisine, kullanım alışkanlıklarına ve sağlığına en uygun tasarım olarak da açıklanabilir. İşlevselliği ve kullanışlı yapısı ile öne çıkan bir mutfak tasarımı için mutfağınızın yerleşimine özen göstermeniz gerekir. Eşyaların kullanım alışkanlıklarınıza göre yerleştirilmesi, tezgah ve dolapların boyunuza uygun yüksekliklerde olması ve buna benzer birçok düzenlemenin özenle planlanması gerekir.  

Konforlu alanlar

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonunda tezgah, dolaplar ve ekipmanlar kadar önemli olan bir diğer şey de mobilyalardır. Yemek ve dinlenmek için ayıracağınız alanın konforlu olması olması oldukça önemlidir. Bunun için bu örnek dekorasyondaki gibi köşe takımlarını değerlendirebilirsiniz. Rahat bir köşe koltuk, masa ve sandalyeden oluşan köşe takımları mutfaklara hem şıklık hem de konfor kazandırabilir. 

Bol bol raf ve çekmece

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Mutfağınızın kullanışlı olmasını istiyorsanız bol sayıda depolama alanına ihtiyaç duyacağınızı unutmayın. bu nedenle dekorasyonunuzun mümkün olan her alanında raf ve çekmeceler bulundurmakta yarar var. Tezgah altı, pencere üstü gibi alanları şık raflarla süsleyerek hem dekorasyonunuzu canlandırıp hem de depolama alanlarınızı genişletebilirsiniz. 

Mutfak adaları

LILYUM MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Kırsal Mutfak
Ada Ahşap

LILYUM MUTFAK

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Yeni nesil mutfak tasarımlarında sıklıkla kullanılan mutfak adaları birçok konuda oldukça başarılı bir çözüm olarak gösterilebilir. Hem fazladan bir tezgah hem de fazladan dolap ve raf gibi depolama alanları kazandıran mutfak adaları, modern ve şık bir görüntü sağlamak için de kullanılıyor. Ayrıca ana tezgah üzerine yerleştirilen ekipmanlardan bir kısmını aldığı için kullanım alanınızı da genişletmiş oluyor. Her yönüyle mutfaklarınıza fonksiyonellik kazandıran mutfak adalarını mutlaka değerlendirin.   

Modüler tasarım

Mutfak Tadilatı Tadilat Şirketleri Modern Mutfak
Tadilat Şirketleri

Mutfak Tadilatı

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Mutfak için ayrılan alanın her köşesini en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlayan modüler tasarımlar yeni nesil mutfakların vazgeçilmezi. Özellikle yeterince geniş olmayan mutfaklarda fonksiyonel çözümler yaratmak için modüler tasarım anlayışı şart oluyor. Modern görünümlü, kullanışlı, dayanıklı bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak istiyorsanız modüler tasarım mutfakları daha yakından inceleyin. 

Gün ışığından faydalanabilen alanlar

HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

HANEDAN KONUTLARI

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Mutfak dekorasyonlarında aydınlatmanın öneminden sık sık bahsediyoruz. Mutfakta başarılı bir aydınlatma sağlamak için ışıklandırma elemanlarından daha önemli bir yere sahip olan çözüm, pencerelerdir. Geniş ve kullanışlı pencereler mutfaklarınızı güzelleştirdiği gibi gün ışığından da en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.  

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