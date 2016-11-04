Daha kullanışlı bir mutfak için Türkiye'deki mutfaklardan 7 fikir

Ev dekorasyonunun üzerine en çok düşünülmesi gereken alanlarından biri de mutfaklardır. Mutfak dekorasyonu diğer odalara göre daha detaylı bir planlama ister ve ustalık gerektiren kısımları vardır. Bu nedenle mutfak dekorasyonu yaparken genelde hazır mutfaklar, modüler mutfaklar ya da özel tasarımlar göz önünde bulundurulur. Eğer siz de mutfak dekorasyonu için kolları sıvadıysanız nasıl bir dizayn seçeceğinize karar vermek için Türkiye'den örnekler inceleyebilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere ülkemizde bulunan evlerden 7 güzel mutfak dekorasyonu derledik. Daha kullanışlı bir mutfağa sahip olmak için dikkat etmeniz gereken ayrıntıları bu tasarımları inceleyerek keşfedebilirsiniz. Ayrıca mutfak dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilecek farklı ülkelerden tasarımlar görmek istiyorsanız “İç açıcı bir mutfak için 8 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.