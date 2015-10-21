Evinizi güzelleştirmek için kendin yap projeleri

Günümüzde her birey evini güzelleştirmek, evini tarzına göre düzenleyip kişiliğini yansıtan bir ev dekorasyonu yapmak için çuval çuval para harcıyor. Evlerinde yatak odalarının şık ve kişilere özel bir şekilde dekore etmek, salon dekorasyonlarını zarif bir şekilde yapmak için dekorasyonun ruhuna ve evinizin estetiğine göre mobilya seçimleri yapmak, duvar boyaları seçimini titizlikle yapmak, aydınlatma yaparak dekorasyonun tüm detaylarını özenli bir şekilde seçerek dekorasyonu tamamlarlar. Evlerimizde yapacağımız dekorasyonlar gün sonunda evimize geldiğimizde günün yorgunluğunu atacağımız, akşamı dinlenerek ferah ve estetik bir evde geçireceğimiz dekorasyonlar olmalıdır.

Yapılacak dekorasyonlar için dekorasyon firmalarına giderek istediğimiz özelliklere sahip dekorasyonlar yaptırmak için kabarmış bir fatura ile karşılaşabilir, istemediğimiz ayrıntıların yer aldığı içimize sinmeyen renkleri ve detayların yer aldığı dekorasyonlar için çuvalla para ödemek zorunda kalabiliriz. Çuvalla para ödemek yerine, ana hatlarını kendimizin belirleyeceği ev dekorasyonları yapmalı, dekorasyonun seçimlerini kişiliğimizi yansıtan, içimize sinen ve dekorasyon bittiğinde benim tasarımım, benim dekorasyonun diye eşe, dosta akrabaya anlatabileceğimiz dekorasyonlar yapabiliriz. Bu sayede dekorasyon firmasına ödeyeceğimiz para cebimizde kalmış olur, istemediğimiz detayların yer almadığı dekorasyonlar yaptırmak zorunda kalmayız. Peki evimiz için yapacağımız dekorasyonlar nasıl olacak ? Evlerimizde yapacağımız dekorasyonlar için öncelikle dekore edeceğimiz odanın özelliklerine göre dekore etmeye başlamalıyız. Öncelikle salon veya oturma odası dekore edecekse öncelikle ana unsurlar olan oturma gruplarını seçmeliyiz. Oturma grupları odamızın büyüklüğü ile orantılı olmalı, kişiliğimizi yansıtan istediğimiz mobilyaları seçmeliyiz. Seçtiğimiz mobilyaları odaya yerleştirdikten sonra renklerine uygun yer döşemeleri veya duvar boyaları seçerek oda dekorasyonun büyük bölümü tamamlamış oluruz. Geriye kalan dekorasyon detayları için perde seçimleri kapı pencere süslemeleri, orta masa seçimlerini hazır almak yerine kendimizde yapabiliriz.

Dekorasyon süslemeleri ve basit orta masa seçimi, bahçe peyzajı, balkon süslemesi ve dekorasyonu aydınlatma süslemelerini kendimiz yaparak hem dekorasyonu zenginleştirmiş hem de farklı ve estetik görünümlü bir dekorasyon yapmış oluruz. Örnek olarak orta masa dekorasyonu için palet orta masaları satın almak yerine kendimiz yapabilir ve ekonomik olarak beşte bir oranında bir maliyet ile yapmış oluruz. Yine paletleri farklı boylarda ve farklı tasarımlarda kullanarak estetik orta masalar tasarlayabilir, paletleri kullanarak oturma alanı yapabilirsiniz. Bahçe düzenlemelerinde de aynı şekilde peyzajı kendiniz yapabilir, bahçe süslemelerini yürüyüş yollarını tasarlayabilir, değik taş türlerini kullanarak çim içerisinde farklı estetik alanlar oluşturarak bahçenize renk katabilirsiniz. Bahçe peyzajları gibi balkon süslemelerini , balkon dekorasyonlarını, balkonlar için renkli çiçekler, yeşil bitkiler tasarlayarak balkonlarınızı süsleyebilir, dekore edebilir yaşanabilir hale getirebilirsiniz. Kendin yap projeleri ile daha estetik ve göz alıcı balkonlar yaratarak hem zarif bir balkon yaratmış hem de ekonomik açıdan dekorasyon firmalarına ödeyeceğiniz rakamın dörtte biri rakamlara balkon dekorasyonu yapmış olursunuz. Bu sayede daha ekonomik balkon dekorasyonu yapmış ve kendin yap dekorasyonları evinize yansıtmış olusunuz.

Kendin yap dekorasyonlarından birisi de ev, balkon ve bahçe aydınlatmalarıdır. Aydınlatma dekorasyonu güzelleştiren dekorasyonun bütün unsurlarını görselleştiren bir detay olduğu için kaliteli ve estetik bir aydınlatma ile evlerinizi muhteşem bir zariflikte gösterebilirsiniz. Bunun için tercih edeceğiniz led şeritler, sarkıtma lambalar, abajurlar, avizeler ve iyi planlanmış bir aydınlatma tasarımı ile evlerinizi görsel hale getirebilirsiniz. Sizin yapacağınız estetik bir aydınlatma planı hem içinize sinecek, hem dışarıdan bakan bir göz olarak evinizin odanızın nasıl durduğunu düşünerek tasarım yapmanızı sağlayacak hem de aydınlatma için ödeyeceğiniz rakamların çok çok aşağı maliyetlerde olmasını sağlayacaksınız. Balkon ve bahçe aydınlatmaları tamamen dekoratif amaçlı olacağından yapacağınız aydınlatma süslemeleri ile çok zarif ve şık balkon, bahçe aydınlatmalarınız olacaktır. Özellikle yürüyüş yollarına yapacağınız yerden, yarım boy aydınlatmalar ile bahçenize romantizm kazandırmış, ağaçların üzerine yapacağınız aydınlatmalar ile bahar aylarında mehtabı seyredeceğiniz ve hayallere dalacağınız özel bir dekorasyon yapmış olacaksınız.

Kendin yap projeler ve tasarımlar ile evlerinizi güzelleştirmek istiyorsunuz ancak aklına çok estetik fikirler gelmiyor yada farklı model ve tasarımlar yapmak istiyor ve istediğiniz modelleri tasarlamakta zorlanıyorsanız yapmanız gereken dekorasyon firmalarının kataloglarını inceleyerek özel bir sentez yapmak, veya evinizin özel bir bölümüne özel bir dekorasyon tasarımı yapmak istiyor ve alan nedeniyle yapamıyorsanız homify ev dekorasyon örneklerini inceleyerek evinizin her alanı için yüzlerce farklı örnek bulabilir, istediğiniz model ve tasarımda dekorasyon örneği ile evinizi daha güzel hale getirebilirsiniz. Homify sayfalarından örnek alacağınız dekorasyonların tamamını veya bir kısmını kendiniz yaparak daha ekonomik maliyetlere dekorasyon yapmış olursunuz. Sizler için derlediğimiz örnek kendin yap dekorasyonlar ve projelere birlikte göz atalım.