Eski bir dairenin yeni hayatı

Gümüş, metal tonlar ve siyah tezgahın kullanımının yanı sıra sıcak renklere yer açılıyor. Modern stil dizayn edilen mutfak daha ferah ve kullanışlı hale getiriliyor. Cam kapaklı dolap rafları ise mutfak düzeni oluşturmada derinlik katan bir çalışma örneği. Evin diğer alanlarında da olduğu gibi doğadan motifler ve dekoratif bitkilere mutfakta da yer veriliyor.

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