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Eski bir dairenin yeni hayatı

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Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Yemek Odası
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Yıllardan beri kullanılan ama artık onarım ve tadilat gerektiren evlerde kapsamlı bir çalışma ile daha işlevsel alanlar dizayn etmek mümkün. Bu yazımızda öncesi ve sonrası ile São Paulo'da 170 metrekarelik bir dairenin dönüşüm aşamalarını irdeleyeceğiz. Dönüşüm aşamalarında kullanışlılık esas alınırken, eski haline nazaran daha ferah ve geniş gösteren bir tasarım anlayışı hakim. Dekorasyonda yenilik yapmak isteyenlerin örnek fikirler bulabileceği projede, artık demode olan  mobilya ürünleri değiştiriliyor, banyo ve mutfakta önemli değişiklikler yapılıyor. Dönüşüm aşamalarını daha kapsamlı incelemek için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.

Öncesi ve sonrası: Oturma odası

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Oturma Odası
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Geniş balkon pencereleri ile ferah bir görünüme kavuşan oturma odasının dönüşüm öncesi ve sonrası hallerini burada görmekteyiz. Artık modası geçen eşyaların kullanımı yerine, natürel renk ve dokularla göze hitap edilen bir oturma odası dekore ediliyor. Kahverengi tonları ve krem renkleri kullanılarak daha natürel ve dingin bir atmosfer oluşturuluyor. Dekoratif bitkilerle süslenen oturma odasında şık ışıklandırma unsurlarına özen gösteriliyor.

Yenilenen oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Gözü dinlendiren renk ve dokular arasında natürel renkler yer alır. Kahverengi tonları, bej ya da krem uyumu dingin bir atmosfer oluşturmada oldukça etkili. Mobilya ürünlerinde doğal ahşap sıcaklığı tercih edilirken, perdelerle uyumlu dekoratif yastıklar kullanılıyor. 

Çalışma alanı

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Oturma Odası
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Büyü odada evden çalışmak isteyenler için alternatif fikir olabilecek bir çalışma alanı dizayn ediliyor. Duvar dekoruna özen gösterilen bu alanda kullanışlı bir bilgisayar masası ve rahat bir sandalye tercih ediliyor. Sandalye tekstilinde yemek masasında kullanılan sandalyelerle uyum sağlanıyor. 

Öncesi ve sonrası: Yemek odası

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Yemek Odası
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Eski moda bir vitrin olan yemek alanı tamamen değiştiriliyor. Dekoratif bir ayna ile şıklık sağlanıyor. Doğadan motifler, natürel dokular, dekoratif bitki ve ağaçlarla mis gibi bir atmosfer oluşturuluyor. Eski karanlık ve kasvetli haline nazaran daha ferah bir etki uyandırıyor.

Yenilenen yemek odası

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Yemek Odası
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Cam yemek masası ile şık bir yemek alanı dizayn edilirken zarif çizgiler kullanılıyor. Sandalyelerde kullanılan kahverengi tonları ve krem çizgiler evin diğer alanları ile oldukça uyumlu ve ahenk sağlıyor. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

Öncesi ve sonrası: Banyo

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Banyo
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Artık modası geçen banyo elemanlarını değiştirmenin zamanı gelmişti. Daha ferah ve işlevsel hale gelen banyoda ferah ve aydınlık bir atmosfer hakim. Bakım kolaylığı ve temizlik açısından uygun zemin kaplamaları alternatifleri değerlendiriliyor.

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Öncesi ve sonrası: Mutfak

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Mutfak
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Stil sahibi bir mutfak için modern çözümler bu aşamada kaydediliyor. Mutfak duvarına renk katan fayans kaplama sıcak bir atmosfer oluşturmada oldukça etkili. Dönüşüm öncesi haline nazaran daha kullanışlı ve modern bir dizayna sahip mutfakta kontrast oluşturacak mutfak tezgahı kullanılıyor.

Yenilenen mutfak

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Mutfak
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Gümüş, metal tonlar ve siyah tezgahın kullanımının yanı sıra sıcak renklere yer açılıyor. Modern stil dizayn edilen mutfak daha ferah ve kullanışlı hale getiriliyor. Cam kapaklı dolap rafları ise mutfak düzeni oluşturmada derinlik katan bir çalışma örneği. Evin diğer alanlarında da olduğu gibi doğadan motifler ve dekoratif bitkilere mutfakta da yer veriliyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca '5 yatak odasının muhteşem dönüşümü’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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