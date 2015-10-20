Belleklerde iz bırakan 2015 köşe takımları

2015 yılının sonu da yavaş yavaş yaklaşıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri şimdiden Noel Babalar’la, çam ağaçlarıyla yeni yıl havasına girmeye başladılar bile. 2016’da dekorasyon dünyasında ne gibi yenilik ve değişimler olacak şimdiden tahmin etmek kolay değil ancak artık Kasım ayı kapıya dayanmışken 2015’in bir özetini geçmekte bir sakınca yoktur diye düşünüyoruz. Başlıktan da kolayca anlayabaleceğiniz üzere bugünkü yazımızın konusunu köşe takımları oluşturyor. 2015’te hangi tarzlar daha popülerdi? Hangi renklere eğilim artarken hangilerine azaldı? Hangi coğrafyalardan tasarımcıların ürünleri daha dikkat çekiciydi? Kullanılan hangi materyaller bu yıl daha ön planda yer aldı? İşte bugünkü yazımızda genelde dekorasyon daha özelde ise köşe takımları konusunda bitmeye yaklaşan 2015 yılının bir muhasebesini yapmaya çalışacağız.
Yukarıda bahsettiğimiz muhasebeyi yaparken yine genel kalıplarımızın dışına çıkmamaya özen göstereceğiz. Yani yine on adet görselimiz olacak ve bu görsellerin bir kısmını sizlere yeni fiki ve ilhamlar verebilmek için dünyanın çeşitli dekorasyon ekollerinden seçtik. Elbette ülkemizde de neler olduğuna bakmadan geçmeyeceğiz, ülkemiz tasarımcılarının ürünlerine de yer vereceğiz. Böylelikle genelde dekorasyon özelde de köşe takımları konusunda eğilimleri ve değişikleri kendi gözlerinizle görüp, bir değerlendirmeye gidip gelecekteki müstakbel oturma odası ya da salon dekorasyonlarınız için yeni projeksiyonlar öizme imkanına kavuşacaksınız.
Köşe takımlarının klasik algılanışı geçmişte dekorasyon ve mobilyayı oda veya ev içinde konumlandırma konusunda bazı sıkıntılar doğurmaktaydı. L şeklinde duruşuyla çoğu zaman mobilyanın uyacağı alanın kısıtlı olması nedeniyle her zaman tercih edilmeyen modellerin arasında köşe koltuk takımları rahatlıkla yer alabilirdi. Bu eğilimi göre tasarımcılar özellikle konumlandırma değişik açılımlar geliştirmek durumunda kaldılar. Artık köşe takımları sadece tarz, renk veya imalinde kullanılan materyal açısından değil ev içinde konumlandırma açısından da pek çok değişik alternatife sahipler. Bu akıma uygun olarak 2015 yılında da modüler tarzda, konumlandırma açısından hareketliliğe izin veren tasarıma sahip köşe koltukları hakimiyetini sürdürdüler.Bugünkü yazımızın görsellerinde bunların örneklerini bulabileceksiniz. Ancak bu durum klasik anlamdaki köşe takımlarının artık piyasadan kalktığı anlamına kesinlikle gelmemeli. Eskisi kadar olmasa da bu tarz köşe takımları da hala etkisini sürdürüyor. Yazımızda bu klasik tarzda n da örnekler bulabileceksiniz.
Vuruculuğunu renginden olan ve Vavien İç Mimarlık’a ait dekorasyon ve bizim konumuzu oluşturan köşe takımında büyükçe ve kabartılmış yastıklar konor unsurunun en önemli öğelerinden hiç şüphe yok ki. Metal bacaklar modern göüntüyü tamamlarken, boyut açısıdnan daha mütevazi salon ya da oturma odaları için en olası çözümlerden biri olarak görünüyor.
(Köşe takımları ya da daha genel anlamda oturma grupalrına ilginiz varsa ve bu yazıyı beğendiyseniz yine bu sitede yayınlanan ve bir önceki yazımız olan ‘Estetik, rahat ve çarpıcı oturma grubu modelleri’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.)
ABD’li bir firma olan Uptic Studio’ya ait bu tasarımda salonun ortasına konumlandırılmış bir köşe takımı görüyoruz. Bu esasında tam da yukarıda tartıştığımız köşe takımlarının konumlandırmasındaki yeni eğilimlere işaret eden bir örnek niteliğinde. Görüldüğü gibi bir köşe takımı mutlaka ve illa ki köşede durmak zorunda değildir. Hem rustik hem de kırsal öğeler taşıyan bu örneğimiz eklektik tarz meraklılarını bekliyor.
Viviana Pitrolo isimli İtalyan tasarımcının imzasını taşıyan bu köşe takımları da yine eklektik bir tarz sergiliyor, modern ve kırsal çizgiler adeta birbirleriyle kaynaşmışlar. Daha önce bahsettiğimiz modüler koltukların en güzel örneklerinden bir, böylece istediğiniz zaman koltuklarınızın konumlarını değiştirebilir, hatta gerekirse başka bir odaya da taşıyabilirsiniz. Mekanın duvarlarına ve açık renk ahşap çatı ve masaya da uygun olacak şekilde rengi açık renk seçilmesi de köşe takımının çekiciliğini arttıran önemli unsurlardan.
Son yılların dekorasyondaki atılım yapan ülkelerinden Meksika 2015’i de boş geçirmedi. Yazılarımızı takip edenler bu ülkeden sık sık örneklere yer verdiğimizi haırlayacaklardır. Koyu gri beyaz kontrastının uygulandığı en güzel örneklerden bir olan modelimzde hiç şüphe yok ki en çok dikkati çeken ortadaki olağandışı büyüklükteki iki puf. Turkuaz yastıkların şıklığıyla amamlanan köşe takımı konforu üst düzeye taşıyan beyaz miderleri ve oturma yüzeyiyle rahatına düşkün okurlarımıza göz kırpıyor.
Bir İtalyan tasarımcıya ait ürünle daha devam ediyoruz. Yine ilk örneğimizde olduğu gibi salonun ortasına konumlandırılmış bir köşe takımı var karşımızda. Beyaz renk hem genel anlamda dekorasyonun en önemli renklerinden biri, belki de birincisidir, hem de minimalist dekorasyonların olmazsa olmazıdır adeta. Fotoğrafta da örneğini gördüğünüz minimalist köşe takımı sadeliği ve huzur veren görüntüsüyle sadece 2015’e değil 2016 ve sonraki yıllara da damga vurmaya aday görünüyor.
Şimdi yine bir başka Akdeniz ülkesinde, İspanya’dayız. Bu kez alışılmış köşe takımları gibi L şeklinde değil U şeklinde dizayn edilmiş bir örnek modelimiz var. Elbette salonun enteresan şekli göz önüne alınarak düşünülüp tasarlanmış bir model. Zemine doğru gömülü kısmı üç bir yandan kuşatan olağanüstü konfor ve keyif sağlayan bu köşe takımını keyiflerine düşkün İspanyıollar’ın tasarlamasına şaşmamak gerek. Rustik tarz meraklılarının derdine derman olacak türden bir model.
Brezilyalı Anna Maya ve Anderson Schussler’in tasarladıkları bu köşe takımı da yine önceki örneklerimizde olduğu gibi konforuna düşkün okuyucularımıza hitap ediyor. Açık rengin tercih edildiği bu modern ve oldukça geniş köşe takımı çok sayıda ve çok farklı desenlerde yastıkla taksviye edilirken arka planda bulunan boydan boya ayna sayesinde derinlik algısı arttırılarak daha geniş ve dolayısıyla daha ferah bir görüntü elde edilmiş.
Bu şık ve modern çizgileri haiz köşe takımını sizler için yine Meksika’dan seçtik. Koyu renk sevenlere seslenen köşe takımının hem odanın geneliyle hem kendisinin parçaları olan yastıklarıyla hem de puflarıyla olan renk ve tarz uyumu gerçekten mükemmel. Modernist dekorasyon sevenlerin aradıkları hemen her şeyi bulabilecekleri, adeta numune niteliğinde bir tasarım.
Son üç örneğimizi ülkemize ayırdık. Mobilyacılık ve dekorasyon konusunda son yıllarda en ön sıralarda yer alan illerimizden Kayseri’den seçtiğimiz bu köşe takımını İndeksa Mimarlık tasarladı. Önceki örneklerimizden farklı rengiyle dikkatlerden kaçmayan köşe takımında konfor uzaktan bakıldığında dahi kendini belli ederken sıradışı tasarımıyla teklı koltuk da mutlaka dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır diye düşünüyoruz.
İdea Mimarlık’a ait olan bu oturma odası dekorasyonunda hem Akdeniz esintili ama aynı zamanda klasik tarza göz kırpan köşe takımının dikkatlerden kaçması mümkün değil. Ustalıkla dekore edilmiş oturma odasında Açık kahve tonlarındaki renkleri ve aynayla uyumu nedeniyle neredeyse ‘varaklı’ diyebileceğimiz koltuk döşemesi göz kamaştırıcı. Tam anlamıyla bir köşe takımı, eğer siz de bu tarzdan hoşlanan okurlarımız arasında yer alıyorsanız, bizce bu köşe takımını ve hatta bu dekorasyonu aklınızın bir köşesine mutlaka not edin diyoruz.