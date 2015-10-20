Belleklerde iz bırakan 2015 köşe takımları

2015 yılının sonu da yavaş yavaş yaklaşıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri şimdiden Noel Babalar’la, çam ağaçlarıyla yeni yıl havasına girmeye başladılar bile. 2016’da dekorasyon dünyasında ne gibi yenilik ve değişimler olacak şimdiden tahmin etmek kolay değil ancak artık Kasım ayı kapıya dayanmışken 2015’in bir özetini geçmekte bir sakınca yoktur diye düşünüyoruz. Başlıktan da kolayca anlayabaleceğiniz üzere bugünkü yazımızın konusunu köşe takımları oluşturyor. 2015’te hangi tarzlar daha popülerdi? Hangi renklere eğilim artarken hangilerine azaldı? Hangi coğrafyalardan tasarımcıların ürünleri daha dikkat çekiciydi? Kullanılan hangi materyaller bu yıl daha ön planda yer aldı? İşte bugünkü yazımızda genelde dekorasyon daha özelde ise köşe takımları konusunda bitmeye yaklaşan 2015 yılının bir muhasebesini yapmaya çalışacağız.

Yukarıda bahsettiğimiz muhasebeyi yaparken yine genel kalıplarımızın dışına çıkmamaya özen göstereceğiz. Yani yine on adet görselimiz olacak ve bu görsellerin bir kısmını sizlere yeni fiki ve ilhamlar verebilmek için dünyanın çeşitli dekorasyon ekollerinden seçtik. Elbette ülkemizde de neler olduğuna bakmadan geçmeyeceğiz, ülkemiz tasarımcılarının ürünlerine de yer vereceğiz. Böylelikle genelde dekorasyon özelde de köşe takımları konusunda eğilimleri ve değişikleri kendi gözlerinizle görüp, bir değerlendirmeye gidip gelecekteki müstakbel oturma odası ya da salon dekorasyonlarınız için yeni projeksiyonlar öizme imkanına kavuşacaksınız.

Köşe takımlarının klasik algılanışı geçmişte dekorasyon ve mobilyayı oda veya ev içinde konumlandırma konusunda bazı sıkıntılar doğurmaktaydı. L şeklinde duruşuyla çoğu zaman mobilyanın uyacağı alanın kısıtlı olması nedeniyle her zaman tercih edilmeyen modellerin arasında köşe koltuk takımları rahatlıkla yer alabilirdi. Bu eğilimi göre tasarımcılar özellikle konumlandırma değişik açılımlar geliştirmek durumunda kaldılar. Artık köşe takımları sadece tarz, renk veya imalinde kullanılan materyal açısından değil ev içinde konumlandırma açısından da pek çok değişik alternatife sahipler. Bu akıma uygun olarak 2015 yılında da modüler tarzda, konumlandırma açısından hareketliliğe izin veren tasarıma sahip köşe koltukları hakimiyetini sürdürdüler.Bugünkü yazımızın görsellerinde bunların örneklerini bulabileceksiniz. Ancak bu durum klasik anlamdaki köşe takımlarının artık piyasadan kalktığı anlamına kesinlikle gelmemeli. Eskisi kadar olmasa da bu tarz köşe takımları da hala etkisini sürdürüyor. Yazımızda bu klasik tarzda n da örnekler bulabileceksiniz.