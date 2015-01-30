Önce & Sonra: Kadim bir saray, nasıl modern bir eve dönüştü?

Kimi zaman eski püskü, çürümeye bırakılmış bir ev, işin ustasının elinde büyüleyici bir dönüşüm geçirerek şıkır şıkır bir apartman dairesine dönüşüyor. Ya da bir bakıyorsunuz, artık kullanılmayan ve işlevini yitirmiş olan eski bir depo, garaj, atölye ya da fabrika binası birdenbire görenleri kıskandıracak bir loft haline geliyor. Belki evinizi değiştirmek konusunda size de ilham verir düşüncesiyle bu tarz dönüşümleri ele aldığımız Önce & Sonra serimizde bugün yine baş döndürücü bir restorasyon ve yenileme projesini konu edeceğiz.

Bu değişim hikâyesini yakından takip etmek, özenli ve ustalıklı bir restorasyon çalışmasının en kötü durumdaki evi bile bir saray yavrusuna dönüştürebileceğini bir kez daha görmek için İtalya'nın Sardunya adasına gidiyoruz. Gelin, Officina29_Architetti adlı mimarlık bürosunun 19. yüzyıldan kalma eski bir malikaneyi özenli bir çalışmanın ardından nasıl modern ve göz alıcı bir eve dönüştürdüğünü birlikte takip edelim: