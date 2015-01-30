Önce & Sonra: Kadim bir saray, nasıl modern bir eve dönüştü?

Kimi zaman eski püskü, çürümeye bırakılmış bir ev, işin ustasının elinde büyüleyici bir dönüşüm geçirerek şıkır şıkır bir apartman dairesine dönüşüyor. Ya da bir bakıyorsunuz, artık kullanılmayan ve işlevini yitirmiş olan eski bir depo, garaj, atölye ya da fabrika binası birdenbire görenleri kıskandıracak bir loft haline geliyor. Belki evinizi değiştirmek konusunda size de ilham verir düşüncesiyle bu tarz dönüşümleri ele aldığımız Önce & Sonra serimizde bugün yine baş döndürücü bir restorasyon ve yenileme projesini konu edeceğiz.
Bu değişim hikâyesini yakından takip etmek, özenli ve ustalıklı bir restorasyon çalışmasının en kötü durumdaki evi bile bir saray yavrusuna dönüştürebileceğini bir kez daha görmek için İtalya'nın Sardunya adasına gidiyoruz. Gelin, Officina29_Architetti adlı mimarlık bürosunun 19. yüzyıldan kalma eski bir malikaneyi özenli bir çalışmanın ardından nasıl modern ve göz alıcı bir eve dönüştürdüğünü birlikte takip edelim:
Bu evdeki yolculuğumuza yukarıdan, çatı katı kısmından başlayalım. Evin önceki sahipleri tarafından hiçbir zaman kullanılmayan ve herhangi bir işlevle tanımlanmayan çatı katının restorasyon öncesi durumu gerçekten acıklı. Soyulmuş, boyası dökülmüş duvarlar, yapının kendisinde beliren bel verme eğilimleri ve mahvolmuş durumdaki zemin hiç de iç açıcı görünmüyor. Ama bu tarz projelerde kimi zaman, evin durumu ne kadar kötüyse bu tasarımcıya o kadar büyük özgürlük tanıyacağı için işe olumlu tarafından da bakılabilir.
Büyüleyici dönüşüm derken kast ettiğimiz buydu. Yukarıda gördüğünüz çatı katıyla, bu modern ve şıkır şıkır mutfağın aynı mekân olduğuna inanabiliyor musunuz?
Restorasyonu gerçekleştiren ekip, burada bir makyajlama radikal bir değişime gitmiş. Odanın hem işlevini, hem de genel görünümünü tamamıyla değiştiren ekip, duvarları tamir edip, ahşap kirişleri beyaza boyarken, terasa açılan yeni pencereyle ışık sorununu da etkileyici biçimde çözmüş. İlk resimle belki de tek ortak yön zemin, ama onun da esaslı bir onarımdan geçtiğini ekleyelim.
Restorasyon projesinin geneline damga vuran unsurlardan biri de mimarların, eve yeni kapı ve pencereler ekleyerek mekânın tamamında daha pürüzsüz bir akışkanlık sğalamış olmaları. Mutfak alanında olduğu gibi burada da evin önceki halinde bulunmayan kapılar ve daire biçiminde pencereler görüyoruz.
Evin eski görkemli zamanlarının izlerini ise aynı malzeme seçiminin sürdürüldüğü taş zeminde ve bu fotoğrafta ön planda, solda kalan duvar ve bu duvarın üzerinde özellikle bırakılan demir kapı kolunda görüyoruz.
Kullanılmayan bir alanken evin neredeyse kalbine dönüştürlen bu çatı katındaki sürprizler bununla bitmiyor. Görüldüğü gibi restorasyonu gerçekleştiren ekip, teras ve mutfağın yanısıra arka tarafa küçük bir fitness odası da eklemeyi ihmal etmemiş. Çatıya açılan pencereden sızan doğal ışıkla aydınlanan odanın bir duvarına yerleştirilen yekpare aynayla olduğundan büyük ve ferah görünmesi de sağlanmış.
Yukarıdan başladığımız turumuza alt katla devam edelim. Yenilemeden önce Carrara mermeriyle döşeli olan mekân farklı yönlerdeki üç kapıya sahip. Evin önceki hali çok umut vaât etmese de aşağıdaki fotoğrafı görünce yine şaşıracaksınız.
İşte yine örnek alınacak türden bir yenileme çalışması. Hem estetik, hem pratik amaçlara yönelik olarak tamamen elden geçirilen mekânda, eski görkemini koruyan ve odaya asil bir hava katan zemin muhafaza edilirken, mekân hem ferah, hem de şık bir oturma odasına dönüştürülmüş.
Evin diğer odalarına da şöyle bir bakalım. Çok fazla ışık olmayan bu oda eski sarayları andıran tavan süsleri ve salondaki gibi Carrara mermer zeminiyle dikkat çekse de, iç açıcı bir görünüm sunmaktan bir hayli uzak.
Odanın önceki halinde duvarlara uygulanan beyaz boyanın yarattığı uyumsuzluk kaldırılmış ve mükemmel tavan süsünün bütün görkemiyle ortaya çıkması için özel bir teknikle duvarlar da ona uyumlu hale getirilmiş. Böyle olunca, ortaya kendine has, ham, işlenmemiş, neredeyse vahşi bir güzelliğe sahip bir yatak odası çıkmış.
Ekibin özenli çalışması sonucu bu evin yeni hali sadece müthiş bir yaşam alanı değil, aynı zamanda mimari tarihinde bir gezinti alanı hissiyatı da veriyor. Evin önceki halinden kalan bazı temel ve klasik unsurların, modern geometrik biçimler ve dekoratif unsurlarla desteklenmesi ortaya kesinlikle uyumsuz görünmeyen, hoş bir sentez çıkarıyor.
Oturma odası, yatak odası ve giyinme odası olarak kullanılabilecek küçük bir odaya evsahipliği yapan alt katta aynı zamanda küçük bir çalışma odası bulunuyor. Bu odanın ilgi çekici detaylarından biri de duvarlara ve genel ortama müthiş uyum sağlayan bu basit kitaplık.
Bu müthiş restorasyon projesindeki turumuzu, en başa dönerek bitirelim. Adeta küllerinden doğup modern bir ev haline gelen binanın, restorasyon öncesinde en rezil durumda olan yerlerinden birisi gördüğünüz bu çatı katı.
Ve işte müthiş dönüşüm. Mezbeleliğe benzettiğimiz o korkunç durumdaki teras, usta tasarımcıların elinde iç açıcı bir terasa dönüşmüş.
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