Cam modern mimarlığın ilk örneklerinden bu yana, daha eskisine göre giderek artan oranda kullanılan bir malzeme. Ancak bu estetik değişimin önce daha ziyade tasarımsal olduğunu, kullanıcılar açısından işlerin pek öyle yürümediğini hatırlatmakta fayda var. Cam temizliği de işin estetiğinden ziyade kullanım kolaylığı açısından gündeme gelen bir mesele.

Mimariye damga vuran bir dev: Le Corbusier başlıklı yazıda usta mimarın en önemli yapılarından biri olan Villa Savoye hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu ev şu anda modern mimarlığın en önemli anıtlarından biri olarak, müze işleviyle korunuyor. Cam kullanımı Le Corbusier'in bu binada yapmak istedikleri açısından çok önemliydi. Hem yatay hem de dikeyde belirli hatlarda, aynı zamanda çatıda cam kullanılmıştı. Ancak bugün gidip müzeyi gezdiğinizde ya da sadece fotoğraflarına yer veren, tasarım tarihi açısından öneminden bahseden yzılar dışında bir araştırma yaptığınızda bu evin, özellikle camları yüzünden kullanıcısına zor günler yaşattığını da öğrenebilirsiniz.

İşin trajikomik yanı, Le Corbusier'in yapıları birer makine olarak görme arzusu ve buna göre tasarım yapmasıydı. Sonuçta kendi tasarladığı makinenin tıkır tıkır işlememesi elbette çok hoş bir durum sayılmaz. Madame Savoy'un Le Corbusier'e defalarca yazdığı mektuplarda anlıyoruz ki; çatı sürekli akıyordu, tavan penceresi hem akıyor hem de yağmurlu zamanlarda evin içinde inanılmaz bir gürültü yaratıyordu, geniş pencereler yüzünden ev çok zor ısınıyordu ve bu ev sahibinin oğlunun ciddi şekilde hastalanmasına dahi sebep olmuştu, sonuç olarak içinde yaşayanları mutsuz etmişti.

Şimdi cam temizliğinin bununla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Aslında bir miktar var. Şöyle ki, bazen yapılan tasarımlar onların nasıl kullanılacağını düşünmeden ortaya çıkıyor olabilir. Zaman içinde Le Corbusier'in akan tavan penceresi, soğuğu geçiren doğramaları teknolojinin gelişmesiyle, daha iyi izolasyon yöntemleriyle engellenebilir hale geldi. Ancak aynı evde cam temizliği nasıl yapılır? sorusu da sorulabilirdi. O sorunun da bugün biraz daha kolay cevaplanabileceğini söylemek mümkün. Hem kullanılan aygıtlar çeşitlendi, hem deterjanlar, hem de profesyonel hizmet masrafını karşılayabilenler için bir seçenek.

Bu örneği vermemizin sebebi camın çok çekici bir malzeme olması ancak tasarımcının kullanım kolaylığı konusunda hatalar yapabileceğini de hatırlatmak. Bu yüzden bir ev alırken, yaptırırken, kiralarken ya da tasarlarken Bu evin cam temizliği nasıl yapılır? diye sormakta fayda var.

Profesyonel cam temizliği nasıl yapılır sorusunun cevabını başta verelim. Bu size evde kendiniz için de ilham verici olabilir. Yine de eskiden kalma pratik ve basit yöntemlerden de bahsedeceğiz, onlara da kulak tıkamamanızı tavsiye ederiz.

Profesyonel cam temizliği önce deterjanlı suyla camın silinmesiyle başlar. Deterjan olarak bulaşık deterjanı ya da ona benzer akışkanlıkta deterjanlar sıkça kullanılır. Bu işlemi sünger veya ona benzer bir malzemeyle yapmalısınız. Ardından sol üstten başlayarak ve S çizerek lastik şeritli ve saplı silecek (çeksil) ile bu köpükleri almanın sırası gelmiştir. Her silme hareketinden sonra çeksilin lastik kısmını tüy bırakmayan bir bezle kurutmak gerekir. En son kenarda kalmış olabilecek su ve deterjanları yine benzer bir kumaşla kurulayarak cam temizliği noktalanabilir. Bu bahsettiğimiz bezler mikrofiber bez olabilir.