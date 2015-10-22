Cam modern mimarlığın ilk örneklerinden bu yana, daha eskisine göre giderek artan oranda kullanılan bir malzeme. Ancak bu estetik değişimin önce daha ziyade tasarımsal olduğunu, kullanıcılar açısından işlerin pek öyle yürümediğini hatırlatmakta fayda var. Cam temizliği de işin estetiğinden ziyade kullanım kolaylığı açısından gündeme gelen bir mesele.
Mimariye damga vuran bir dev: Le Corbusier başlıklı yazıda usta mimarın en önemli yapılarından biri olan Villa Savoye hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu ev şu anda modern mimarlığın en önemli anıtlarından biri olarak, müze işleviyle korunuyor. Cam kullanımı Le Corbusier'in bu binada yapmak istedikleri açısından çok önemliydi. Hem yatay hem de dikeyde belirli hatlarda, aynı zamanda çatıda cam kullanılmıştı. Ancak bugün gidip müzeyi gezdiğinizde ya da sadece fotoğraflarına yer veren, tasarım tarihi açısından öneminden bahseden yzılar dışında bir araştırma yaptığınızda bu evin, özellikle camları yüzünden kullanıcısına zor günler yaşattığını da öğrenebilirsiniz.
İşin trajikomik yanı, Le Corbusier'in yapıları birer makine olarak görme arzusu ve buna göre tasarım yapmasıydı. Sonuçta kendi tasarladığı makinenin tıkır tıkır işlememesi elbette çok hoş bir durum sayılmaz. Madame Savoy'un Le Corbusier'e defalarca yazdığı mektuplarda anlıyoruz ki; çatı sürekli akıyordu, tavan penceresi hem akıyor hem de yağmurlu zamanlarda evin içinde inanılmaz bir gürültü yaratıyordu, geniş pencereler yüzünden ev çok zor ısınıyordu ve bu ev sahibinin oğlunun ciddi şekilde hastalanmasına dahi sebep olmuştu, sonuç olarak içinde yaşayanları mutsuz etmişti.
Şimdi cam temizliğinin bununla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Aslında bir miktar var. Şöyle ki, bazen yapılan tasarımlar onların nasıl kullanılacağını düşünmeden ortaya çıkıyor olabilir. Zaman içinde Le Corbusier'in akan tavan penceresi, soğuğu geçiren doğramaları teknolojinin gelişmesiyle, daha iyi izolasyon yöntemleriyle engellenebilir hale geldi. Ancak aynı evde
cam temizliği nasıl yapılır? sorusu da sorulabilirdi. O sorunun da bugün biraz daha kolay cevaplanabileceğini söylemek mümkün. Hem kullanılan aygıtlar çeşitlendi, hem deterjanlar, hem de profesyonel hizmet masrafını karşılayabilenler için bir seçenek.
Bu örneği vermemizin sebebi camın çok çekici bir malzeme olması ancak tasarımcının kullanım kolaylığı konusunda hatalar yapabileceğini de hatırlatmak. Bu yüzden bir ev alırken, yaptırırken, kiralarken ya da tasarlarken
Bu evin cam temizliği nasıl yapılır? diye sormakta fayda var.
Profesyonel cam temizliği nasıl yapılır sorusunun cevabını başta verelim. Bu size evde kendiniz için de ilham verici olabilir. Yine de eskiden kalma pratik ve basit yöntemlerden de bahsedeceğiz, onlara da kulak tıkamamanızı tavsiye ederiz.
Profesyonel cam temizliği önce deterjanlı suyla camın silinmesiyle başlar. Deterjan olarak bulaşık deterjanı ya da ona benzer akışkanlıkta deterjanlar sıkça kullanılır. Bu işlemi sünger veya ona benzer bir malzemeyle yapmalısınız. Ardından sol üstten başlayarak ve S çizerek lastik şeritli ve saplı silecek (çeksil) ile bu köpükleri almanın sırası gelmiştir. Her silme hareketinden sonra çeksilin lastik kısmını tüy bırakmayan bir bezle kurutmak gerekir. En son kenarda kalmış olabilecek su ve deterjanları yine benzer bir kumaşla kurulayarak cam temizliği noktalanabilir. Bu bahsettiğimiz bezler mikrofiber bez olabilir.
Bu tip çatı pencereleri doğru mekanizmayla yapıldıklarında
Cam temizliği nasıl yapılır? sorusunun cevabını aramanız bile gerekmiyor aslında. Temizliği kolay olan çatı pencereleri 360 derece dönebilen, ortalarından sabitlenmiş bir mekanizmaya sahip oluyorlar. Böylece dış kısmını içeri döndürüp kolayca temizlemek mümkün oluyor. Ancak elbette bazen çalıştığınız firma bu tip mekanizmalar dışında mekanizmalar da kullanıyor olabilir. Bu durumda mıknatıslı cam temizleme aparatları işinize yarayabilir. Yatay camlarda mıknatısın gücü yeterli gelmese de bu tip eğimli yerlerde daha kolay kullanılabiliyorlar. Mıknatıslı çift taraflı cam silici olarak bulabileceğiniz bu ürünler cam silmek için oldukça pratik ve sizi tehlikelerden de uzak tutuyor.
Bu aparatların birbirine mıknatısla tutunan iki bezli ya da süngerli yüzeyi bulunuyor. Yüzeylerden birini camın dışına alarak, arada kalan cam ile iki yüzeyi birbirine tutunduruyor ve camı içerideki kısımı hareket ettirerek siliyorsunuz. Böylece aynı anda dış yüzey de temizlenmiş oluyor.
Dış duvarlar yerine lamine camların kullanıldığı bu mekanlar eski izolasyonu olmayan doğramalar gibi değil elbette, ısınma sorunu yaşanmasa da temizleme sorunu yaşanabilir. Nihayetinde geniş cam yüzeyler, şeffaflıklarıyla pek çok lekeyi, kiri gösterebilirler. Bu yüzden cam temizliği nasıl yapılır sorusunun cevabını biraz da püf noktalarda arayalım. Önce kullanacağımız sudan bahsedelim. Çok kimsenin aklına gelmez ama suyun niteliği de camın kolay silinmesinde, silerken üstünde partikül ve leke kalmamasında etkilidir. Sert, kireçli sular cam silme işini zorlaştırabilir. Bunun için filtreden geçirilmiş su ya da direkt saf su kullanabilirsiniz. Size çok lüks gelmiyorsa denemekte fayda var.
Maas Architecten tasarımı böyle bir ev sahibi olmak için oldukça yüksek miktarda parayı gözden çıkarmak gerektiğini bildiğimiz için cam temizliği nasıl yapılır sorusunun ev sahipleri tarafından sorulmayacağını tahmin ediyoruz. Eğer evlerinde çalışan ve temizlikten sorumlu kişilere özellikle çile çektirmek gibi bir dertleri yoksa profesyonel bir teizlik firmasıyla bu işin çözülmesi gerektiğini söylemek mümkün. Bugün nasıl gökdelenlerin giydirme cam cepheleri özel iskelelerle ve güvenlikli biçimde temizleniyorsa benzer bir profesyonel hizmet bu tip yapılar içinde verilmekte.
Açılan doğramalar neyse de sabit cam temizliği nasıl yapılır? Bu derece büyük sabit camların ancak zemin katlarda ya da balkon, teras gibi mekanlardan kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde tasarlanması gerekir. Aksi takdirde güvenli bir şekilde temizlenmeleri kolay olamaz. Bu evin iç mekanı, geniş bir camla bahçedeki ağaçla bütünleştirilmiş, parçalı bir doğramayla aynı his verilemezdi gerçekten de.
Gelelim püf noktalarından bir diğerine. Cam temizliği için deterjan yerine kullanabileceğiniz çok ekonomik ve doğal bir malzeme mevcut. O da sirke. Sprey şişesine suyla bire bir oranda sirke koyup camlara sıkarsanız çok ideal bir deterjan elde etmiş olursunuz. Kokusunu sevmeyebilirsiniz ancak çabucak uçacaktır. Normal deterjanların kokusu güzel olabilir ama hepsi sonuçta kimyasal bir takım esanslardan ibaret. Ayrıca camları ne kadar fazla köpüklü deterjan ya da sabunla silerseniz o kadar fazla leke kalma ihtimalı olacaktır.
Giyotin pencere dediğimiz, düşey sürme pencereler kullanmayanlar için temizlemesi zor doğramalar olarak görülebilir. Oysa pek çoğu temizliği de düşünülerek yapılmıştır. En azından eski modeller. Yenileri yaptırırken de marangoza ya da firmaya cam temizliği nasıl yapılır diye sormak gerekir. Genelde giyotin pencerelerin alt ve üst kısmı ayrı ayarı olarak içe doğra açılabilir. Aynı vasisdas pencereler gibi, ancak sabit olarak durmazlar. Böylece içe doğru açtığınız pencerenin dışarıda kalan yüzeyini silip tekrar takabilirsiniz.
Eski usul temizlik deyince de kullanılan malzemeleri kastediyoruz. Sirke kullanabileceğinizi söylemiştik. Sirke fikrinde hoşlanmıyorsanız dilediğiniz sıvı deterjanı suya katabilirsiniz. Bulaşık deterjanının bu iş için çok ideal olduğu söylenegelir. Ayrıca elbette piyasada camsil olarak bilinen pek çok ürün var, onları da kullanabilirsiniz. Bu cam silme deterjanları da epey sulandırılmış az köpük üreten deterjanlardır.
Peki neyle silinecek? Son dönemde mikrofiber bezler gibi cam bezleri çok revaçtaysa da pek çok kişi, özellikle eski toprak olanlar size tek bir öneride bulunacaktır. O da eski gazeteleri kullanmak. Deterjanı sıktıktan sonra eski gazete parçalarıyla sileceğiniz camlar pırıl pırıl olacak, bezlerinki gibi izler oluşmayacaktır. Elinizin boyanmasını istemiyorsanız eldiven takmakta fayda var elbette.
Bu doğramalar geçmişte çok kullanılan şimdi de mekanlara retro bir hava vermek için sıkça tekrar üretilmeye başlanan bir doğrama tipi. Eskiden bu demir doğramaların arasına konan camlar genelde ahşap doğramalarda olduğu gibi macunla tutturulurdu. Zamanla bu macunlar üstlerindeki boyayı çatlatarak kurur, kötü bir görüntü oluşturur ve daha da önemlisi camları tingirdek hale getirirdi. Yeni yapılanlarda macun kullanılmıyor camlar demirlerin arasında kalacak şekilde yerleştiriliyorlar. Daha temiz bir yöntem kullanılıyor. Fırın boyası yapılan demir doğramalar böylece temizlik malzemelerine karşı da daha dayanıklı. Camlar aradakı ince kayıtlarla birlikte temizlenebilir.
Ayrıca demir doğrama yerine aynı tip doğramalar aliminyum olarak da yapılıyorlar, daha ince olarak kullanılabilen aluminyum daha keskin ve temiz detaylar sağlarken temizliği de kolaylaştırıyor diyebiliriz.
Özellikle salonlarda cam malzeme içeren büfe ve dolaplara sıkça rastlanır. Bu tip mobilyaların cam temizliği nasıl yapılır diye soranlara en pratik çözümün parçaları tek tek temizlemek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii eğer bu parçalar çıkabiliyorsa ya da çıkan kısımları varsa. Bu örnekte dolaptaki cam rafları çıkartmak, yıkamak ve silmek mümkün. Mobilyanın kapağı ve diğer camlı sabit bölümleri de yine camsil püskürtüp kurulayarak halletmek en doğrusu gözüküyor. Kurulamak için de mikrofiber bez ya da gazete kağıdı kullanabilirsiniz.
Cam merdivenlerde de kullanılan bir malzeme, peki bu cam temizliği nasıl yapılır? Elbette çok farklı değil. DAha önce bahsettiğimiz yöntemlerle temizlik yapmak mümkün. Eğer merdivenin basamakları da camsa kurulamaya dikkat etmenizi özellikle öneriyoruz tabii ki. Kimsenin kayıp düşmesini istemeyiz. Merdivenlerin kirli kalması kırık kemiklerden daha iyidir.
Küvetler ve duş tekneleri artık pek çok evde eski tip duşakabinlerle değil de temperli camlarla kapatılıyor. Böylece şeffaf ve temiz bir görünüme sahip oluyorlar. Ancak sürekli su değen bu cam temizliği nasıl yapılır derseniz bu camlar için işin püf noktası kullanırken dikkat etmekte. Duvara asılabilecek şık, metal ve ufak bir çeksil duş sonrası camlardaki suyu hemen almanızı böylece genel olarak bu camların daha seyrek temizlenmesini sağlayabilir. Temiz tutulan, lekelenmeyen camı çok sık temizlemeniz gerekmeyecektir.
Aynalar da cam kullanılarak yapıldığı için benzer şekilde temizlenirler. Cam levhaların bir yüzü, ince bir gümüş tabakası ile sırlanarak elde edilir. Bazen gümüş yerine alüminyum, altın, hatta platin dahi kullanılır.
Ayna için de cam için önerdiğimiz temizleyiciler ve gazete kağıdını kullanabileceğiniz gibi yine camlarda da kullanılabilecek çekçek, çeksil ya da çekpas gibi isimlerle anılan aletleri tercih edebilirsiniz.
Cam temizliği nasıl yapılır? sorusunun cevabı belki de en kolay bu sehpalar için verilebilir. Çünkü tek bir cam parçasıdır ve genellikle sehpanın üzerinden kaldırılarak temizlenmeleri mümkündür. Bahsettiğimiz yöntemler bu sehpalarda da kullanılabilir. Elbette sehpadan kaldırmadan da silmek mümkün ancak yine de arada bir camı tamamen kaldırmak ve altta kalan kısmı da tamamen temizlemek gerekir. Aksi takdirde pırıl pırıl bir görüntüye sahip olamazsınız.