Farklı zevkleri uzlaştıracak muhteşem bir ev

Kişinin beğenilerini ve zevklerini belirleyen sayısız faktör vardır. Üstelik hayatımız boyunca biriken, hatta bir kısmını genlerimizden miras aldığımız bu faktörler hesaplanabilir de değildir. Elbette bir insanın beğeni ve zevklerini değiştirme, geliştirme, rafine etme şansı vardır ama sonuç olarak pek az insan bunu yapmaya çalışır. Yaşadığımız ve gördüğümüz her şeyden süzdüğümüz ve rastlantısal olarak oluşan zevklerimiz bizi birbirimizden ayıran en önemli şeylerden biridir. Ancak bazen farklı zevkler, farklı beğeniler yan yana gelir ve aynı şey üzerinde yoğunlaşır. Bu yazımızın konusu olan ev işte tam olarak böyle. Sakin, zarif, uyumlu ve her yönüyle şık dekorasyonu, yalın ve işlevsel mimarisi ile pek çok farklı zevke aynı anda hitap etmeyi başaran bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?