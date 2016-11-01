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Farklı zevkleri uzlaştıracak muhteşem bir ev

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TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
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Kişinin beğenilerini ve zevklerini belirleyen sayısız faktör vardır. Üstelik hayatımız boyunca biriken, hatta bir kısmını genlerimizden miras aldığımız bu faktörler hesaplanabilir de değildir. Elbette bir insanın beğeni ve zevklerini değiştirme, geliştirme, rafine etme şansı vardır ama sonuç olarak pek az insan bunu yapmaya çalışır. Yaşadığımız ve gördüğümüz her şeyden süzdüğümüz ve rastlantısal olarak oluşan zevklerimiz bizi birbirimizden ayıran en önemli şeylerden biridir. Ancak bazen farklı zevkler, farklı beğeniler yan yana gelir ve aynı şey üzerinde yoğunlaşır. Bu yazımızın konusu olan ev işte tam olarak böyle. Sakin, zarif, uyumlu ve her yönüyle şık dekorasyonu, yalın ve işlevsel mimarisi ile pek çok farklı zevke aynı anda hitap etmeyi başaran bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz? 

Güneşli günler

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Evler
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Geniş bir bahçeye doğrudan açılan iki katlı evin ön cephesinde son derece geniş cam kapılar kullanılmış. Bu sayede evin neredeyse tamamı gün ışığından mükemmel şekilde yararlanıyor.

Sıcacık bir oturma odası

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Oturma odası pastel renkleri ve huzurlu aydınlatması ile çok rahat ve konforlu bir atmosfer sunuyor. Genellikle kendi evimiz dışında bir yerde çok rahat edemeyiz. En lüks otelde bile kalsak evimizi ararız. Ama nadiren bir mekânda kendimizi sürpriz bir şekilde evimizde hissedebiliriz. İşte bu oturma odası tam da öyle bir oda, ilk defa gelmiş bile olsanı evinizdeymiş gibi rahat hissedeceğiniz bir yer.

Üzerine düşünülmüş detaylar

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Bir evi şık yapan yalnızca iyi kalitede mobilya ve aksesuarlarla uyumlu bir şekilde döşenmiş olması değildir. Şıklığın sırrı detaylarda gizlidir. Bazen bir kapı kolunda, bazen bir lambanın konumunda, bazense hiç fark etmediğimiz herhangi başka bir detayda.

Çatı katının keyfi böyle çıkar

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Çatı eğimi iç mimari için bir tür keskin bıçak gibidir. Doğru kullanılırsa harika bir estetik unsur olabileceği gibi yanlış kullanımda can sıkıcı bir görüntü yaratabilir. Bu oda ise çatı eğiminin ve bir çatı odasının nasıl tasarlanması gerektiğine ilişkin ders niteliğinde bir düzenlemeye sahip.

Ferahlığın sınırlarını zorlayan bir yatak odası

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Yatak Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Ferahlık ve konfor kavramlarını bir hayli zorlayan bu yatak odasında bulunan hemen her şey aşırı boyutlarda. Özellikle pencereler ve yatağın devasa boyutları odaya muhteşem ve eşsiz bir hava katıyor. 

Canlı ve aydınlık bir banyo

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Banyo
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Çatı katında bulunan banyo, ahşap zemini ve canlı bitkileri de içeren şık dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Tamamen siyah rengin hakim olduğu duş bölümü ve son derece geniş çatı pencerelerinin sağladığı aydınlık ortam ise banyonun dikkat çeken diğer özellikleri.

Kesintisiz bir geçiş

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Evler
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Arada bir merdiven ya da basamak olmaksızın kesintisiz olarak bahçeye bağlanan geniş oturma odası özellikle sıcak yaz ayları için mükemmel bir ortam sunuyor. İç ve dış mekân kavramlarını bir araya getirerek birbiri içinde eriten bu tasarım gerçek anlamda rafine bir tasarım anlayışının ürünü.

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