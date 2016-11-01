Farklı zevkleri uzlaştıracak muhteşem bir ev

Kişinin beğenilerini ve zevklerini belirleyen sayısız faktör vardır. Üstelik hayatımız boyunca biriken, hatta bir kısmını genlerimizden miras aldığımız bu faktörler hesaplanabilir de değildir. Elbette bir insanın beğeni ve zevklerini değiştirme, geliştirme, rafine etme şansı vardır ama sonuç olarak pek az insan bunu yapmaya çalışır. Yaşadığımız ve gördüğümüz her şeyden süzdüğümüz ve rastlantısal olarak oluşan zevklerimiz bizi birbirimizden ayıran en önemli şeylerden biridir. Ancak bazen farklı zevkler, farklı beğeniler yan yana gelir ve aynı şey üzerinde yoğunlaşır. Bu yazımızın konusu olan ev işte tam olarak böyle. Sakin, zarif, uyumlu ve her yönüyle şık dekorasyonu, yalın ve işlevsel mimarisi ile pek çok farklı zevke aynı anda hitap etmeyi başaran bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Geniş bir bahçeye doğrudan açılan iki katlı evin ön cephesinde son derece geniş cam kapılar kullanılmış. Bu sayede evin neredeyse tamamı gün ışığından mükemmel şekilde yararlanıyor.
Oturma odası pastel renkleri ve huzurlu aydınlatması ile çok rahat ve konforlu bir atmosfer sunuyor. Genellikle kendi evimiz dışında bir yerde çok rahat edemeyiz. En lüks otelde bile kalsak evimizi ararız. Ama nadiren bir mekânda kendimizi sürpriz bir şekilde evimizde hissedebiliriz. İşte bu oturma odası tam da öyle bir oda, ilk defa gelmiş bile olsanı evinizdeymiş gibi rahat hissedeceğiniz bir yer.
Bir evi şık yapan yalnızca iyi kalitede mobilya ve aksesuarlarla uyumlu bir şekilde döşenmiş olması değildir. Şıklığın sırrı detaylarda gizlidir. Bazen bir kapı kolunda, bazen bir lambanın konumunda, bazense hiç fark etmediğimiz herhangi başka bir detayda.
Çatı eğimi iç mimari için bir tür keskin bıçak gibidir. Doğru kullanılırsa harika bir estetik unsur olabileceği gibi yanlış kullanımda can sıkıcı bir görüntü yaratabilir. Bu oda ise çatı eğiminin ve bir çatı odasının nasıl tasarlanması gerektiğine ilişkin ders niteliğinde bir düzenlemeye sahip.
Ferahlık ve konfor kavramlarını bir hayli zorlayan bu yatak odasında bulunan hemen her şey
aşırı boyutlarda. Özellikle pencereler ve yatağın devasa boyutları odaya muhteşem ve eşsiz bir hava katıyor.
Çatı katında bulunan banyo, ahşap zemini ve canlı bitkileri de içeren şık dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Tamamen siyah rengin hakim olduğu duş bölümü ve son derece geniş çatı pencerelerinin sağladığı aydınlık ortam ise banyonun dikkat çeken diğer özellikleri.
Arada bir merdiven ya da basamak olmaksızın kesintisiz olarak bahçeye bağlanan geniş oturma odası özellikle sıcak yaz ayları için mükemmel bir ortam sunuyor. İç ve dış mekân kavramlarını bir araya getirerek birbiri içinde eriten bu tasarım gerçek anlamda rafine bir tasarım anlayışının ürünü.