Canlı renkleriyle ilham veren 9 banyo

Banyolarda yıllardır aynı sıkıcı renkleri görmekten bıkmadınız mı? Toprak tonları, griler, siyahlar, bejler ve neşenizi yerine getirmek için hiçbir faydasını görmeyeceğinizden emin olabileceğiniz daha başka renkler. Bunların yerine her sabah banyoya girdiğinizde yüzünüzü güldürecek renkler, rengarenk desenler olsaydı nasıl olurdu? Banyonuzda tadilat zamanının yavaş yavaş geldiğini düşünüyorsanız, bu sorunun yanıtını daha ciddi araştırmanızda yarar var. Ve araştırmanıza başlamak için tam olarak doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz birbirinden güzel ve capcanlı renkleriyle göz alıcı 9 banyo örneği size de kendi eviniz için harika fikirler verecek. 0
Lavabonun karşısında ve banyo aynasının arkasında bulunan geniş duvardaki son derece ilginç dairesel mozaik deseniyle dikkat çeken bu banyo aslında bu kısmı hariç oldukça sade bir tasarıma sahip. Ama tek bir duvar bile yeterince renkli olduğunda bütün bir banyonun havasını değiştirebiliyor.
Banyoda canlı renkler iyi fikir ama bu kadarı da biraz fazla diye düşünmeyin. Gerçek yaşınız kaç olursa olsun ruhunuz hep genç ve aklınız hep çocuksa, turuncu tonlarıyla göz kamaştıran bu neşeli banyo tam da aradığınız şey olabilir.
Ahşap banyo dolabı, desenli lavabosu, aynanın altına gizlenmiş aydınlatmaları ve elbette harika bir kolaj örneği olan renkli duvarı ile hem canlı hem de dingin bir havaya sahip bu banyo, tasarımına epeyce kafa yorulduğunu her halinden belli ediyor.
Oldukça iddialı bir hidromasajlı küvet bölümü ve bütünüyle mermer kaplı çift başlıklı geniş duş alanıyla lükste yüksek bir seviye tutturan bu banyoda da renkler ihmal edilmemiş. Kızılcık renginde bir kaplamanın bulunduğu duvarda bulunan televizyon ise dikkatlerden kaçmıyor.
Bir banyoyu renkli hale getirmek için baştan aşağı değiştirmenize veya her unsurunda farklı renkler kullanmanıza gerek yok. Bazen tek bir renkli parça bile banyonuzun havasını değiştirmeye yetebilir. Eğer banyonuzu bütünüyle yenileyecek bir bütçeniz yoksa, yahut banyo tadilatı gibi kapsamlı ve zor bir işe girişmek istemiyorsanız, renkli bir banyo dolabı alarak bile banyonuza canlı renkleri getirebilirsiniz. Hatta mevcut banyo dolabınızı kendiniz boyayarak da böyle bir sonuç almanız mümkün.
Bordo duvarlarıyla iddialı bir görüntü sergileyen bu banyo, geniş banyo aynası, fütüristik lavabosu, gemicilik temalı penceresi ve duvarında asılı çerçeveli fotoğraflarıyla adeta sanatsal bir ortam sunuyor.
Çift lavabonun bulunduğu yekpare mermer tezgâh herhangi bir banyonun yıldızı olabilir, ama bu banyonun değil. Çünkü bu banyonun başka yıldızları da var. Zemini, geniş turkuaz banyo dolapları ve hatta avizesiyle yıldız parçaların birbiriyle yarıştığı bu banyonun her yönüyle iddialı olduğunu söylemek hiç de abartı olmaz.
Şeker pembesinin bir banyoya bu kadar yakışacağı aklınıza gelir miydi? Cesur bir tasarım ve sonuç tek kelimeyle mükemmel. El havlusu ve banyo havlularında tercih edilen koyu mor da şeker pembesiyle şaşırtıcı derecede güzel bir uyum yakalamış. Bu aynı zamanda yalnızca havlu renkleriyle bile banyo tasarımına ne şekilde katkıda bulunabileceğinize ilişkin önemli bir fikir de veriyor.
Canlı renkler yalnızca neşeli ve sıcak bir ortam yaratmaya değil, doğru kullanıldığında bir mekânı olduğundan daha büyük ve ferah göstermeye de yarayabilir. Görece küçük bir iç hacme sahip olan bu banyonun duş bölümünde gördüğümüz mavi ve grinin tonlarını harmanlayan fayans kaplaması bu duruma oldukça açıklayıcı bir örnek teşkil ediyor.