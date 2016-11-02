Canlı renkleriyle ilham veren 9 banyo

Banyolarda yıllardır aynı sıkıcı renkleri görmekten bıkmadınız mı? Toprak tonları, griler, siyahlar, bejler ve neşenizi yerine getirmek için hiçbir faydasını görmeyeceğinizden emin olabileceğiniz daha başka renkler. Bunların yerine her sabah banyoya girdiğinizde yüzünüzü güldürecek renkler, rengarenk desenler olsaydı nasıl olurdu? Banyonuzda tadilat zamanının yavaş yavaş geldiğini düşünüyorsanız, bu sorunun yanıtını daha ciddi araştırmanızda yarar var. Ve araştırmanıza başlamak için tam olarak doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz birbirinden güzel ve capcanlı renkleriyle göz alıcı 9 banyo örneği size de kendi eviniz için harika fikirler verecek. 0