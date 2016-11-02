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Canlı renkleriyle ilham veren 9 banyo

Homify TR Homify TR
banheiro de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello Modern Banyo Turuncu
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Banyolarda yıllardır aynı sıkıcı renkleri görmekten bıkmadınız mı? Toprak tonları, griler, siyahlar, bejler ve neşenizi yerine getirmek için hiçbir faydasını görmeyeceğinizden emin olabileceğiniz daha başka renkler. Bunların yerine her sabah banyoya girdiğinizde yüzünüzü güldürecek renkler, rengarenk desenler olsaydı nasıl olurdu? Banyonuzda tadilat zamanının yavaş yavaş geldiğini düşünüyorsanız, bu sorunun yanıtını daha ciddi araştırmanızda yarar var. Ve araştırmanıza başlamak için tam olarak doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz birbirinden güzel ve capcanlı renkleriyle göz alıcı 9 banyo örneği size de kendi eviniz için harika fikirler verecek. 0

Farklı bir mozaik

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Banyo
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Lavabonun karşısında ve banyo aynasının arkasında bulunan geniş duvardaki son derece ilginç dairesel mozaik deseniyle dikkat çeken bu banyo aslında bu kısmı hariç oldukça sade bir tasarıma sahip. Ama tek bir duvar bile yeterince renkli olduğunda bütün bir banyonun havasını değiştirebiliyor.

Ruhu hep genç kalanlara

banheiro de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello Modern Banyo Turuncu
arquiteta aclaene de mello

arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello

Banyoda canlı renkler iyi fikir ama bu kadarı da biraz fazla diye düşünmeyin. Gerçek yaşınız kaç olursa olsun ruhunuz hep genç ve aklınız hep çocuksa, turuncu tonlarıyla göz kamaştıran bu neşeli banyo tam da aradığınız şey olabilir. 

Renkli sakinlik

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Ahşap banyo dolabı, desenli lavabosu, aynanın altına gizlenmiş aydınlatmaları ve elbette harika bir kolaj örneği olan renkli duvarı ile hem canlı hem de dingin bir havaya sahip bu banyo, tasarımına epeyce kafa yorulduğunu her halinden belli ediyor.

Lüks, konfor ve renk bir arada

Fazenda em Bandeirantes - PR, Beth Nejm Beth Nejm Kırsal Banyo
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

Oldukça iddialı bir hidromasajlı küvet bölümü ve bütünüyle mermer kaplı çift başlıklı geniş duş alanıyla lükste yüksek bir seviye tutturan bu banyoda da renkler ihmal edilmemiş. Kızılcık renginde bir kaplamanın bulunduğu duvarda bulunan televizyon ise dikkatlerden kaçmıyor.

Tek bir dokunuş

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Bir banyoyu renkli hale getirmek için baştan aşağı değiştirmenize veya her unsurunda farklı renkler kullanmanıza gerek yok. Bazen tek bir renkli parça bile banyonuzun havasını değiştirmeye yetebilir. Eğer banyonuzu bütünüyle yenileyecek bir bütçeniz yoksa, yahut banyo tadilatı gibi kapsamlı ve zor bir işe girişmek istemiyorsanız, renkli bir banyo dolabı alarak bile banyonuza canlı renkleri getirebilirsiniz. Hatta mevcut banyo dolabınızı kendiniz boyayarak da böyle bir sonuç almanız mümkün. 

Sanat galerisi tadında

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Banyo
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Bordo duvarlarıyla iddialı bir görüntü sergileyen bu banyo, geniş banyo aynası, fütüristik lavabosu, gemicilik temalı penceresi ve duvarında asılı çerçeveli fotoğraflarıyla adeta sanatsal bir ortam sunuyor.

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Mermer ve turkuaz uyumu

Apartamento MV, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Banyo
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Çift lavabonun bulunduğu yekpare mermer tezgâh herhangi bir banyonun yıldızı olabilir, ama bu banyonun değil. Çünkü bu banyonun başka yıldızları da var. Zemini, geniş turkuaz banyo dolapları ve hatta avizesiyle yıldız parçaların birbiriyle yarıştığı bu banyonun her yönüyle iddialı olduğunu söylemek hiç de abartı olmaz.

Şeker pembe

Apartamento Menino Deus, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura Modern Banyo
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

Şeker pembesinin bir banyoya bu kadar yakışacağı aklınıza gelir miydi? Cesur bir tasarım ve sonuç tek kelimeyle mükemmel. El havlusu ve banyo havlularında tercih edilen koyu mor da şeker pembesiyle şaşırtıcı derecede güzel bir uyum yakalamış. Bu aynı zamanda yalnızca havlu renkleriyle bile banyo tasarımına ne şekilde katkıda bulunabileceğinize ilişkin önemli bir fikir de veriyor. 

Renklerle gelen ferahlık

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Eklektik Banyo
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Canlı renkler yalnızca neşeli ve sıcak bir ortam yaratmaya değil, doğru kullanıldığında bir mekânı olduğundan daha büyük ve ferah göstermeye de yarayabilir. Görece küçük bir iç hacme sahip olan bu banyonun duş bölümünde gördüğümüz mavi ve grinin tonlarını harmanlayan fayans kaplaması bu duruma oldukça açıklayıcı bir örnek teşkil ediyor. 

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