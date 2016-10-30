Evinizin derli toplu görünmesine yardımcı olacak 6 ipucu

Yoğun iş temposu içinde her zaman ev temizlemek için vakit olmuyor. Ancak dağınık ve pis görünen bir evde zaman geçirmek de insanın ruhsal sağlığına zarar veriyor. Evinizin kirli olması için bir çözüm getiremiyoruz ama dağınıklığa engel olacak bir takım önlemler almak mümkün. İşte biz de size evinizin dağınık görünmesinin önüne geçmek için işinize yarayacak 6 ipucu vereceğiz.
Elbette ev dekorasyonu ev sahibinin tarz ve beğenisine göre farklılık gösterir. Ama dekorasyonda zaman zaman yer değişiklikleri yapmak evinize yepyeni bir görünüm kazandırabilir. Bu değişikliklerin bazıları evinizi dağınık görünümünden kurtaracak değişiklikler olabilir. Beklenmedik bir misafir az sonra evinizde olacağını söylediğinde, evinizin dekorasyonu kolayca toplamaya olanak tanımalı ki, misafire mahcup olmayın. Tabii ki vereceğimiz ipuçlar dip köşe bir temizliğin yerini tutmayacaktır. Ama günlük yaşamın koşturması içinde evinizi çabucak toplamanız konusunda kesinlikle size yardımcı olacaklardır. Eğer bu ipuçları işinize yararsa lütfen yorumlarınızla bizi bilgilendirin.
Artık evlerimizde bir çok elektronik alet var. Televizyon, dijital uydu alıcısı, modem, harici bellekler… Tüm bu cihazların kabloları büyük bir dert haline gelebiliyor. Açıkta kalan kablolar birbirlerine dolanıp sıkıntı yarattığı gibi, görüntü kirliliğine de yol açıyor. Bu durumda yapılabilecek ilk çözüm tüm kabloları birbirlerinden ayrıştırarak bir tel vasıtasıyla bir arada bağlamak. Bir başka çözüm ise kabloları elektriğe bağladığınız çoklayıcıyı dekoratif karton bir kutuya koyup, kabloları kutuda açacağınız delikten kutuya koymak ve prize kutunun içinde takmak.
Evinizi derli toplu tutmanın bir başka yolu da duvarlarınızda çok fazla tablo ve aksesuara yer vermemek. Boş duvarların vereceği genişlik duygusu, özellikle de duvar beyazsa ve oda iyi aydınlatılmışsa odaya bir ferahlık katacaktır. Ayrıca temizlik sırasında duvardaki aksesuarların temizliğinden kurtulmuş olursunuz. Bakın resimdeki salonun duvarı ne kadar da temiz ve iç açıcı görünüyor. İyi aydınlatılmış olması da duvarın eve ferahlık katan özelliğini daha da arttırmış. Evinizi ferah gösterecek renk konusunda uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Bazen evlerimizi öyle dekore ediyoruz ki odaların içinde neredeyse adım atacak yer kalmıyor. Üstelik bu durum sadece hareketi kısıtlamakla kalmıyor, odanın içinde vurgu alması gereken eşyalar da diğer eşyaların arasında boğulup gidiyor. Aslında her eşyanın bir mesajı vardır. Bu mesajın net olarak ortaya çıkması için o eşyanın diğer eşyalar tarafından gölgelenmemesi gerekir. Bunun için evinizde önem verdiğiniz eşyaları oturma odasına koyun. Geri kalan eşyaları başka bir odada değerlendirebilirsiniz. Az eşyalı bir odayı hem toplaması, hem de temizlemesi daha kolay olacaktır.
Kullanımda olan odaları fazla eşyaya boğmamak için fazla olan eşyalardan kurtulduk. Kurtulduk ama bu eşyalar hala elimizde. İşte bu eşyalar için boş bir oda ayırabilirsiniz, tüm eşyaları bu odada değerlendirebilirsiniz. Bu süsler, dekoratif eşyalar ve ıvır zıvırla şahsına münhasır bir oda yaratabilirsiniz. İsterseniz bu odadaki eşyaları satışa çıkarabilir, bu odayı da bir eski eşya galerisi olarak kullanabilirsiniz.
Evde karşılaştığımız kötü sürprizlerden biri de mobilyaların kırılması ya da hasar görmesidir. Bu kırık ve hasarlı mobilyaları kullanmaya devam etmek bir görüntü kirliliğine yol açar. Bu mobilyaları tamir edene kadar saklayabileceğiniz bir yerde saklamak evinizi bu kötü görüntüden kurtarabilir. Mobilyayı tamir edebileceğiniz gibi yaratıcılığınızı kullanarak onları başka işlevlerde kullanılacak şekilde modifiye de edebilirsiniz. Bakın mesela bu kitaplık, limon kasalarının birleşmesiyle yapılmış.
Dolap ve vitrinlerde küçük küçük süs eşyaları ve biblolar kolay tozlanır ve düzenli silinmezlerse toz üzerilerinde birikir. Bu da kötü bir görüntüye yol açar. Üstelik küçük boyutlardaki eşyaları temizlemekte çok fazla zaman alır. Kitaplığınızda ya da vitrininizde boş yer varsa, bu boşlukları kitaplarla süsleyebilirsiniz. Kitaplar hem kitaplığınızı güzelleştirecek, hem de kişiliğiniz yansıtacaktır.
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