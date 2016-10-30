Evinizin derli toplu görünmesine yardımcı olacak 6 ipucu

Yoğun iş temposu içinde her zaman ev temizlemek için vakit olmuyor. Ancak dağınık ve pis görünen bir evde zaman geçirmek de insanın ruhsal sağlığına zarar veriyor. Evinizin kirli olması için bir çözüm getiremiyoruz ama dağınıklığa engel olacak bir takım önlemler almak mümkün. İşte biz de size evinizin dağınık görünmesinin önüne geçmek için işinize yarayacak 6 ipucu vereceğiz.

Elbette ev dekorasyonu ev sahibinin tarz ve beğenisine göre farklılık gösterir. Ama dekorasyonda zaman zaman yer değişiklikleri yapmak evinize yepyeni bir görünüm kazandırabilir. Bu değişikliklerin bazıları evinizi dağınık görünümünden kurtaracak değişiklikler olabilir. Beklenmedik bir misafir az sonra evinizde olacağını söylediğinde, evinizin dekorasyonu kolayca toplamaya olanak tanımalı ki, misafire mahcup olmayın. Tabii ki vereceğimiz ipuçlar dip köşe bir temizliğin yerini tutmayacaktır. Ama günlük yaşamın koşturması içinde evinizi çabucak toplamanız konusunda kesinlikle size yardımcı olacaklardır. Eğer bu ipuçları işinize yararsa lütfen yorumlarınızla bizi bilgilendirin.