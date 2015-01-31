Bahçede ilginç bir sigara odası

Sigara içmenin şimdiki kadar olumsuz karşılanmadığı dönemlerin üzerinden çok da zaman geçmedi. Beyaz önlüklü doktorlardan öğretmenlere kadar pek çok meslek grubundan insan bir yandan işlerini yaparken, bir yandan da sigaralarını içebilirdi. Hatta uçaklarda, trenlerde ve işyerlerinde sigara içen içmeyen herkes duman solumak zorunda kalırdı. O günlerde biri sigara kamusal alanlarda sigara içmek yasaklanacak deseydi kimse inanmazdı herhalde. Bugün sigarayı ancak insanlardan uzak yerlerde içmek mümkün. Bu nedenle sigara içme odaları gibi eskiden hayatımızda olmayan bir takım ihtiyaçlar hasıl oldu. Son dönemlerde kamuya açık alanlarda sigara içme odaları bulunuyor. Ancak bu odalar genelde çok sağlıksız ve havalandırmadan yoksun yerler olduğundan sigara içenlerin bu zevki bir işkenceye dönüşebiliyor. Ancak bu yazıda size göstereceğimiz sigara içme alanı pek çok sigara tiryakisine ilham verebilecek şekilde tasarlanmış.
Bu sigara içme odası Zürih'te çok hoş bir evin lüks bahçesinde yapılmış. Bu oda sayesinde insanları rahatsız etmeden sigara içerken, bir yandan harika ortamın tadını çıkarabiliyorsunuz.
Fikrin sahibi mimar Gianni Botsford, tiryakilerin çevreden tamamen izole olmadan sigara içebilecekleri basit bir yapı arayışına girmiş ve çözümü minimalist bir kulübede bulmuş. Bir tarafı açık küp şeklinde kulübe için malzeme olarak beton kullanılmış. Ağır görüntüsüne rağmen kulübe bir şekilde bahçeye entegre edilmiş. Kulübenin önündeki çimden merdivenlere kadar uzanan parça taşların kullanıldığı bir yürüyüş yolu oluşturulmuş. Sigaranızı tüttürürken her tarafı saran bahçenin türlü çeşitleri bitkileriyle etkileşime girebiliyorsunuz.
Kulübe kısmının tasarımı çok sade. Bir tarafı açık kulübe beş saydam beton panel kullanılarak meydana getirilmiş. Hiç saydam beton olur mu demeyin. Oluyor. Peki saydam beton ne anlama geliyor? Gelin ayrıntılı bir şekilde öğrenelim.
İlk bakışta saydam betonun normal betondan bir farkı görünmüyor ancak dikkatli bakıldığında bir detayın yarı saydam betonu geleneksel betondan farklılaştırdığını görmek mümkün. Bu detay saydam betona çok büyük bir işlev kazandırıyor. Beton ışığı geçirir mi diye sorsak, pek çok kişi olumsuz cevap verir ama saydam beton ışığı geçirme özelliğine sahip. Bu yeni malzeme piyasaya çıkalı çok da uzun zaman olmadı. İnşaat dünyasının yarı saydam betonu tanıması 2001 yılına rastlıyor. Macar mimar Lasonczi'nin 28 yaşındayken bulduğu ürün inşaat dünyasında bir çığır açtı. Betonda agrega olarak saydam tanecikler kullanılıyor. Gianni Botsford da sigara kulübesini tasarlarken saydam betonun avantajından faydalanmış. Bu ürün kesinlikle bir mühendislik harikası.
Böyle bir sigara içme odasında bu tarz malzeme kullanılması tesadüfi değil. Mimar malzemenin iç mekana nasıl bir hava vereceğinin son derece farkında olarak saydam beton malzemeyi tercih etmiş. Zaten dumanla dolacak bir mekana ışıkla biraz ferahlık vermek istenmiş. Saydam beton bahçedeki renklerin, şekillerin ve hareketlerin tıpkı bir gölge oyunu perdesi gibi içeri yansımasına olanak sağlıyor. Geceleri de bahçede yanan ışık sayesinde betonun sert görüntüsü, yine bir ipek yumuşaklığına dönüyor.
Beton gibi soğuk bir malzemenin bahçe gibi yeşil ve doğal bir atmosferler bütünleşebileceğini düşünüyor musunuz? Botsford'un sigara kulübesini görene kadar bunun pek de mümkün olduğunu biz de düşünmüyorduk ama gördükten sonra fikrimiz değişti. Fotoğrafta yeşil ve grinin mükemmel uyumunu görüyorsunuz.
Şunu kabul edelim ki, artık sigara içmek hiç de hoş karşılanmıyor. Ama bu, sigara içmekte ısrar eden tiryakilerin bu zararlı alışkanlıklarını, izbe, köhne ve kötü yerlerde devam etmeleri gerektiği anlamına gelmiyor. Bu sigara içme odası sadece mimari amacıyla değil, malzeme avantajıyla da göz dolduruyor. Ayrıca son derece sağlıksız bir faaliyeti bile gayet sağlıklı doğal bir ortamın içine oturtarak, sigara dumanından zarar gören tiryakilerin ciğerlerine biraz daha fazla oksijen almalarını sağlıyor.