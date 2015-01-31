Bahçede ilginç bir sigara odası

Sigara içmenin şimdiki kadar olumsuz karşılanmadığı dönemlerin üzerinden çok da zaman geçmedi. Beyaz önlüklü doktorlardan öğretmenlere kadar pek çok meslek grubundan insan bir yandan işlerini yaparken, bir yandan da sigaralarını içebilirdi. Hatta uçaklarda, trenlerde ve işyerlerinde sigara içen içmeyen herkes duman solumak zorunda kalırdı. O günlerde biri sigara kamusal alanlarda sigara içmek yasaklanacak deseydi kimse inanmazdı herhalde. Bugün sigarayı ancak insanlardan uzak yerlerde içmek mümkün. Bu nedenle sigara içme odaları gibi eskiden hayatımızda olmayan bir takım ihtiyaçlar hasıl oldu. Son dönemlerde kamuya açık alanlarda sigara içme odaları bulunuyor. Ancak bu odalar genelde çok sağlıksız ve havalandırmadan yoksun yerler olduğundan sigara içenlerin bu zevki bir işkenceye dönüşebiliyor. Ancak bu yazıda size göstereceğimiz sigara içme alanı pek çok sigara tiryakisine ilham verebilecek şekilde tasarlanmış.

Bu sigara içme odası Zürih'te çok hoş bir evin lüks bahçesinde yapılmış. Bu oda sayesinde insanları rahatsız etmeden sigara içerken, bir yandan harika ortamın tadını çıkarabiliyorsunuz.