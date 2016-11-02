현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kendi evinin hayalini kuranlar için 7 şahane örnek

Özlem K. Özlem K.
DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Modern Evler
Loading admin actions …

Günümüz şartlarında ev sahibi olmak hakikaten de kolay bir iş değil. Konut fiyatları alıp başını gitmiş vaziyette ve ülkemizde gelir seviyesi de maalesef son derece düşük. Günün birinde kendi evini satın almayı veya hatta kendi ihtiyaçlarına ve beğenilerine göre inşa ettirmeyi planlayan ya da bunun hayalini kuran okuyucularımız için birbirinden güzel ve sevimli konut projelerini derledik. Her biri farklı büyüklükte ve farklı mimari stillerde olan bu evlerden belki de biri hayallerinizi süsleyen, ileride sahip olmayı düşündüğünüz modeldedir. Eğer aradığınızı bu derlemede bulamıyorsanız, oldukça kapsamlı bir listeden oluşan EVLER sekmemize de göz atabilirsiniz.

1) Geniş pencereli bir dubleks

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Evler
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu dubleksin oldukça sıra dışı bir özelliği var: Bu ev başka bir konutun misafir evi! Bir evin bahçesinin içinde yer alan kapalı garaj alanı üzerine çıkılan estra kat sayesinde, geniş bir stüdyo daire oluşturulmuş. Alt katta kapalı otopark, üst katta ise tam teşekküllü bir stüdyon daireden oluşan bu evin geniş verandası ve ana bina ile ortak kullandıkları geniş bir bahçe yer alıyor. Verandada yer alan dev bir barbekü sistemi, sekiz kişilik yemek masası ve bir de açık hava şöminesi bu alanın eğlenceli barbekü partileri için hazır olduğununun göstergesi.

2) Modern bir bungalov

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Evler
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Ön cephesinden basit bir bungalov gibi görünen bu yapının içi dışından büyük! ’Şahane bir tek katlı evden 15 özendirici fotoğraf’ başlıklı yazımızda detaylı olarak incelediğimiz bu villa her detayıyla şık ve modern.

3) Geniş teraslı bir dubleks villa

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ülkemizde, Ankara'da konumlanan ve oldukça geniş bir yapıda olan bu villanın dış mekanları da son derece büyük. Geniş bir bahçenin içinde yer alan ve büyük terasıyla dikkatleri üzerine çeken bu villanın son derece çarpıcı bir açık hava barbekü alanı da bulunuyor. ’Ankara'dan büyüleyici bir aile evi’ başlıklı yazımızdan evin içinin fotoğraflarına da ulaşabilirsiniz.

4) Geniş sosyal alanlar

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura Tropikal Evler
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

Fotoğraftaki bu ev ise tatillerde kullanılan ve iç kısmı küçük, açık hava sosyal alanları geniş yapıda bir bungalov. ’Geniş sosyal alanlara sahip harika bir tatil evi’ başlıklı yazımızda bu ev ile ilgili detaylı bilgiler verilmekte.

5) İki kot üzerinde sevimli bir aile evi

Casa Fbn, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Klasik Evler
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Ön cepheden bakıldığında tek katlı, arka cepheden bakıldığında dubleks olan bu kızıl kiremetli sevimli ev ise geniş aileler için ideal. Hem büyüklüğü hem de konumu ile tam bir aile evi olan bu yapının terasında da tam teşekküllü bir ikinci mutfağı bulunuyor! ’Sürpriz dekorasyonu ile sevimli bir aile evi’ başlıklı yazımızda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

6) Çift renkli asimetrik ev

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Evler Turuncu
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Sıra dışı asimetrik mimarisi ve evin çocukları için yapılmış özel dekorasyonu ile dikkatleri üzerine çeken bu sevimli evin diğer fotoğrafları ’Üç çocuklu bir ailenin 120 metrekarelik mutlu yuvası’ başlıklı yazımızda!

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Masal evi gibi bir ev

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Rustik Evler Tuğla Beyaz
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Çatı yapısı ve sevimli ahşap panjur detaylarıyla, bu ev tam da çocukken hayalini kurduğumuz evlere benzemiyor mu? Rustik dekoratif detayları bünyesinde barındıran ancak oldukça da modern bir stilde dekore edilmiş bu evin diğer foroğrafları için lütfen bu linke tıklayın.

Bonus: Canınız ne isterse onu yapın!

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Mutfak
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Kirada yaşadığımız sürece ev dekorasyonunda istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Ancak bir eve sahip olunca onu istediğimiz şekilde dekore etmekte özgürüz. Genelgeçer beğenilere mahkum olmak zorunda da değiliz! Canınız kıpkırmızı bir mutfak mı istiyor? Neden olmasın! Hiçbir şeye ayırmadığınız bütçenizi ufak bahçenizde bir hidromasajlı küvet için mi ayırmayı düşünüyorsunuz? Harika bir fikir! Kendi eviniz sizi kendi beğenilerinizi tatbik etmek konusunda tamamen özgür bırakacaktır. İster bir iç mimar ile çalışın isterse de evinizi yalnızca kendiniz döşeyin, her şeyin kendi istediğiniz gibi olduğundan emin olun. 

Ders gibi projeler: 5 küçük bahçenin öncesi ve sonrası
Bu evler arasında sizin favoriniz hangisi oldu?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler