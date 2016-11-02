Kendi evinin hayalini kuranlar için 7 şahane örnek

Günümüz şartlarında ev sahibi olmak hakikaten de kolay bir iş değil. Konut fiyatları alıp başını gitmiş vaziyette ve ülkemizde gelir seviyesi de maalesef son derece düşük. Günün birinde kendi evini satın almayı veya hatta kendi ihtiyaçlarına ve beğenilerine göre inşa ettirmeyi planlayan ya da bunun hayalini kuran okuyucularımız için birbirinden güzel ve sevimli konut projelerini derledik. Her biri farklı büyüklükte ve farklı mimari stillerde olan bu evlerden belki de biri hayallerinizi süsleyen, ileride sahip olmayı düşündüğünüz modeldedir. Eğer aradığınızı bu derlemede bulamıyorsanız, oldukça kapsamlı bir listeden oluşan EVLER sekmemize de göz atabilirsiniz.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu dubleksin oldukça sıra dışı bir özelliği var: Bu ev başka bir konutun misafir evi! Bir evin bahçesinin içinde yer alan kapalı garaj alanı üzerine çıkılan estra kat sayesinde, geniş bir stüdyo daire oluşturulmuş. Alt katta kapalı otopark, üst katta ise tam teşekküllü bir stüdyon daireden oluşan bu evin geniş verandası ve ana bina ile ortak kullandıkları geniş bir bahçe yer alıyor. Verandada yer alan dev bir barbekü sistemi, sekiz kişilik yemek masası ve bir de açık hava şöminesi bu alanın eğlenceli barbekü partileri için hazır olduğununun göstergesi.
Ön cephesinden basit bir bungalov gibi görünen bu yapının içi dışından büyük! ’Şahane bir tek katlı evden 15 özendirici fotoğraf’ başlıklı yazımızda detaylı olarak incelediğimiz bu villa her detayıyla şık ve modern.
Ülkemizde, Ankara'da konumlanan ve oldukça geniş bir yapıda olan bu villanın dış mekanları da son derece büyük. Geniş bir bahçenin içinde yer alan ve büyük terasıyla dikkatleri üzerine çeken bu villanın son derece çarpıcı bir açık hava barbekü alanı da bulunuyor. ’Ankara'dan büyüleyici bir aile evi’ başlıklı yazımızdan evin içinin fotoğraflarına da ulaşabilirsiniz.
Fotoğraftaki bu ev ise tatillerde kullanılan ve iç kısmı küçük, açık hava sosyal alanları geniş yapıda bir bungalov. ’Geniş sosyal alanlara sahip harika bir tatil evi’ başlıklı yazımızda bu ev ile ilgili detaylı bilgiler verilmekte.
Ön cepheden bakıldığında tek katlı, arka cepheden bakıldığında dubleks olan bu kızıl kiremetli sevimli ev ise geniş aileler için ideal. Hem büyüklüğü hem de konumu ile tam bir aile evi olan bu yapının terasında da tam teşekküllü bir ikinci mutfağı bulunuyor! ’Sürpriz dekorasyonu ile sevimli bir aile evi’ başlıklı yazımızda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Sıra dışı asimetrik mimarisi ve evin çocukları için yapılmış özel dekorasyonu ile dikkatleri üzerine çeken bu sevimli evin diğer fotoğrafları ’Üç çocuklu bir ailenin 120 metrekarelik mutlu yuvası’ başlıklı yazımızda!
Çatı yapısı ve sevimli ahşap panjur detaylarıyla, bu ev tam da çocukken hayalini kurduğumuz evlere benzemiyor mu? Rustik dekoratif detayları bünyesinde barındıran ancak oldukça da modern bir stilde dekore edilmiş bu evin diğer foroğrafları için lütfen bu linke tıklayın.
Kirada yaşadığımız sürece ev dekorasyonunda istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Ancak bir eve sahip olunca onu istediğimiz şekilde dekore etmekte özgürüz. Genelgeçer beğenilere mahkum olmak zorunda da değiliz! Canınız kıpkırmızı bir mutfak mı istiyor? Neden olmasın! Hiçbir şeye ayırmadığınız bütçenizi ufak bahçenizde bir hidromasajlı küvet için mi ayırmayı düşünüyorsunuz? Harika bir fikir! Kendi eviniz sizi kendi beğenilerinizi tatbik etmek konusunda tamamen özgür bırakacaktır. İster bir iç mimar ile çalışın isterse de evinizi yalnızca kendiniz döşeyin, her şeyin kendi istediğiniz gibi olduğundan emin olun.