70'lerden kalma bir banyonunu modern dönüşümü

Banyolar, evin diğer alanlarına nazaran daha küçük bir alana sahiptir. Buna rağmen birçok eşya, alet ve ıvır zıvırın muhafaza edilmesi gerekir. Banyo düzeninin sağlanması için depolama sistemleri ve işlevsel dekor fikirlerini gözden geçirmek gerekir. Eğer konfor ve kullanım kolaylıkları sağlamak istiyorsanız banyo dekorasyonuna özen gösteriyor olmalısınız. Bu yazımızda eski 70'li yıllardan kalma tipik bir İtalyan banyosunun dönüşüm hikayesine yer verdik. Geçmişten günümüze bir banyonun yenilenme aşamalarını görmek için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.
Banyoda artık tanınmaz yeni hali ile muhteşem bir dönüşüme imza atılıyor. Şık ışıklandırma unsurları ile dingin bir atmosfer sağlanıyor. Genel olarak göz yormayan natürel ve nötr renkler hakim. Modern stil banyo aksesuarları ile daha zarif ve göze hitap eden bir banyo. homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde projes bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Banyonun dönüşüm öncesi haline baktığımızda pembe renk ağırlıklı, döneminin lavabo ve banyo aksesuarlarının kullanıldığını görmekteyiz. Açık rafta tüm depolama ihtiyacı ürün ve aletler sıralanmış. Genel olarak göz karmaşası yaratan bu durum dışında, döşeme zemininde de yeşil rengin kullanımına rastlıyoruz. Banyonun estetik ve işlevsel açıdan yenilenme aşamasından önceki görüntüler.
Genel olarak dönemin izlerini taşıması bir yana, renk uyumuna dikkat edilmiş. Pembe ağırlıklı banyoda depolama ihtiyacını muntazam karşılayan sistemlere gereksinim duyuluyor. Artık modası geçen banyo aksesuarları da değiştirilecek.
Banyonun dönüşüm sonrası halinden bir kesit bu açıdan görmekteyiz. Artık bakımı kolaylaşan ahşap yüzeyler modern banyo dekorlarında da kullanılıyor. Kolaylıkla silinebilen uzun ömürlü yapı malzemeleri ile doğal görünümü sağlayan kaplama türlerini de temin etmek mümkün.
Eski haline nazaran daha modern tasarlanan banyo, oldukça düzenli ve göze hitap ediyor. Doğal ışığı muntazam alan banyo oldukça ferah bir atmosfere sahip. Lavabo, klozet ve küvet modellerinde olduğu gibi dairesel formlar yerine dörtgen formların kullanımına rastlanıyor.
Modern stil dizayn edilen bir banyoda büyük duş başlığı ile konfor sunan bir banyo alanı tasarlanıyor. Meşe ağacı rengi kaplama ise hem döşeme zemininde, hem de küvet etrafında uygulanıyor. Natürel doku görünümünü yapay malzemelerle sağlamak da mümkün ve banyoda oldukça huzur veren bir atmosfer oluşturuyor.
Kat planında iç duvarlar, kapı giriş yönü ve banyo elemanları görülmekte. Duş kabini, küvet alanı, lavaboyu takip eden alanda klozet planın sonunda yer alıyor. Banyo elemanlarına şöyle bir göz attığınızda lavabo ve klozetin eğrisel formlara sahip olduğunu gözlemleyebilirsiniz.
Islak hacimde su giderlerinin yeri değişmeyeceğinden banyo elemanları dönüşüm sonrası benzer konumlara yerleştiriliyor. Fakat yine de plan üzerinde bazı değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Öncelikle döşeme zemini kaplaması farkını belirtmek gerekir. Klozet ve lavabo tasarımları ise dörtgen formlara dönüşmüş. Duşakabin için ise zemin döşemesinde fark yok, cam duşakabin tasarlanıyor. Modern bir banyoya dönüşen proje küçük bir alanda şık çözümler yapılmasına nadide bir örnek.
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