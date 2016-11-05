70'lerden kalma bir banyonunu modern dönüşümü

Islak hacimde su giderlerinin yeri değişmeyeceğinden banyo elemanları dönüşüm sonrası benzer konumlara yerleştiriliyor. Fakat yine de plan üzerinde bazı değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Öncelikle döşeme zemini kaplaması farkını belirtmek gerekir. Klozet ve lavabo tasarımları ise dörtgen formlara dönüşmüş. Duşakabin için ise zemin döşemesinde fark yok, cam duşakabin tasarlanıyor. Modern bir banyoya dönüşen proje küçük bir alanda şık çözümler yapılmasına nadide bir örnek.

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