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Tuğla duvar zarafetini evinize katmak için 13 muhteşem fikir

Meral Eser Meral Eser
Tuğla Duvar Uygulama, Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Mutfak Tuğla
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Tuğla doğal bir malzemedir, kil ve topraktan imal edilir. Göze hitap eden duvar dekorları oluşturmak için kırmızı tuğla duvar dekoru estetik bir görünüm sağlar. Delikli makine tuğlası (normal tuğla) bölme duvar yapımında sıklıkla kullanılan türdür. Pres tuğla, izo tuğla, delikli blok tuğla ya da ateş tuğlası gibi türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda doğal malzemelerle sıcak bir atmosfer oluşturan kırmızı tuğla duvar dekorlarına yer verdik. Dekoratif tuğla duvar örnekleri için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.

1. Odanın yıldızı tuğla duvar

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações Modern Oturma Odası
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

TV ünitesinin bulunduğu duvar dekoru ışıl ışıl atmosferle daha da cazip hale geliyor. Duvar dekorlarında belli bir alanı vurgulamak için dekoratif tuğla duvar kaplama ile şık bir atmosfer oluşturulabilir.

2. Tarz ve stil yansıtan duvar

Tuğla Duvar Uygulama, Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi Rustik Mutfak Tuğla
Doğaltaş Atölyesi

Tuğla Duvar Uygulama

Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi

Uygulanacak stil ve tarza göre şık duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Klasik stil cazibesi le kırmızı tuğla duvar kullanımına oldukça sık rastlanırken, rustik stil ile moderni buluşturan örnekler de oldukça cezbedici.

3. Geleneksel tarz

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina BahçeOcak & Barbekü
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Dönemsel izler ve geleneksel tarz ilginizi çekiyorsa tuğla duvar kullanımı ayrıca zarafet katacaktır. Kırmızı tuğla duvar kemerler, dönemsel mutfak aksesuarları ile uyumlu rustik bir mutfak dekore edebilirsiniz. 

4. Farklı renk ve tonlarda tuğlalar

Book Tower House, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Modern Yemek Odası
Platform 5 Architects LLP

Book Tower House

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Yemek alanı için natürel dokularla sıcak bir atmosfer sağlanıyor. Tuğla duvar dekoru ile kontrast oluşturan mobilya ve aksesuarlarla şık bir yemek alanı dizayn edilmiş.

5. Çağdaş örnekler

homify Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Ritmik formlar, alçıpan tavan ve modern çizgilerle tasarlanan duvar dekorları ile nadide bir örnek. Dekoratif beyaz açık raflarla dizayn edilen koridorda , kırmızı tuğla duvar dekoru sıcak bir hava katıyor.

6. Tuğla ve doğal ahşap

homify Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Farklı malzemeleri bir araya getirerek sıcak bir atmosfer oluşturmak mümkün. Doğal ahşap ile tuğla duvar dokusu huzur veren natürel dokular arasında yer alıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Canlılık katan duvar

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation Endüstriyel Mutfak
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

Mutfağınıza hareket katmak ve sadece tek duvar kaplaması ise mutfak atmosferini tamamen değiştirmek istiyorsanız tuğla duvar kaplama ilginizi çekebilir. Natürel dokularla uyum sağlayan renk ve modellerini seçerek göze hitap eden bir mutfak dekorasyonu oluşturabilirsiniz.

8. Bölgesel kaplama

FAZENDA ITÁLIA- OFFICE, TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES Rustik Çalışma Odası
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

Duvar dekorları ile hareket katmak istiyorsanız tek ya da iki duvarın belli bölgeleri ya da tamamını farklı renk ve dokulardaki tuğla duvar alternatifleri ile kaplayabilirsiniz.

9. Mutfaklarda şıklık

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Şarap Mahzeni
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Doğru ışıklandırma unsurları ile şık bir mutfak köşesi. Dekoratif açık rafları öne çıkaran ışıklandırmanın yanı sıra, tuğla duvar zarafeti ile estetik bir görünüm ortaya çıkıyor.

10. Işıklandırma ile cazibe unsuru

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Oturma Odası
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile tuğla duvar dekorlarının belirlenen bölgelerini ön plana çıkarmak ayrıca zarafet katacaktır.

11. Mutfak duvarında rustik esintiler

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Mutfak
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Ahşap, tuğla duvar gidi doğal malzemelerin dekorasyonda kullanımı huzur veren rustik stil esintiler katacaktır. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda örnek bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

12. Tuğla duvar ile sıcak atmosfer

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Minimalist yaklaşımla tasarlanan açık plan bir yaşam alanına biraz daha sıcak bir atmosfer katmak istiyorsanız, tuğla duvar kaplama türlerinin sıcak renk alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. 

13. Yatak odasında dekoratif fikirler

Master Bedroom TG Studio Modern Banyo
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Dingin ve huzur veren bir yatak odası atmosferi oluşturmak isteyebilirsiniz. Tuğla duvar kaplama alternatifleri ile sıcak renklerden, nötr dokulara birçok seçeneği değerlendirmek üzere göz önüne alabilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Taş duvar kaplamaları: 8 Dekoratif fikir’yazımızda ilginizi çekebilir.

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