Tuğla duvar zarafetini evinize katmak için 13 muhteşem fikir

Tuğla doğal bir malzemedir, kil ve topraktan imal edilir. Göze hitap eden duvar dekorları oluşturmak için kırmızı tuğla duvar dekoru estetik bir görünüm sağlar. Delikli makine tuğlası (normal tuğla) bölme duvar yapımında sıklıkla kullanılan türdür. Pres tuğla, izo tuğla, delikli blok tuğla ya da ateş tuğlası gibi türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda doğal malzemelerle sıcak bir atmosfer oluşturan kırmızı tuğla duvar dekorlarına yer verdik. Dekoratif tuğla duvar örnekleri için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.
TV ünitesinin bulunduğu duvar dekoru ışıl ışıl atmosferle daha da cazip hale geliyor. Duvar dekorlarında belli bir alanı vurgulamak için dekoratif tuğla duvar kaplama ile şık bir atmosfer oluşturulabilir.
Uygulanacak stil ve tarza göre şık duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Klasik stil cazibesi le kırmızı tuğla duvar kullanımına oldukça sık rastlanırken, rustik stil ile moderni buluşturan örnekler de oldukça cezbedici.
Dönemsel izler ve geleneksel tarz ilginizi çekiyorsa tuğla duvar kullanımı ayrıca zarafet katacaktır. Kırmızı tuğla duvar kemerler, dönemsel mutfak aksesuarları ile uyumlu rustik bir mutfak dekore edebilirsiniz.
Yemek alanı için natürel dokularla sıcak bir atmosfer sağlanıyor. Tuğla duvar dekoru ile kontrast oluşturan mobilya ve aksesuarlarla şık bir yemek alanı dizayn edilmiş.
Ritmik formlar, alçıpan tavan ve modern çizgilerle tasarlanan duvar dekorları ile nadide bir örnek. Dekoratif beyaz açık raflarla dizayn edilen koridorda , kırmızı tuğla duvar dekoru sıcak bir hava katıyor.
Farklı malzemeleri bir araya getirerek sıcak bir atmosfer oluşturmak mümkün. Doğal ahşap ile tuğla duvar dokusu huzur veren natürel dokular arasında yer alıyor.
Mutfağınıza hareket katmak ve sadece tek duvar kaplaması ise mutfak atmosferini tamamen değiştirmek istiyorsanız tuğla duvar kaplama ilginizi çekebilir. Natürel dokularla uyum sağlayan renk ve modellerini seçerek göze hitap eden bir mutfak dekorasyonu oluşturabilirsiniz.
Duvar dekorları ile hareket katmak istiyorsanız tek ya da iki duvarın belli bölgeleri ya da tamamını farklı renk ve dokulardaki tuğla duvar alternatifleri ile kaplayabilirsiniz.
Doğru ışıklandırma unsurları ile şık bir mutfak köşesi. Dekoratif açık rafları öne çıkaran ışıklandırmanın yanı sıra, tuğla duvar zarafeti ile estetik bir görünüm ortaya çıkıyor.
Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile tuğla duvar dekorlarının belirlenen bölgelerini ön plana çıkarmak ayrıca zarafet katacaktır.
Ahşap, tuğla duvar gidi doğal malzemelerin dekorasyonda kullanımı huzur veren rustik stil esintiler katacaktır. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda örnek bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Minimalist yaklaşımla tasarlanan açık plan bir yaşam alanına biraz daha sıcak bir atmosfer katmak istiyorsanız, tuğla duvar kaplama türlerinin sıcak renk alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Dingin ve huzur veren bir yatak odası atmosferi oluşturmak isteyebilirsiniz. Tuğla duvar kaplama alternatifleri ile sıcak renklerden, nötr dokulara birçok seçeneği değerlendirmek üzere göz önüne alabilirsiniz.
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