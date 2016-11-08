Tuğla duvar zarafetini evinize katmak için 13 muhteşem fikir

Tuğla doğal bir malzemedir, kil ve topraktan imal edilir. Göze hitap eden duvar dekorları oluşturmak için kırmızı tuğla duvar dekoru estetik bir görünüm sağlar. Delikli makine tuğlası (normal tuğla) bölme duvar yapımında sıklıkla kullanılan türdür. Pres tuğla, izo tuğla, delikli blok tuğla ya da ateş tuğlası gibi türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda doğal malzemelerle sıcak bir atmosfer oluşturan kırmızı tuğla duvar dekorlarına yer verdik. Dekoratif tuğla duvar örnekleri için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.