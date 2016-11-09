Minik mutfaklar için 11 pratik fikir

Küçük ama bünyesinde birçok ihtiyacı karşılayan mutfaklar oldukça ilgi görüyor. Şehir hayatı çok geniş alanlar sunmasa da, akılcı ve işlevsel fikirlerle küçük alanları verimli kılmak artık kolay. Fonksiyonel depolama sistemlerinden zemin alanından yer kazandıran pratik fikirlere, birçok alternatif bulacağınız yazımızda örnek teşkil edecek mutfak modellerini derledik. Büyük ve geniş mutfakların karşıladığı ihtiyacı muntazam karşılayan küçük mutfak modelleri pratik kullanım kolaylıkları sunuyor. Daha fazla beklemeden örnek mutfak modellerini gözden geçirelim.