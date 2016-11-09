Minik mutfaklar için 11 pratik fikir

Küçük ama bünyesinde birçok ihtiyacı karşılayan mutfaklar oldukça ilgi görüyor. Şehir hayatı çok geniş alanlar sunmasa da, akılcı ve işlevsel fikirlerle küçük alanları verimli kılmak artık kolay. Fonksiyonel depolama sistemlerinden zemin alanından yer kazandıran pratik fikirlere, birçok alternatif bulacağınız yazımızda örnek teşkil edecek mutfak modellerini derledik. Büyük ve geniş mutfakların karşıladığı ihtiyacı muntazam karşılayan küçük mutfak modelleri pratik kullanım kolaylıkları sunuyor. Daha fazla beklemeden örnek mutfak modellerini gözden geçirelim.
Pratik bir şekilde ekstra kesme ve doğrama alanı sağlayan kesme tahtası modeli ilginizi çekebilir. Özellikle küçük mutfaklarda mutfak tezgahı alanından yer kalmadığı durumlarda ya da ekstra alan sağlanması gerektiği durumlarda oldukça işlevsel bir tasarım. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Ankastre ızgara lezzet sunan bir mutfağın ayrıcalığı olabilir. Siz de eğer ızgara keyfini mutfağınızda ayrılan küçük bir landa pratik şekilde sağlamak istiyorsanız ankastre ızgara modeli ilginizi çekebilir. Barbekü keyfinden vazgeçmeyenlere ideal bir çözüm.
Standart çekmecelere nazaran daha kullanışlı bölümlere ayrılan fonksiyonel çekmeceler size hitap edebilir. Mutfak eşyaları, çatal-bıçak ya da baharatlıkların muntazam şekilde bir arada muhafaza edilmesini sağlayan, ihtiyaca özel tasarım fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Bu şahane örnekte ayrıca şarj edebilme özelliği ile ayrılan bölüm akılcı dizayn fikirlerine iyi bir örnek.
Sürgülü raf sistemlerinin yanı sıra, açılır kapaklarda muhafaza edilen küçük raflar da oldukça kullanışlı. Küçük ve dar alanlarda pratik çözümlerle istenilen ebata uygun sürgülü dolap raflarını kullanarak fark yaratabilirsiniz.
Kurulanacak bulaşıklar ya da pratik bir şekilde el altında bulunmasını istediğiniz mutfak eşyaları için tezgaha gömme sistemler ilginizi çekebilir. Mutfak düzeni sağlamak için pratik ve akılcı çözümleri değerlendirmek gerek.
Küçük mutfaklarda çok işlevsel mutfak elemanları kurtarıcıdır. Özellikle mutfak tezgahı alanına ihtiyaç dahilinde ayırabileceğiniz bu masa oldukça kullanışlı. Arzu edildiğinde şık bir yemek masasına dönüşen tezgah uzantısı ekstra alan kazandırıyor.
Birçok ihtiyacı muntazam karşılayan gömme mutfak sistemleri minik evlerin vazgeçilmezi olabilir. Katlanır dolap kapaklarının ardında birçok mutfak eşyasını muhafaza eden mini bir mutfak gizli.
Daha minimal öğelerle şık ve özenli bir mutfak ilginizi çekiyorsa bu mutfak size hitap edebilir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile daha ferah ve genişlik algısını arttıran bir atmosfere sahip olabilirsiniz.
Hem oturma odası ile ilişkilendirilen hem de pratiklik sağlayan gömme mutfak sistemleri ihtiyacınızı karşılayabilir. Bu örnekte de akılcı dizayn edilmiş açık renk tonlarında göze hitap eden mini bir mutfak gizlenebiliyor.
Derinlik katmak açısından doğru ışıklandırmanın yanı sıra, şeffaf yüzeyler ya da dekoratif aynalar ferahlık etkisi sağlayabilir, göz yormayan bir mutfak düzeni sağlar.
Mutfak duvarlarına dekor fikirleri hem estetik hem de fonksiyonel çözümler sunuyor. Mutfak tezgahından yer kazanmak için pratik ve işlevsel askılı mutfak aksesuarlarını değerlendirebilirsiniz.
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