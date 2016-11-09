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Minik mutfaklar için 11 pratik fikir

Meral Eser Meral Eser
SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
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Küçük ama bünyesinde birçok ihtiyacı karşılayan mutfaklar oldukça ilgi görüyor. Şehir hayatı çok geniş alanlar sunmasa da, akılcı ve işlevsel fikirlerle küçük alanları verimli kılmak artık kolay. Fonksiyonel depolama sistemlerinden zemin alanından yer kazandıran pratik fikirlere, birçok alternatif bulacağınız yazımızda örnek teşkil edecek mutfak modellerini derledik. Büyük ve geniş mutfakların karşıladığı ihtiyacı muntazam karşılayan küçük mutfak modelleri pratik kullanım kolaylıkları sunuyor. Daha fazla beklemeden örnek mutfak modellerini gözden geçirelim.

1. Gizli kesme tahtası

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Pratik bir şekilde ekstra kesme ve doğrama alanı sağlayan kesme tahtası modeli ilginizi çekebilir. Özellikle küçük mutfaklarda mutfak tezgahı alanından yer kalmadığı durumlarda ya da ekstra alan sağlanması gerektiği durumlarda oldukça işlevsel bir tasarım. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz. 

2. Ankastre ızgara

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle MutfakElektronik Ürünler
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Ankastre ızgara lezzet sunan bir mutfağın ayrıcalığı olabilir. Siz de eğer ızgara keyfini mutfağınızda ayrılan küçük bir landa pratik şekilde sağlamak istiyorsanız ankastre ızgara modeli ilginizi çekebilir. Barbekü keyfinden vazgeçmeyenlere ideal bir çözüm.

3. İşlevsel çekmeceler

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Standart çekmecelere nazaran daha kullanışlı bölümlere ayrılan fonksiyonel çekmeceler size hitap edebilir. Mutfak eşyaları, çatal-bıçak ya da baharatlıkların muntazam şekilde bir arada muhafaza edilmesini sağlayan, ihtiyaca özel tasarım fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Bu şahane örnekte ayrıca şarj edebilme özelliği ile ayrılan bölüm akılcı dizayn fikirlerine iyi bir örnek.

4. Dar dolaplara akılcı çözümler

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Sürgülü raf sistemlerinin yanı sıra, açılır kapaklarda muhafaza edilen küçük raflar da oldukça kullanışlı. Küçük ve dar alanlarda pratik çözümlerle istenilen ebata uygun sürgülü dolap raflarını kullanarak fark yaratabilirsiniz.

5. Mutfak düzeni için fonksiyonel çözümler

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Kurulanacak bulaşıklar ya da pratik bir şekilde el altında bulunmasını istediğiniz mutfak eşyaları için tezgaha gömme sistemler ilginizi çekebilir. Mutfak düzeni sağlamak için pratik ve akılcı çözümleri değerlendirmek gerek.

6. Çok işlevli masa

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura Modern Yemek Odası
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

Küçük mutfaklarda çok işlevsel mutfak elemanları kurtarıcıdır. Özellikle mutfak tezgahı alanına ihtiyaç dahilinde ayırabileceğiniz bu masa oldukça kullanışlı. Arzu edildiğinde şık bir yemek masasına dönüşen tezgah uzantısı ekstra alan kazandırıyor.

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7. Gizli mutfak

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Birçok ihtiyacı muntazam karşılayan gömme mutfak sistemleri minik evlerin vazgeçilmezi olabilir. Katlanır dolap kapaklarının ardında birçok mutfak eşyasını muhafaza eden mini bir mutfak gizli.

8. Doğru ışıklandırmayla ferah mutfaklar

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Mutfak
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Daha minimal öğelerle şık ve özenli bir mutfak ilginizi çekiyorsa bu mutfak size hitap edebilir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile daha ferah ve genişlik algısını arttıran bir atmosfere sahip olabilirsiniz.

9. Gömme dolap ve mutfak sistemleri

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Hem oturma odası ile ilişkilendirilen hem de pratiklik sağlayan gömme mutfak sistemleri ihtiyacınızı karşılayabilir. Bu örnekte de akılcı dizayn edilmiş açık renk tonlarında göze hitap eden mini bir mutfak gizlenebiliyor.

10. Şeffaf yüzeyler ve derinlik

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Derinlik katmak açısından doğru ışıklandırmanın yanı sıra, şeffaf yüzeyler ya da dekoratif aynalar ferahlık etkisi sağlayabilir, göz yormayan bir mutfak düzeni sağlar.

11. Askılı mutfak aksesuarları

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Mutfak duvarlarına dekor fikirleri hem estetik hem de fonksiyonel çözümler sunuyor. Mutfak tezgahından yer kazanmak için pratik ve işlevsel askılı mutfak aksesuarlarını değerlendirebilirsiniz.

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