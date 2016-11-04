Küçük havuzlar için 10 şahane fikir

Geniş ve büyük bahçeli evlere sahip olmayabilirsiniz. Ama bu, konfor sunan bir havuza sahip olmayacağınız anlamına gelmiyor. Rüyaları süsleyen havuzlu evler serinletici ve ferah bir atmosfere sahiptir. İster küçük bir bahçeye sahip olun, ister küçük bir teras; hayallerini kurduğunuz havuz modellerini dizayn ettirmek imkansız değil. Bu yazımızda birbirinden güzel 10 havuz modelini derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Natürel dokular ve dekoratif bitkilerle köşe alana estetik bir görünüm kazandırılan şahane bir havuz. Eğer küçük bir alanda maksimum verimle şık bir havuz alanı dizayn etmek istiyorsanız örnek görselimiz ilginizi çekebilir. Doğal taşlar ve dekoratif bitkilerle estetik bir görünüm kazandırılan köşede aynı zamanda küçük bir çeşme yer alıyor.
T biçimini anımsatan havuz modelinin köşe alanı bir çömlek ve dekoratif bitkilerle süsleniyor. Havuz alanını çevreleyen cam korkuluklar ise görüş alanını kapatmıyor ve göz yormayan ferah bir atmosfer sağlıyor. Özellikle küçük çocuklu aileler için bahçe ve havuz güvenliği ile ilgili tedbirler ihmal edilmemelidir.
Hem güvenlik açısından hem de derinlik kazandırmak açısından basamaklarla çıkılan havuz kotu bu örnekte yükseltilmiş. Dolayısıyla bahçenin kazılmasına çok fazla gerek kalmıyor. Bu sayede zemin kotu ile ayrışan havuz duvarları natürel dokular ve doğal taş zarafeti ile kaplanıyor.
Bahçe dizaynından havuz alanına kadar natürel dokuların kaplandığı huzur veren bir manzara. Mavi, yeşil ve ahşap sıcaklığı ile göze hitap eden bir örnek. Doğal taş kaplama duvar dekoru ile ahşap zemin kaplaması ayrıca kontrast oluşturuyor.
Havuz ve bahçe alanı birbirini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Geniş çim alanı ile düzenli bir bahçe dizaynına sahip örnek görselde yeşilin ferahlığı ve konfor ön planda. Ayrıca dikey bahçe ile çevrelenen alan oldukça şık ve huzur veren bir atmosfer oluşturuyor.
Eğer göz zevkinize hitap eden bir bahçe ve havuz alanı dekore etmek istiyorsanız, süs bitkileri ve dekoratif çiçeklerle çevrili şahane bir havuz alanı dizayn edebilirsiniz. Basit ama mükemmel unsurlarla doğallığı ve sıcaklığı öne çıkaran enfes bir manzara.
Hayatınızı kolaylaştıracak konfor ve dinlenme imkanı sunan bu örnek birçok insanın rüyasını süslüyor. Duvar dekoru olarak küçük şelale dizaynı, aynı zamanda su sesleri ile huzur veren bir atmosfer ve adeta terapi ortamı sunuyor. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Dinlenmek ve yaşam konforunu sağlamak herkesin hakkı. Bu örnekte küçük bir havuz modeli ile devasa projelere gereksinim duymadan şahane çözümler sunulabileceğini görmekteyiz. Sıcak atmosferinin yanı sıra, masaj etkisi yapan duvardan çıkan tazyikli su ise ayrıca keyif katan unsurlar arasında yer alıyor.
Birkaç kademeden oluşan havuz alanı kullanışlılık ve estetik yönleri ile ideal bir havuz modeli teşkil ediyor. Havuzu çevreleyen geniş zemin kullanışlı alanlar sağlıyor. Ayrıca mavinin büyüleyici rengi görsel açıdan da huzur veren dingin bir manzara.
Dinlenmek ve keyif yapmak için hazır olduğunuzda böyle ferahlık katan bir manzara ile karşılaşmak isteyebilirsiniz. Çimlerle çevrili bahçe alanı göze hitap ediyor, konfor sunan mobilyalarla şık havuzda keyif bambaşka. Tatil günlerinizde sevdiklerinizle enfes bir buluşma noktası olmasını istemez miydiniz?
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