Maddi değil manevi değere kıymet verenler için: Kendin yap, hediye et

Yaşgünleri, doğumlar, evlilikler, taşınmalar, yıldönümleri… Hediye vermenin hem güzel hem zor olduğunu hatırladığımız zamanlar. Hediyenin mutluluk verici bir şey olmasını gerçekten arzulayanlar için hediye seçmek daha zor olabilir gerçekten de. Kendin yap hediye fikirleri hem dükkan dükkan dolaşıp uygun bir hediye aramaktan daha iyi hem de daha anlamlı. Böylece emek harcayıp uğraştığınız için verdiğiniz hediyenin değeri de pek çok satın alınan üründen fazla oluyor.
Kendin yap, hediye et diyoruz ama elbette bunu kolay bir şey olduğu için söylemiyoruz. Böyle hediyeler için zaman da emek de para da harcamanız gerekiyor. Nasıl bir kendin yap hediye çeşidi seçtiyseniz ona göre bu kalemlerin oranı da değişiyor elbette ama hiçbir şey kendi kendine zahmetsizce olmuyor, onu da bilmek gerekir.
Kendi el becerinize göre, sabrınıza ve ilgi alanlarınıza göre
kendin yap, hediye et furyasına siz de katılabilirsiniz. İşte size ilham verebilecek fikirler:
Hediye olarak çiçek vermek de, süs eşyası vermek de güzel şey. Peki bu iki ayrı şeyi birleştirsek nasıl olur? İşte bu örnekte gördüğünüz gibi sonuçlar çıkar. Seramik ya da metal pek çok obje saksı olarak kullanılabilir. Burada kırmızı seramikler seçilmiş ama resimdeki yeşil üzerine beyaz boyalı galvaniz kap da pekala bir saksı olarak kullanılabilirdi. Bu yüzden bulduğunuz ya da elinizde olan sevimli seramik, metal hatta ahşap kapları alacağınız bitkileri içlerine dikerek kendin yap hediye şekline getirebilirsiniz.
Pişmiş toprak saksıları düz ya da desenli şekilde boyamak da yine benzer bir kendin yap hediye ortaya çıkaracaktır. Ancak bu saksılara bitkileri ekmezseniz aynı güzellikte hediyeler olmayacağını da unutmayın.
Çeşitli objeleri sadece boyayarak mucizeler yaratabileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin bu yatak başını yeni ev sahibi olan arkadaşınıza kendiniz yapıp hediye edebilirsiniz. İster eski ya da hazır boyanmamış bir seperatör bularak ister çizdiğiniz ya da internetten bulduğunuz bir deseni ince ahşap levhalara CNC aletiyle oydurararak bu yatak başını yapmak mümkün. Size kalan onu dilediğiniz renge ya da renklere boyamak olacaktır. Boyutu uygun farklı objeleri de bu kendin yap hediye formatına getirebilirsiniz.
Kendin yap hediye et derken kendi el becerilerinize göre de hediye seçip yapabileceğinizi söylemiştik. Kendin yap: Yaprak motifli yastık başlıklı yazımızda elinden dikiş gelenler için muhteşem bir örnek mevcut. Bu yaprak şeklindeki sevimli yastık herhangi bir kırlentten çok daha etkileyici bir hediye olacaktır. Hem de herhangi bir yastığa göre çok daha emek harcandığı görülebildiği için hediyeyi alana daha da kıymetli gelecektir.
Dikiş biliyor ama bir üstteki yastığı yapmak ve kendin yap hediye olarak vermek size zor geliyor olabilir. O zaman daha basit seçenekler de mevcut. Bu balık şeklindeki yastıklardan dikmek oldukça kolay. Birden fazla ve farklı desenli kumaşlarla dikip hediye ederseniz çok daha hoş olacaktır. En azından 3-4 balık bir arada olursa güzel bir kendin yap hediye yapmış olursunuz.
Kendin yap, hediye etyerine
Hediye et, kendisi yapsın düsturunu da benimsemek mümkün. Artık piyasada DIY, yani kendin yap objeler için pek çok set satılıyor. Himmelrosa üretimi bu pakette de kendisine tavuk şeklinde oyuncaklar dikmek isteyenler için malzemeler ve açıklama bulunuyor. El işlerine meraklı dostlarınızın yüzünü böyle bir hediye ile güldürmeniz mümkün.
Kendin yap hediye için iki yöntemi de kullanabileceğimiz bir fikrimiz var. Kış aylarında örgü örmek oldukça rahatlatıcı bir eylem. Özellikle film izlerken bir yandan örülen örgü, insana dünyanın sıkıntısını unutturabilir. Bu beceriye sahipseniz ya da en azından öğrenmeye meraklıysanız, hemen hemen herkesi mutlu edecek hediyeler hazırlayabileceksiniz demektir. En azından atkı ve bere örmek kolay olduğu için kısa sürede güzel hediyeler ortaya çıkarmak mümkün. Bizim önerimiz, kalın şiş ve yünleri tercih etmeniz. Böylece özellikle acemiler fazla sabretmeleri gerekmeden ürünlerini hızla ortaya çıkarabilir.
Yün ve şişleri hediye olarak da düşünmek mümkün. Hoş bir çift ahşap şiş ve birkaç renk güzel yün pek çok insan için güzel bir hediye de olabilir. Elbette bu hediyeyi vereceğiniz insanın seveceğinden emin olmakta fayda var. Asla örgü örmeyecek birine yün ve şişleri vermeniz hiç hediye vermemekten daha kötü olacaktır.
Bazen
kendin yap hediye et derken önce öğrenin de demek istiyor olabiliriz. Sizin için özel birine özel bir hediye yapmak istiyorsanız, bir kursa ya da atölyeye gidip bir işin nasıl yapıldığını öğrenebilir ve yaptığınız objeyi ona hediye edebilirsiniz. Cam ve seramik gibi sanatlar bu tip bir isteğiniz varsa gerçekleştirmenizin mümkün olduğu alanlar. Örneğin bir seramik atölyesinde kısa süreli bir ders alıp ürettiğiniz bir tabak ya da vazoyu, veyahut kupayı eşinize, annenize ya da kardeşinize hediye edebilirsiniz.
Kendin yap hediye için geleneksel zanaatlara da merak salmakta fayda var. Ahşap ya da taş baskı aslında hem Anadolu'nun hem dünyanın pek çok yerinde kumaşlarda kullanılan bir yöntem. Bu şekilde masa örtüleri, perdeler gibi pek çok tekstil ürünü el yapımı desenlerle bezenebiliyor. Doğru kumaş, boya ve desen seçimiyle siz de harika hediyeler üretebilirsiniz. Tişört, bluz, çanta, masa örtüleri, yazmalar vs… Geleneksel baskı kalıpları da ister ahşap olsun ister taş olsun bulunabiliyorlar. Elbette köşedeki züccaciyede bulmak mümkün değil ama bu işlere merak saldığınızda yapacağınız araştırmayla şehrin hangi köşesinde ya da internette hangi sitede bulabileceğinizi öğreniyorsunuz. Ayrıca işi daha da büyütüp ahşap baskıları kendiniz oyarak da yapabilir baskı desenini de kendin yap hediye için özgün hale getirebilirsiniz.
Çocuklar için hediye almak değil yapmak gerekir diye tekrarlayalım. Böylece çocuklar da bir şeyler yaratmaya üretmeye heveslensin, yaratıcılıkları uyansın. Elbette oyuncak bebek ya da arabadan daha fazla yaratıcılıklarını ve zekalarını geliştirebilecekleri oyuncaklar da var piyasada ama satın almaktansa onlara evde, bahçede ya da buradaki gibi sahilde kullanabilecekleri bir çadır yaparsanız ilgilerini daha çok çekebilirsiniz. Pek çok çocuk yetişkinlerden el yapımı, ilginç hediyeler almaya alışkın değil çünkü hayatın ritmi ve zamanın ruhu insanları kolay tüketime yöneltmiş durumda. O yüzden sizin internette kolayca bulabileceğiniz tariflerle kendin yap hediye olarak hazırlayabileceğiniz bir çadır bir çocuğa çok hoş bir sürpriz olacaktır. Küçükken koltuklarıni masaların altına, çarşafların içine nasıl girdiğinizi hatırlayın, böyle bir hediye alsanız çıldırmaz mıydınız?
Kendin yap hediye, sokakta bulduğunuz basit bir dal parçasıyla bile hayata geçirebileceğiniz bir şey. Formunu estetik olarak hoş bulduğunuz bir dalı alıp, kesip, temizleyip, gerekirse zımparalayıp bir takı asacağı haline getirebilirsiniz. Bu dalı boyamanız, süslemeniz de mümkün, önemli olan çivi benzeri dekoratif malzemelerle askı işlevini yerine getirecek bir hale getirmeniz. Yatak odası için ideal bir aksesuar olan bu tip bir hediye yeni ev hediyesi olarak çok hoşa gidecektir.