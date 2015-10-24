Maddi değil manevi değere kıymet verenler için: Kendin yap, hediye et

Yaşgünleri, doğumlar, evlilikler, taşınmalar, yıldönümleri… Hediye vermenin hem güzel hem zor olduğunu hatırladığımız zamanlar. Hediyenin mutluluk verici bir şey olmasını gerçekten arzulayanlar için hediye seçmek daha zor olabilir gerçekten de. Kendin yap hediye fikirleri hem dükkan dükkan dolaşıp uygun bir hediye aramaktan daha iyi hem de daha anlamlı. Böylece emek harcayıp uğraştığınız için verdiğiniz hediyenin değeri de pek çok satın alınan üründen fazla oluyor.

Kendin yap, hediye et diyoruz ama elbette bunu kolay bir şey olduğu için söylemiyoruz. Böyle hediyeler için zaman da emek de para da harcamanız gerekiyor. Nasıl bir kendin yap hediye çeşidi seçtiyseniz ona göre bu kalemlerin oranı da değişiyor elbette ama hiçbir şey kendi kendine zahmetsizce olmuyor, onu da bilmek gerekir.