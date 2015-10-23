Göz alıcı mutfak masa modelleri

Günümüzde mutfakların dekorasyonu üzerine bir çok yeni fikir geliştiriliyor. Eskiye oranla mutfakların sadece yemek yapılan yerler olmaktan çıkarak günlük yaşantıda daha fazla vakit geçirilen yerlere dönüşmesi, yeni dekorasyon fikirlerinin gelişmesini sağlıyor tabi ki. Bu yazımızda da mutfak dekorasyonu içinde kullanılacak masaların önemini vurguladık. Belki sizin istediğiniz bir tarz var ve sadece onun varyasyonlarını arıyorsunuz. Ancak Zarif çizgilerle modern mutfak masaları başlıklı yazımız gibi sitede yer alan bir çok ilham verecek yazı ve masa modelinin yanı sıra bu derlemede verdiğimiz örnekler de size yeni kapılar açabilir.
Ev dekorasyonlarında mutfaklar çok çeşitli kullanım olanakları sayesinde hem açık hem de kapalı olarak tasarlanabiliyor. Örnek mutfak dekorasyonu açık mutfak sevenler için özel olarak dizayn edilerek evinizdeki alanların birleşimini mümkün kılıyor. Mutfak tasarımında mutfak tezgahı ve mutfak dolapları mutfak alanının bir köşesini tamamen kaplamış durumda. Bu yöntem hem bir çok kişinin aynı zamanda mutfakta vakit geçirebilmesini hem de ferahlık hissini içinde barındırıyor. Tasarımcılar mutfak tezgahının sonlandığı yere bir mutfak masası yerleştirerek masanın seperatör görevi görmesini de sağlamış. Böylece salon ve mutfak bir arada olsa da mutfak masası sayesinde ara bir alan yaratılmış. Uygulanan mutfak masası masif ahşap tezgahıyla ve beyaz ayaklarıyla mutfağın mobilyalarıyla takım olarak dizayn edilmiş. Uzun ve geniş bir forma sahip mutfak masası köşesiz olarak tasarlandığından yumuşak bir stile sahip. Açık mutfakların bol sohbetli masalarında siz de yerinizi alın!
Vintage tarzdaki bu şirin masa tekerlekleri sayesinde mutfağın her yerinde kullanılabilecek bir tasarım. Ahşaptan imal edilen tasarım eski tip çekmeceleri, tekerlekleri ve alt kısımdaki rafı ile dilerseniz servis masası olarak da kullanabilmenizi olanak tanıyor. Masanın tablası cilalı masif ağaç pandan oluşuyor. Masanın alt bölümlerinde uygulanan eskitme patine tablada uygulanmamış ve böylelikle kullanım kolaylığı sağlanmış. Bu tür tekerlekli küçük masalar oldukça işlevsel de oluyorlar. Örneğin mutfakta hazırladığınız kahvaltıyı masanın üzerine yerleştirip sonra dilediğiniz yerde baş başa afiyetle yiyebilirsiniz. Tekerleklerin kilitlenebilir olması da özellikle otururken kullanım kolaylığını sağlayan bir başka detay.
Klasik ahşap mobilyaların cazibesi bambaşkadır. El işçiliğiyle ortaya çıkan motifler, kıvrımlarla eski mobilyaların bir ruhu vardır. Bir çok insan yurt dışı seyahatlerinde mutlaka gittiği bölgenin bit pazarlarını görmek, eski eşyaların duygusunu hissetmek ister, değil mi? Modern bir şekilde dekore ettiğiniz mutfağınızın dekorasyonunda klasik bir masa kullanmak için bu örnekte uygun bir çözüm önerisi görülüyor. Böyle bir masa belki de aile yadigarı da olabilir, yani vazgeçemeyeceğiniz bir masa. Mutfağınıza konumlandıracağınız bu tip bir masa modern biçimlerin arasında kıvrımları ve motifleriyle kontrast bir uyum sağlar. Masanızı dış etkilerden korumak için ve mekanla uyumunu arttırmak için de üzerine bir cam tabla yerleştirebilirsiniz. Böylelikle hem farklılık oluşturmuş hem de daha işlevsel bir masaya sahip olmuş olursunuz.
Mutfağınızda kullanmak üzere bir masaya ihtiyacınız var ancak standart bir modeli yerleştirebileceğiniz bir alan yoksa o zaman biraz sınırların dışına çıkmalı. Örnek verdiğimiz dekorasyonda masanın konumlandığı alanda bir çok kapı bulunduğu için masayı yerleştirmek için sadece iki duvarın birleştiği köşe kalmış. Tasarımcının bulduğu çözüm gerçekten sıra dışı ve işlevsel. Siz de böyle bir uygulamaya gitmek isterseniz mutfağınızda bir illüzyon oluşturabilirsiniz. Öncelikle köşeye yuvarlak tablası olan bir masa kullanmanız gerekir, böylece tabla daha kullanışlı olur ve oturan iki kişinin birbiriyle bağı artar. Masanın yere dek uzanan ayakları olmadığı için geçişlerde alan kaplamaması için sandalyeleri masanın altına doğru itebilirsiniz. Bir de buradaki gibi bir duvar resmi ile mekanda yanılsamayı arttırabilirsiniz.
Masaların farklılığını sağlayan en önemli bölümü tablalarıdır. Bu örnekte farklı bir masa örneği görülüyor. Tablası bir çok parçanın kompozisyonuyla oluşuyor. Kendi içinde de üç parçaya ayrılan altıgen petekler farklı desenleriyle tablayı hareketli bir görünüme kavuşturuyor. Masanın tablası parlak ve şık bir yüzey oluştururken, konstrüksiyonun yapısı bu tabla ile doku olarak kontrast oluşturuyor. Tablayı çevreleyen metal kasa ve ayaklar pas efektleriyle eskitme bir görünüme sahip. Eğer tarzınıza uyuyorsa bu tür eskitme bölümleri olan masaları tercih edebilirsiniz. Eskitmeler masanın tabla dışındaki kısımlarında olması daha cazip. Tablanın yüzeyinin iyi görünmesi mutfakta kullanacağınız masanız için daha iyi bir seçim olacaktır.
Mutfak masaları günlük rutinlerin gerçekleştiği mobilyalardır aslında. Bir çok insan mutfaktaki masada gazetesini, kitabını okur, bilgisayarını alıp orada çalışır. Bu bölgeler bir nevi kaçış bölgeleridir aslında. Tabi mutfakta kullanacağınız masanın da yemek yiyeceğiniz ya da hazırlayacağınız zaman çabuk toplanmasını isteyebilirsiniz. Bu örnekte görülen banklı tasarım çabuk organize edilmesi açısından ideal bir tasarım. Bankların oturma kısmının ve masa tablasının altına raf işlevi görecek bir birim daha yerleştirilerek hem tasarım farklılaşmış hem de işlevsellik arttırılmış. Gazete, kitap ve bilgisayarınızı bu ara birimlere yerleştirerek masanızın üzerini düzenli ve kullanıma hazır tutabilirsiniz.
Geniş bir mutfağa sahipseniz ve mobilya tasarımlarında farklılığı seviyorsanız mutfakta kullanacağınız masanın avangart bir tasarımı olsun ister miydiniz? Bu örnekteki masa ayaklarının tasarımıyla öne çıkıyor. Masanın dengeli bir biçimde durmasını sağlayan ve küpelere benzeyen iç içe geçmiş ahşap oval formlar bir yanılsama oluşturuyor. Masa her an düşecekmiş ya da tablası kayacakmış gibi görünüyor. Birbirine karşılık gelen parçaların dengesi ile mutfağınıza farklılık katacak, ilham veren bir tasarım.
Birbirine geçmeli oyuncaklar çocukların en sevdiği oyuncak türlerinden. Tabi sadece çocukların değil büyüklerin de ilgisini çeker, bir araya gelen parçaların matematiğini çözmek. Bu örnekteki masa birbirine geçen ahşap parçalardan oluşuyor. Minimalist biçimleriyle mutfağınıza sadelik getirecek bu tasarım konstrüksiyonu açısından da mutfağınızın sempatisini arttıracak.
Bembeyaz bir mutfak hayal edenler için tam da aradıkları örnek. Minimalist stili yansıtan bu mutfak tasarımı beyaz rengin yansıtıcı özelliğinden ötürü ışığın tüm mekanda dolaşmasını sağlıyor. Mutfaktaki dolap, tezgah, tavan ve kapılar yatay ve dikey çizgilerle bütünleşiyor. Geniş mutfağın ortasında duran parlak lake tablalı masa da ayakları aracılığıyla mekana hareket katıyor. Buradaki düz yüzeyler arasında ve beyaz rengin huzurlu ve dingin atmosferi içerisinde masanın ayakları ve ona eşlik eden sandalyelerin kıvrımlı biçimi mekana bir salınım duygusu katıyor. Bu ince ayrıntı mutfağı farklılaştıran en önemli detaylardan. Düz ayaklar yerine kıvrımları hayatınıza katın!
Mutfak dekorasyonunda kuşkusuz mutfak masa ve sandalyelerinin önemi büyük. Doğru masa ve sandalye seçimiyle mutfağınızı hem daha konforlu hale getirebilir hem de şık bir stile sahip olabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu mutfak tasarımları içerisinden modern stile yakın olanlar için ideal. Çünkü örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu hem mobilya seçimiyle hem de renk kullanımıyla modern olma halinin karşılığını oluşturuyor. Mutfak masası merkezde konumlandırılarak ahşap tezgahının tüm sıcaklığını odaya yerleştirmiş bile. YÜCEL PARTNERS adlı firmanın dekorasyonda kullandığı mutfak masası metal ve geometrik biçimli ayaklarıyla dikkat çekiyor. Ahşap masaya uygun sandalye tasarımları ise masanın tarzına uygun çizgisiyle mutfağın genelinde bir bütünlüğü sağlıyor.