Göz alıcı mutfak masa modelleri

Mutfağınızda kullanmak üzere bir masaya ihtiyacınız var ancak standart bir modeli yerleştirebileceğiniz bir alan yoksa o zaman biraz sınırların dışına çıkmalı. Örnek verdiğimiz dekorasyonda masanın konumlandığı alanda bir çok kapı bulunduğu için masayı yerleştirmek için sadece iki duvarın birleştiği köşe kalmış. Tasarımcının bulduğu çözüm gerçekten sıra dışı ve işlevsel. Siz de böyle bir uygulamaya gitmek isterseniz mutfağınızda bir illüzyon oluşturabilirsiniz. Öncelikle köşeye yuvarlak tablası olan bir masa kullanmanız gerekir, böylece tabla daha kullanışlı olur ve oturan iki kişinin birbiriyle bağı artar. Masanın yere dek uzanan ayakları olmadığı için geçişlerde alan kaplamaması için sandalyeleri masanın altına doğru itebilirsiniz. Bir de buradaki gibi bir duvar resmi ile mekanda yanılsamayı arttırabilirsiniz.