Bahçeniz için süs havuzu fikirleri

Su kenarında olmak her zaman iyidir. İster okyanus kenarı olsun, ister nehir, isterse de süs havuzu, su kenarında vakit geçirmek insanı hem dinlendirir, hem de tazeler. Sahil ya da nehir kenarında bir gayrimenkulün fiyatı her zaman daha yüksek olur. Böyle bir eve sahip olamayanlar da tatil gelince valizleri toplayıp deniz kenarına doğru yola koyulmayı tercih ediyor. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. O yüzden su kenarında vakit geçirmek için başka bir fikrin üzerinde yoğunlaştık. Bahçeli eve sahip pek çok kişi bahçesine küçük bir süs havuzu yaptırmanın maliyetini karşılayabilir. Böylece suyun keyfini çıkarmak için yılda bir yaz tatilini beklemenize gerek kalmaz. Önümüzdeki baharda bahçenize süs havuzu yaptırmayı düşünürseniz dünyanın çeşitli yerlerinden derlediğimiz süs havuzu örneklerinden ilham alabilirsiniz.
Asya'da, özellikle de Japonya'da bir tapınağı ziyaret ettiğinizde, genelde bahçelerinde küçük bir süs havuzu olduğunu görürsünüz. Bir Japon bahçesinin içindeki bu süs havuzu üstündeki köprü ve insana huzur veren çeşit çeşit Japon bitkileriyle dikkat çekiyor. Japon bitkileri Avrupa'nın pek çok yerine de uyum gösteriyor zira Avrupa'da Japonya iklimi gösteren çok faza bölge var. En çok da skaura ağacını tavsiye ediyoruz. Çünkü sakura ağacı bahar geldiğinde açan pembe çiçekleriyle bahçelere enfes bir görüntü veriyor.
Bahçenizdeki verandanın etrafını suyla çevrelemeyi hiç düşündünüz mü? Verandayı bir adaya dönüştüren bu süs havuzu Almanya'da bir bahçede bulunuyor. Köprü Güneydoğu Asya kökenli Bangkirai ağacından yapılmış.
Süs havuzunuzu dekore etmenin en kolay yollarından biri suyun etrafına bu bahçede görüldüğü gibi çiçekler koymaktır. Ayrıca süs havuzunun içine de su bitkileri koyabilirsiniz. Su zambakları, yengeç bacağı bitkisi ya da su yosunları süs havuzunuzu güzelleştirirken, zararlı yosunların üremesini de engeller.
Tıpkı yüzme havuzu sahibi olmak gibi süs havuzu sahibi olmanın da bir takım zahmetleri var. Süs havuzuna sürekli bakım yapmak gerekiyor. Süs havuzlarında özellikle sıcak aylarda yosun ürer. Bunu engellemek için basit bir takım önlemler almanız yeterli olur. Düzenli olarak süs havuzunda biriken tortu ve pislikleri temizlemeniz gerekir. Süs havuzunu yaparken havuzun dibine oksijen pompalayan bir sirkülasyon sistemi kurun. Bu havuzun suyunun altüst olmasına engel olur. Süs havuzunun yüzeyindeki su daha ılık olur ve daha fazla oksijen ihtiva eder. Sıcaklıktaki ani bir düşüş ya da yağmur yağması, yüzeydeki suyun ısısını düşürür. Bunun sonucu olarak yüzeydeki su havuzun dibine çöker ve oksijen içermeyen dipteki su yüzeye çıkar. Bazı durumlarda bu olay sonucunda hidrojen sülfür gibi kötü gazlar havaya yayılabilir, bu da havuzun kötü kokmasına neden olur. Böyle bir altüst olma durumunda eğer varsa havuzunuzdaki balıklar da ölebilir. Söylediğimiz gibi havuzun dibine oksijen pompalayan bir sistem tüm bu riskleri ortadan kaldırır.
Daha sıra dışı bir şey arıyorsanız, geleneksel bir süs havuzu yerine , daha az bakım gerektiren bu tarz bir su öğesini tercih edebilirsiniz. Belki de bu tarz modern bir su öğesi evinizin tarzına daha çok uyum sağlayabilir. Bu evin Hollandalı sahipleri daha az bakım gerektiren ama yine de göz alacak bir bahçe istemişler. Ortaya bu sonuç çıkmış. Sanki yukarıdaki terasa tırmanmaya çalışan bir su yolu.
İlk bakışta, iskelesi ve su bitkileriyle dekoratif bir süs havuzundan başka bir şeye benzemiyor. Ama daha yakından bakınca bunun peyzaj içeren bir yüzme havuzu olduğunu anlıyoruz. Havuzu çakıl ve bitkiler içeren sığ kısımları ilk bakışta derin yüzme havuzunu gizliyor ama daha dikkatli bakınca iskelenin uzandığı yerin aslında yüzme havuzu olduğunu anlıyorsunuz. Siz de böyle etrafı bitkilerle donatılmış bir havuzda yüzmenin çok keyifli olacağını düşünmüyor musunuz?