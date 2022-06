Bahçeniz için süs havuzu fikirleri

Su kenarında olmak her zaman iyidir. İster okyanus kenarı olsun, ister nehir, isterse de süs havuzu, su kenarında vakit geçirmek insanı hem dinlendirir, hem de tazeler. Sahil ya da nehir kenarında bir gayrimenkulün fiyatı her zaman daha yüksek olur. Böyle bir eve sahip olamayanlar da tatil gelince valizleri toplayıp deniz kenarına doğru yola koyulmayı tercih ediyor. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. O yüzden su kenarında vakit geçirmek için başka bir fikrin üzerinde yoğunlaştık. Bahçeli eve sahip pek çok kişi bahçesine küçük bir süs havuzu yaptırmanın maliyetini karşılayabilir. Böylece suyun keyfini çıkarmak için yılda bir yaz tatilini beklemenize gerek kalmaz. Önümüzdeki baharda bahçenize süs havuzu yaptırmayı düşünürseniz dünyanın çeşitli yerlerinden derlediğimiz süs havuzu örneklerinden ilham alabilirsiniz.