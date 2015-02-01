Bahçeniz için süs havuzu fikirleri

Tıpkı yüzme havuzu sahibi olmak gibi süs havuzu sahibi olmanın da bir takım zahmetleri var. Süs havuzuna sürekli bakım yapmak gerekiyor. Süs havuzlarında özellikle sıcak aylarda yosun ürer. Bunu engellemek için basit bir takım önlemler almanız yeterli olur. Düzenli olarak süs havuzunda biriken tortu ve pislikleri temizlemeniz gerekir. Süs havuzunu yaparken havuzun dibine oksijen pompalayan bir sirkülasyon sistemi kurun. Bu havuzun suyunun altüst olmasına engel olur. Süs havuzunun yüzeyindeki su daha ılık olur ve daha fazla oksijen ihtiva eder. Sıcaklıktaki ani bir düşüş ya da yağmur yağması, yüzeydeki suyun ısısını düşürür. Bunun sonucu olarak yüzeydeki su havuzun dibine çöker ve oksijen içermeyen dipteki su yüzeye çıkar. Bazı durumlarda bu olay sonucunda hidrojen sülfür gibi kötü gazlar havaya yayılabilir, bu da havuzun kötü kokmasına neden olur. Böyle bir altüst olma durumunda eğer varsa havuzunuzdaki balıklar da ölebilir. Söylediğimiz gibi havuzun dibine oksijen pompalayan bir sistem tüm bu riskleri ortadan kaldırır.