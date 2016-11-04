Mutfaklarda son birkaç yıldır oldukça yaygınlaşmış bir trend var: Mutfak barları, ya da diğer adıyla kahvaltı tezgahları. Bazı mutfaklarda ada ünite ya da yarım ada ünite şeklinde olan, bazılarında ise mutfak tezgahının bir uzantısı şeklinde boy gösteren bu yüksek masalar, günümüzde artık mutfak masalarının yerini aldı. Az bir alan kaplamaları, mutfakla bütünleşmiş şekildeki şık görüntüleri ile birçok insan, mutfaklarında mutfak barı denilen bu tür yüksek masaları tercih ediyor.
Mutfakta kullanılan bu yüksek masalara kahvaltı barı isminin verilmesinin sebeplerinden biri, hafta içi çoğumuz için geçerli olduğu şekilde, sofra işini abartıp uzatmadan hızlıca yemek yeyip karnımızı doyurabileceğimiz bir masa türü olması. Mutfak firmalarının hepsinin hem tezgah hem de masa olarak kullanılan bu yüksek barlara sahip tasarımları mevcut. Kırsal stilden modern stilde mutfaklara kadar, hoşunuza giden her tür mutfak modelinde benzer barlar bulabilirsiniz.
Bu sayfamızda birbirinden güzel ve orijinal 10 mutfak barı modelini bir araya getirdik. Farklı stillerdeki mutfakların birer parçası olan bu barların her biri aynı işlevi görse de şekil olarka birbirinden epey farklı. Siz de mutfağınızı değiştirmeyi be yeni mutfağınıza bir de bar ekletmeyi düşünüyorsanız, bu sayfada incelemiş olduğumuz modeller size ilham kaynağı olabilir.
En popüler mutfak barı malzemlerinin başında doğal cilalı ahşap tezgahlar geliyor. Günümüz teknolojisi sayesinde suya dayanıklı olan bu ahşap tezgahları mutfağınızın tüm alanlarında güvenle kullanablirsiniz. Doğal ahşap tezgahlar kırsal stil, rustik stil, modern stil, endüstriyel stil ve hatta minimal stil mutfaklarda iyi sonuç veriri.
Mutfak barları genelde yüksek olmakla birlikte bu bir zorunluluk değildir ve standart masa yüksekliğinde de bir mutfak arı yaptırabilirsiniz. Yüksek bar sandalyelerine tünemekten hoşlanmıyorsanız, ada/yarım ada üniteye monte edilmiş vaziyette, 40 ya da 50 cm genişliğinde bir var yaptırabilir, bu barı standart boy sandalyeler ile kombine edebilirsiniz.
Müstakil bir evde yaşıyorsanız ve barbekü ve/veya taş fırından oluşan bir açıkhava mutfağınız varsa, bu alan ile oturma alanı arasına bir mutfak bar monte ettirebilir, bu barı hem bir seperatör hem de masa ve tezgah olarak kullanabilirsiniz.
İlk örnekteki alçaltılmış ve standart masa boyuna indirilmiş mutfak barının tam tersine, standar mutfak tezgahından daha yüksek, gerçek bir bar boyutunda ikinci bir tezgah monte ettirebilir, görsel olarak da şık bir alan oluşturabilisiniz.
Özellikle kırsal ve rustik stillerde rastladığımız, seramik karolar ile kaplanmış betonarme mutfak tezgahları da günümüzde oldukça yaygınlaştı. Sıradışı ve şık görüntülerice sağlam duruşları ile öne çıkan bu mutfak barlarının ve tezgahların alt kısımları ise depolama alanı olarak kullanılıyor.
Minimalist veya endüstriyel stillerden hoşlanıyorsanız, bu tür betonarme tezgahların brüt beton versiyonları da mükemmel bir görünüm sağlıyor.
Açık planlı yaşam alanlarında mutfak ile yemek odası ve/veya oturma odası arasına yerleştirilen basit bir mutfak barı normal fonksiyonlarının yanı sıra seperatör olarak da işlev görecektir.
Eğer mutfağınız dar bir yapıdaysa ve ufak bir bir yemek masasının dahi doğru düzgün sığma ihtimali yoksa, boş olan duvara monte ettirebileceğiniz ve yalnızca 40 cm genişliğinde olacak bir mutfajk barı, alanı fazla daraltmadan işlevsel bir alan oluşturmuş olacaktır.
Mutfağınızda alan konusunda bir sıkıntınız yoksa, yalnızca görsel açından bir bütünlük oluşturması için dahi mutfak barı tercih edebilirsiniz. Mutfak barının olmazsa olmaz bir standartı yoktur, isterseniz masa yüksekliğinde ve oldukça da geniş bir bar yaptırabilir, malzemesini mutfak tezgahlarının bir uzantısı olarak devam ettirebilirsiniz.
Bir önceki örneğimizde alçak bir modeli görmüştük. Mutfak tezgahının bir uzantısı olacak şekilde, aynı yükseklikte ve aynı malzemeden bir mutfak barı da tercih edebilirsiniz.
Mutfağınızda bünyesinde ocak ve/veya eviye de barındıran bir ada üniteniz varsa, standart mutfak tezgahı genişliğinin tam iki katı genişlikte bir ada yaptırarak adanın karşı tarafını bir mutfak barı olarak kullanabilirsiniz. Bu adanın altını ise tamamen dolap ve raflar şeklinde tasarlayabilir, bol bol depolama alanı da oluşturabilirsiniz. Mutfak tasarımcıları sizin mutfağınız için en uygun modeli bulmanıza yardımcı olacaktır.
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