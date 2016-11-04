Mutfaklarda son birkaç yıldır oldukça yaygınlaşmış bir trend var: Mutfak barları, ya da diğer adıyla kahvaltı tezgahları. Bazı mutfaklarda ada ünite ya da yarım ada ünite şeklinde olan, bazılarında ise mutfak tezgahının bir uzantısı şeklinde boy gösteren bu yüksek masalar, günümüzde artık mutfak masalarının yerini aldı. Az bir alan kaplamaları, mutfakla bütünleşmiş şekildeki şık görüntüleri ile birçok insan, mutfaklarında mutfak barı denilen bu tür yüksek masaları tercih ediyor.

Mutfakta kullanılan bu yüksek masalara kahvaltı barı isminin verilmesinin sebeplerinden biri, hafta içi çoğumuz için geçerli olduğu şekilde, sofra işini abartıp uzatmadan hızlıca yemek yeyip karnımızı doyurabileceğimiz bir masa türü olması. Mutfak firmalarının hepsinin hem tezgah hem de masa olarak kullanılan bu yüksek barlara sahip tasarımları mevcut. Kırsal stilden modern stilde mutfaklara kadar, hoşunuza giden her tür mutfak modelinde benzer barlar bulabilirsiniz.

Bu sayfamızda birbirinden güzel ve orijinal 10 mutfak barı modelini bir araya getirdik. Farklı stillerdeki mutfakların birer parçası olan bu barların her biri aynı işlevi görse de şekil olarka birbirinden epey farklı. Siz de mutfağınızı değiştirmeyi be yeni mutfağınıza bir de bar ekletmeyi düşünüyorsanız, bu sayfada incelemiş olduğumuz modeller size ilham kaynağı olabilir.