Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftayı daha geride bıraktık. Zaman çok çabuk geçiyor. 2015'in ilk ayı geride kaldı bile. Bu hafta okullar tatildi ve aileler bir arada daha çok vakit geçirdi. Biz de yazılarımızda çocukları ilgilendiren konulara değinmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi de yerli tasarımcıların imzasını taşıyan çocuk odası takımlarıyla ilgili yazımızdı.

Çocuk odası takımlarının yanı sıra, Türkiye'den üç farklı konutu ele aldığımızı üç farklı yazı da haftanın en çok okunanları arasına girdi. Bursa'da Sinpaş GYO tarafından yapılan, İnan Aydoğan imzalı bir rezidans dairesine, Hakan Helvacıoğlu'nun müthiş dokunuşlarıyla olağanüstü bir görünüm kazanan Kandilli'deki bir köşke ve Beykoz'da bulunan sade ve şık bir villaya ülke genelinden farklı tarzlarda konutları içeren bu yazılarımızı hafta içi okuma şansı bulamadıysanız bir kez daha hatırlatmak istedik.

Bu haftanın en iyi beş yazısı arasına giren bir diğer yazı ise ilginç bir konudaydı. Yerli tasarımcıların merdivenlerini konu alan yazımızı da göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.