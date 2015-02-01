Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftayı daha geride bıraktık. Zaman çok çabuk geçiyor. 2015'in ilk ayı geride kaldı bile. Bu hafta okullar tatildi ve aileler bir arada daha çok vakit geçirdi. Biz de yazılarımızda çocukları ilgilendiren konulara değinmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi de yerli tasarımcıların imzasını taşıyan çocuk odası takımlarıyla ilgili yazımızdı.
Çocuk odası takımlarının yanı sıra, Türkiye'den üç farklı konutu ele aldığımızı üç farklı yazı da haftanın en çok okunanları arasına girdi. Bursa'da Sinpaş GYO tarafından yapılan, İnan Aydoğan imzalı bir rezidans dairesine, Hakan Helvacıoğlu'nun müthiş dokunuşlarıyla olağanüstü bir görünüm kazanan Kandilli'deki bir köşke ve Beykoz'da bulunan sade ve şık bir villaya ülke genelinden farklı tarzlarda konutları içeren bu yazılarımızı hafta içi okuma şansı bulamadıysanız bir kez daha hatırlatmak istedik.
Bu haftanın en iyi beş yazısı arasına giren bir diğer yazı ise ilginç bir konudaydı. Yerli tasarımcıların merdivenlerini konu alan yazımızı da göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Bursa çok uzun yıllar ülkenin beşinci büyük kenti olarak bilindi ama son yıllarda şehir muazzam gelişmesiyle Adana'yı sollayıp dördüncü büyük kent olma unvanını kazandı. Böyle olunca Yeşil Bursa da inşaat sektörünün en gözde şehirlerinden bir haline geldi.
Rezidanslar sundukları kapalı devre yaşam tarzıyla herkesin tarzına uygun olmasa da, çok sayıda avantaja da sahip. Güvenlik ve lüks bunların başında geliyor.
Sinpaş GYO ülke çapında yaptığı başarılı konut projeleriyle adından sıkça bahsettiren bir firma. Firmanın Bursa'da yaptığı ve çok güzel bir manzaraya sahip rezidans projesinde bulunan bu dairenin iç tasarımı İnan Aydoğan Interiors'un elinden çıkmış. Yazımızı okumak için tıklayın.
Dubleks ya da tripleks evleri tek katlı dairelerden ayıran bir özellik de katlar arasındaki bağlantıyı sağlayan merdivenlerdir. Son dönemde merdivenler de birer tasarım ürününe dönüştü. Merdivenlerin katları birbirine bağlayan işlevsel özellikleri yanında estetik değerleri de önem kazandı. Biz de bu yazımızda tümü yerli tasarımcıların elinden çıkmış çok hoş merdiven modellerini derledik.
Siz de dubleks ve tripleks bir dairenin hayalini kuruyorsanız, bu yazı sizin de ilginizi çekecek diye düşünüyoruz. Belki de derlediğimiz merdiven tasarımlarından biri yeni eviniz için size ilham verecektir.
Kandilli Anadolu yakasının Boğaz boyunca uzanan sevimli semtlerinden birisi. Tarihi semt deniz kenarındaki yalılarının yanı sıra, iç bölgelerindeki tarihi köşkleriyle de ünlü. Bu köşklerden biri Homify uzmanlarımızdan Hakan Helvacıoğlu'nun sihirli dokunuşlarıyla olağanüstü bir görünüm kazanmış.
Peyzajından, antika mobilyalarına, olağanüstü banyosundan muhteşem yüzme havuzuna kadar her unsuruyla sizi büyüleyeceğine inandığımı bu köşkle ilgili yazımız, geçen haftanın en beğenilen yazıları arasına girmeyi doğal olarak hak etti.
Köşk iç mekanlarının yanı sıra, bahçede oluşturulan oturma grupları, zeminin altında bulunan şarap mahzeni ve şark köşesiyle de dikkat çekiyor. Hafta içi gözünüzden kaçtıysa, yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Beykoz son yıllarda inşa edilen lüks sitelerle orta ve üst gelir sınıfından insanların gözde ilçeleri arasına girdi. Çubukluvadi de Beykoz'da yapılan bu lüks sitelerden biri. Yazımıza konu olan villa Çubukluvadi'de bulunuyor. İç tasarımını A Mimarlık'ın gerçekleştirdiği villa, sadeliği ve sıra dışı mobilyalarıyla dikkat çekiyor. Son derece modern bir anlayışla tasarlanan yapıda en dikkat çekici unsurlardan biri ise resimde gördüğünüz çok şık şömine.
Geçen haftanın en popüler yazıları arasındaki yazıyı buradan okuyabilirsiniz.
Çocuklar anne babaların en değerli varlıkları. Bu nedenle pek çok anne baba onların isteklerini gerçekleştirebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Son dönemde genişleyen evler sayesinde ailenin tüm çocuklarının kendilerine ait bir odası oluyor ve çocuklar kendi odalarının tasarımı konusunda söz sahibi oluyor. Bu yükselen ihtiyacı gören yerli tasarımcılar da çocuk ve genç odası tasarımlarında çeşitli çalışmalar yapıyor. Daha önceki haftalarda olduğu gibi geçtiğimiz hafta da yerli tasarımcıların ürünü olan çocuk odalarından bir derleme yaptık. Bu derleme daha önce de olduğu gibi sizlerin ilgisini çekti. Hafta içinde okuma şansı bulamadıysanız, yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.