Daha şık bir ev için 10 dekorasyon fikri

Dekorasyon, bir evin ruhudur. Yazıya bu şekilde başlamak yapabileceğimiz en doğru şeydir. Çünkü, evinize ve odalarınız karakteristik bir hava ve bir ruh kazandırmanın yegane yolu, doğru şekilde düzenlenmiş bir dekorasyondan geçmektedir. Eğer, evinizin kendi başınıza oldukça fazla zaman geçirdiğiniz ya da ailenizle samimi sohbetler ederek arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebileceğiniz bir mekan olduğunu hatırlarsanız, evinizde doğru bir dekorasyona yer vermenin önemini de anımsarsınız. Peki ya doğru dekorasyon nedir ? Önce bunu açıklamak gerek. Doğru bir dekorasyon, mekana baktığınız zaman hiçbir eğretilik göremeyeceğiniz dekorasyondur. Bu şekilde dekore edilen mekanlar, kendine has bir hava taşır. Ayrıca, eğer şıklık fonksiyonellikle birlikte sunulmuş ise, ortaya harika bir dizayn çıkabilir. İşte biz de bu yazımızda sizlerle güzel bir dekorasyonun ipuçlarını oda oda değerlendirerek paylaşmaya çalışacağız. Baştan uyaralım, sınırlı sayıda örneğe yer verebileceğimiz için, genel örnek kategorimizi ziyaret ederek uzmanlar tarafından seçilmiş binlerce örneğe yakından bakabilirsiniz.

Öncelikle bahçe dekorasyonları ile başlayalım. Bahçe dekorasyonları, kimi zaman bir lüks olarak görülür. Ya da kimi zaman bir masa sandalye takımı ile bu işin hallolabileceği fikrine kapılır insanlar. Fakat, bahçe dekorasyonu göründüğünden daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, çoğu kez emeklerinizin karşılığını keyifle alabileceğiniz bir mekandır bahçeler. Özellikle ilkbaharda ve yaz aylarında, arkadaşlarınızla ve ailenizle keyifle zaman geçirebilmenize olanak sağlar. Bahçe dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken ilk nokta, doğru bir peyzaj düzenlemesidir. Yani bahçenizdeki araziyi ıslah etmeden, dekorasyona başlamamalısınız. Diğer yandan, bahçenizde kullanacağınız mobilyaların zorlu hava koşullarına dayanıklı olmasına da özen göstermelisiniz.

Bahçeden sonra üzerinde durmamız gereken mekanlardan biri de banyolar. Banyolar, günün yorgunluğunu ve stresini attığınız mekanlardan biridir, hatta en önemlisidir de denilebilir. Sade bir banyo da bu amaçta iş görür. Fakat eğer gerçekten dinlenmek ve arınmak istiyorsanız, banyo dekorasyonunuza özen göstermek zorundasınız. Öncelikle, banyo dekorasyonlarında, en çok özen gerektiren konuların başında doğru fayans seçimi gelir. Çünkü bir banyoda genel bir hava yaratmanın en etkili yolu fayansları kullanmaktan geçer. İşte bu sebeplerden ötürü, banyonuzda zevkinize göre ister renkli ister düz beyaz fayanslar kullanabilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, dekorasyonunuzla çok büyük çatışma yaratmadığı sürece tercihinizi renkli fayanslardan yana kullanmanızdan yana. Bu sayede banyonuzda daha renkli bir ortam yaratabilirsiniz. Banyo dekorasyonlarında karara bağlanması gereken en temel konulardan biri de, küvet ve duşa kabin ayrımıdır. Aslında bu ayrımda en çok söz sahibi olan şey, sizin duş kültürünüzle alakalıdır. Eğer duşta uzun uzun kalıp bu işi zorunluluktan ziyade keyif için yapıyorsanız, banyonuzda bir küvete yer vererek banyolarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ama yok sizin tercihiniz hızlı ve seri bir duştan yana ise, sizin için doğru tercih bir duşa kabin. Duruma göre, banyonuzda bu iki tercihe birden yer verebilirsiniz.

Dekorasyon konusunda tek tek gezdiğimiz mekanlardan sonuncusu ise yatak odaları. Görünen ya da görünmeyen tüm mekanlar içinde en çok vakit geçirdiğiniz mekanlardan biri olan yatak odaları, dekorasyon konusu itibari ile de oldukça önemli bir mekan. Peki ya doğru bir yatak odası dekorasyonu nasıl olmalı ? Yatak odası dekorasyonlarını yatak tercihi ve ışık konusu ile açıklamak mümkün. Bu noktada temel tavsiyemiz, rahat bir yatak seçmeniz. Yani, yatak seçimi sırasında görsellik sizin için ilk planda olmasın. Aksi halde, uykularınız kabusa dönebilir. Işık konusunda ise, ne çok parlak bir ışık ne de çok çok karanlık bir ışık tavsiye ediyoruz. Ortalama ile karanlık arasında loş bir ortam, uykularınız için daha elverişli bir atmosfer sunar.