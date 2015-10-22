Daha şık bir ev için 10 dekorasyon fikri

Dekorasyon, bir evin ruhudur. Yazıya bu şekilde başlamak yapabileceğimiz en doğru şeydir. Çünkü, evinize ve odalarınız karakteristik bir hava ve bir ruh kazandırmanın yegane yolu, doğru şekilde düzenlenmiş bir dekorasyondan geçmektedir. Eğer, evinizin kendi başınıza oldukça fazla zaman geçirdiğiniz ya da ailenizle samimi sohbetler ederek arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebileceğiniz bir mekan olduğunu hatırlarsanız, evinizde doğru bir dekorasyona yer vermenin önemini de anımsarsınız. Peki ya doğru dekorasyon nedir ? Önce bunu açıklamak gerek. Doğru bir dekorasyon, mekana baktığınız zaman hiçbir eğretilik göremeyeceğiniz dekorasyondur. Bu şekilde dekore edilen mekanlar, kendine has bir hava taşır. Ayrıca, eğer şıklık fonksiyonellikle birlikte sunulmuş ise, ortaya harika bir dizayn çıkabilir. İşte biz de bu yazımızda sizlerle güzel bir dekorasyonun ipuçlarını oda oda değerlendirerek paylaşmaya çalışacağız. Baştan uyaralım, sınırlı sayıda örneğe yer verebileceğimiz için, genel örnek kategorimizi ziyaret ederek uzmanlar tarafından seçilmiş binlerce örneğe yakından bakabilirsiniz.
Öncelikle bahçe dekorasyonları ile başlayalım. Bahçe dekorasyonları, kimi zaman bir lüks olarak görülür. Ya da kimi zaman bir masa sandalye takımı ile bu işin hallolabileceği fikrine kapılır insanlar. Fakat, bahçe dekorasyonu göründüğünden daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, çoğu kez emeklerinizin karşılığını keyifle alabileceğiniz bir mekandır bahçeler. Özellikle ilkbaharda ve yaz aylarında, arkadaşlarınızla ve ailenizle keyifle zaman geçirebilmenize olanak sağlar. Bahçe dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken ilk nokta, doğru bir peyzaj düzenlemesidir. Yani bahçenizdeki araziyi ıslah etmeden, dekorasyona başlamamalısınız. Diğer yandan, bahçenizde kullanacağınız mobilyaların zorlu hava koşullarına dayanıklı olmasına da özen göstermelisiniz.
Bahçeden sonra üzerinde durmamız gereken mekanlardan biri de banyolar. Banyolar, günün yorgunluğunu ve stresini attığınız mekanlardan biridir, hatta en önemlisidir de denilebilir. Sade bir banyo da bu amaçta iş görür. Fakat eğer gerçekten dinlenmek ve arınmak istiyorsanız, banyo dekorasyonunuza özen göstermek zorundasınız. Öncelikle, banyo dekorasyonlarında, en çok özen gerektiren konuların başında doğru fayans seçimi gelir. Çünkü bir banyoda genel bir hava yaratmanın en etkili yolu fayansları kullanmaktan geçer. İşte bu sebeplerden ötürü, banyonuzda zevkinize göre ister renkli ister düz beyaz fayanslar kullanabilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, dekorasyonunuzla çok büyük çatışma yaratmadığı sürece tercihinizi renkli fayanslardan yana kullanmanızdan yana. Bu sayede banyonuzda daha renkli bir ortam yaratabilirsiniz. Banyo dekorasyonlarında karara bağlanması gereken en temel konulardan biri de, küvet ve duşa kabin ayrımıdır. Aslında bu ayrımda en çok söz sahibi olan şey, sizin duş kültürünüzle alakalıdır. Eğer duşta uzun uzun kalıp bu işi zorunluluktan ziyade keyif için yapıyorsanız, banyonuzda bir küvete yer vererek banyolarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ama yok sizin tercihiniz hızlı ve seri bir duştan yana ise, sizin için doğru tercih bir duşa kabin. Duruma göre, banyonuzda bu iki tercihe birden yer verebilirsiniz.
Dekorasyon konusunda tek tek gezdiğimiz mekanlardan sonuncusu ise yatak odaları. Görünen ya da görünmeyen tüm mekanlar içinde en çok vakit geçirdiğiniz mekanlardan biri olan yatak odaları, dekorasyon konusu itibari ile de oldukça önemli bir mekan. Peki ya doğru bir yatak odası dekorasyonu nasıl olmalı ? Yatak odası dekorasyonlarını yatak tercihi ve ışık konusu ile açıklamak mümkün. Bu noktada temel tavsiyemiz, rahat bir yatak seçmeniz. Yani, yatak seçimi sırasında görsellik sizin için ilk planda olmasın. Aksi halde, uykularınız kabusa dönebilir. Işık konusunda ise, ne çok parlak bir ışık ne de çok çok karanlık bir ışık tavsiye ediyoruz. Ortalama ile karanlık arasında loş bir ortam, uykularınız için daha elverişli bir atmosfer sunar.
Dekorasyon konusunun görsel bir olgudan ziyade, önemli bir algı yaratabileceği mekanlardan biridir çocuk odaları. Çünkü, bu odada yaşayan minikler pek alakalı değildirler dekorasyonla. Onlar için önemli olan, o odada ne kadar oyun oynayabildikleridir. İşte bu sebepten ötürü, özellikle çocuk odalarında fonksiyonel ve eğlenceli dekoratif araçlara yer vermekte fayda var. Tıpkı bu ahşap kulübe-ranza gibi…
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, peyzaj düzeni bir bahçenin can damarıdır. Kelime anlamı itibari ile, doğal bir unsurun beşeri etkiler doğrultusunda şekil alması anlamına gelen peyzaj, özellikle bahçe dekorasyonlarının olmazsa olmazıdır. Bu örnekte ise, dekoratif bahçe taşlarını temel seçen bir peyzaj düzeni görüyoruz. Özellikle yemyeşil çimenler ve renkli çiçekler ise ortama renk katmış durumda.
Banyo dekorasyonlarında ise, en önemli konuların başında minik detayların aksine genel görünüm gelir. Özellikle fayans düzeni ile yakından alakalı olan bu genel görünüm, banyonuzun bütün havasını baştan sona etkileyebilir. Bu örnekte ise, tüm banyo olmasa da özellikle duş alınan kısmın minik renkli taşlarla canlandığını görebilirsiniz. Bir çeşit mozaik sayılabilecek bu uygulama, özellikle renkli dekorasyonlardan hoşlanan okurlarımız için birebir.
Evinizdeki aydınlatma, yalnızca odalara ışık sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda birtakım dekorasyon araçlarının kullanılmasını da sağlar. Avizeler, çoğu zaman elmas taşlı bir yapıya sahip olsalar da, kimi zaman Stabrawa dekorasyon firmasına ait olan bu örnekteki gibi farklı bir dizayna sahip avizelere rastlamak da mümkün. Üstelik bu tarz avizeler, ışık ile buluştukları ilk anda ortaya bir renk cümbüşü çıkar.
Yatak odası dekorasyonu konusunda, mevcut dizaynların çoğu birbirine benzerlik gösterir. Fakat kimi zaman da karşınıza bu tarz sıra dışı bir örnek çıkabilir. Tao Architecture imzalı bu yatak odası dekorasyonu, perspektif açıdan bakıldığında bir deniz kabuğunu andırmakta. Bununla da kalmayıp, aynı zamanda oldukça rahat bir görünüme sahip olduğu söylenebilir. Üstelik bu dizaynın bir parçası olan kitaplık da, kitaplarınızı nereye koyacağınızın cevabı.
Bahçe dekorasyonlarında farklı farklı tarz olsa da, en çok kabul gören ve özellikle de en çok uygulanan tarzların başında doğal tarz gelir. Genel itibari ile doğaya aykırı olmayan materyallerin kullanılmasına ve dekorasyonda doğa temasının kabulüne dayanan bu tarz, pek çok bahçede kendine uygulama alanı bulur. Bu bahçe dekorasyonunda ise, doğallığı doğal taşların ve yeşil dokunun sağladığını söyleyebiliriz.
Renk tercihi, mekan fark etmeksizin bütün dekorasyonların en önemli parçalarından biridir. Çünkü doğru bir renk, dekorasyonunuzun daha canlı görünmesine ya da tüm dekoratif araçlarınızı birleştirecek ortak bir temel oluşmasına olanak sağlayabilir. Fakat renk seçimi çocuk odalarında özellikle önemlidir. İşte bu yüzden çocuk ya da bebek odalarında, yumuşak tonlara sahip olan renkler seçmek doğru olur. Meral Akçay imzalı bu bebek odası dekorasyonunda ise, pembenin ustaca kullanımına şahit olmaktayız.
Konu banyo dekorasyonu olunca, aksesuar kullanımı çoğu zaman insanların gözünü korkutur. Banyolara çoğunlukla en dar mekanların verilmesi ile de çoğu zaman bu korkularında haklılardır. Fakat, akıllıca seçilmiş olan aksesuarlar, banyonuz için bile olsa oldukça güzel bir tercih olabilir, tıpkı bu örnekteki gibi. Özellikle görsellik ve fonksiyonelliğin bir arada bulunduğu bu aksesuarlar, banyolarınız için ideal.
'Oturma odası dekorasyonu' denilince, hemen oldukça zahmet isteyen ve uzun süren operasyonlar canlanır insanların gözünde nedense… Fakat oldukça basit bir yolla oturma odanızın bütün havasını değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ? Hem de elinizde bulunan çerçevelerle. Oturma odanızdaki havayı değiştirmek isterseniz, resim çerçevelerinizi tıpkı bu örnekteki gibi düzensiz biçimde yanyana koyarak oldukça hoş bir görüntü yakalabilirsiniz.
Yatak odalarında geçirdiğiniz zamanın çoğunda uyuduğunuz düşünüldüğünde, uyku kalitenizi maksimum seviyede tutmanın oldukça faydalı bir adım olacağı kolayca görülebilir. Fakat bu nasıl mümkün olabilir ? Oldukça basit bir biçimde. Yapmanız gereken tek şey, yatak odanızın genel atmosferini doğru şekilde düzenlemek. Tıpkı bu örnekteki gibi… Vernikli ahşabın sağladığı bu muhteşem görüntü, oturma odanızı şıklaştırmakla kalmayıp, uyku kalitenizi de arttıracaktır.