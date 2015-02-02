Mersin'de beyazın büyüsü

Hayattaki her konuda olduğu gibi, ev dekorasyonu, mimari ve inşaat alanlarında da; eğer imkânınız varsa, işi uzmanına bırakıp bir kenara çekilmek gerekiyor. Tabii işinin ehli olan ve sizin isteklerinizi, eğilimlerinizi ve hayallerinizi dikkate alacak bir uzman bulmanız koşuluyla. Bugün sizlere tanıtacağımız ev, işte bunun en güzel örneklerinden biri.

Mersin’in Çeşmeli yöresinde bir işadamı, karanlık ve kötü dekore edilmiş yazlık evinden hiç memnun değildir ve Adana’da bulunan Emre Urasoğlu İç Mimarlık ve Tasarım’la temasa geçer. Şirketin uzmanları da hem evsahibinin isteklerini dikkate alıp, hem de eve kendi yorumlarını katarak; beyazlar içinde pırıl pırıl parlayan ve önceki haliyle hiç ilgisi olmayan bu mükemmel yazlık evi ortaya çıkarırlar. Şimdi gelin, Mersin’deki bu şıkır şıkır ’Beyaz Ev’i yakından tanıyalım.