Mersin'de beyazın büyüsü

Hayattaki her konuda olduğu gibi, ev dekorasyonu, mimari ve inşaat alanlarında da; eğer imkânınız varsa, işi uzmanına bırakıp bir kenara çekilmek gerekiyor. Tabii işinin ehli olan ve sizin isteklerinizi, eğilimlerinizi ve hayallerinizi dikkate alacak bir uzman bulmanız koşuluyla. Bugün sizlere tanıtacağımız ev, işte bunun en güzel örneklerinden biri.
Mersin’in Çeşmeli yöresinde bir işadamı, karanlık ve kötü dekore edilmiş yazlık evinden hiç memnun değildir ve Adana’da bulunan Emre Urasoğlu İç Mimarlık ve Tasarım’la temasa geçer. Şirketin uzmanları da hem evsahibinin isteklerini dikkate alıp, hem de eve kendi yorumlarını katarak; beyazlar içinde pırıl pırıl parlayan ve önceki haliyle hiç ilgisi olmayan bu mükemmel yazlık evi ortaya çıkarırlar. Şimdi gelin, Mersin’deki bu şıkır şıkır ’Beyaz Ev’i yakından tanıyalım.
Yenilenen yazlık evdeki turumuza salondan başlayalım. Müşterinin beyaz renge olan sevgisi dikkate alınarak tasarlanan bu mükemmel salon, hem modern, hem zarif, hem de rahat olmak gibi özellikleri bünyesinde bir araya getiriyor. Son derece yenilikçi ve orijinal görünen bir ışıklandırma sisteminin aydınlattığı mekân, beyaz cilalı zemin, beyaz sehpa ve beyaz oturma grubu ile süt saflığında, huzur verici bir havaya bürünürken; siyah-beyaz yastıklar, duvarlardaki tablolar ve televizyonun arkasındaki tuğla kaplama bu olası bir monotonluğu ortadan kaldıran ayrıntılar olarak dikkat çekiyor.
Tasarımcı ve iç mimarın ustalığı, bir ölçüde de iklim ve bitki örtüsü gibi dış etkenleri dikkate alıp, tasarımını buna göre şekillendirmesinden geçiyor. Emra Urasoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın en ilginç taraflarından biri 20 m2 civarındaki balkonun evin salonuna dahil edilmesi olmuş. İklim itibarıyla zaten vaktin çoğunun dış mekânlarda geçirileceği hesaba katılırsa, dışı içeriye dahil edip mekânın içsel akışkanlığı bu şekilde artırıp kullanım alanını maksimuma çıkarmak gerçekten de son derece parlak bir fikir olmuş.
Balkonun evin salonuna dahil edilmesinin mekâna nasıl bir ferahlık kattığını burada daha iyi görmek mümkün. Sözgelimi kalabalık bir misafir grubunu ağırlayacaksanız, balkondan kazanılan alanı misafirlerin ayakta vakit geçireceği bir çeşit kokteyl mekânı gibi kullanmak, yorulunca da iç tarafa geçip o rahat koltuklara kurulup keyif çatmak mümkün. Ayrıca, balkonun kapatılması sonucu duvardan duvara eklenen pencereler sayesinde salonun maksimum doğal ışığa kavuşması da sağlanmış.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, evsahibinin isteği üzerine evin geneline damgasını vuran beyaz renk vurgusu, mutfakta da aynen devam ediyor. Salondakine benzer tavana yapılan kavisli bir ilaveye yerleştirilen gömme lambaların aydınlattığı ankastre mutfağın beyazları ise tezgâh üstündeki camlı dolaplarda kullanılan ilave renkle dengelenmiş.
Yine beyaz renk paletinin ağırlıkta olduğu yatak odasında ise en dikkat çekici faktör doğal ışığın gücü gibi görünüyor. İki duvarındaki pencereler ve tabii ki her daim güneşli bir iklimde olması sayesinde ışığa adeta doyan bu odanın, aydınlatma sorunu da yine tavanın iki tarafına yapılan eklerle ve yukarıdan sallanan zarif ama gözü de yormayan bir lambayla çözülmüş. Duvardaki deniz kabukları ise hem huzur verici bir görüntü oluşturuyor, hem de size şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir yerde olduğunuzu anımsatıyor.
Evin genelinde rafine ama saf ve çok fazla sivri ucu ya da çılgınlığı olmayan, modern bir tarzın tercih edildiğini gördük. Ama adeta küçük bir espri yapar gibi banyoda bu tutumdan biraz taviz verilmiş ve ortaya bu güzelim görüntü çıkmış. Zira banyo aynası gerek oryantal esintiler taşıyan tasarımı, gerekse de lüks malzemesi ile bu eve hem başka türlü bir zevk ve zenginlik katıyor, hem de tekdüze beyazlığın içinde dikkat çekici bir dekoratif unsur görevini görüyor. Zaten evin tamamında tasarımcının bu göz alıcı beyazlığın içinde adeta kendi imzasını belli eden ve küçük kontrastlar yaratan ilavelerini görmüştük. Banyodaki da bunların en iddialılarından biri olmuş.
Peki Mersin’deki bu “Beyaz Ev”i siz nasıl buldunuz? Böyle bir evde yaşamak ister miydiniz?