Sizin hayallerinizi nasıl bir ev süslüyor? Farklı tarzlarda 9 örnek

Dekoratif öğelerle birbirinden güzel dizayn edilen evler göz ziyafeti çekmeye hazır olun. Estetik unsurlarla konfor sunan bahçeli evler birçok insanın hayallerini süsler. Peki sizin hayallerinizi nasıl bir ev süslüyor? Aradığınız niteliklerle farklı zevklere hitap eden evler ferah bir atmosfere sahip olabilir. Huzur veren, dingin bir bahçe içinde muhteşem bir ev düşlüyor olabilirsiniz. Mutlu ve huzurlu bir yuva için evin konum ve dizaynı, çevresel şartlar oldukça etkilidir. Hangi stil ve tarza uygun bir evde yaşamak istediğinize karar vermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda farklı tarzlarda birbirinden güzel 9 ev projesini derledik, bu şahane evlerden hangisi ilginizi çekiyor?
Özenle dizayn edilen bahçes ve verandası ile ışıl ışıl bir cephe. Müstakil evler günümüzde birçok insanın hayallerini süsleyen konforu sağlıyor. Örnek projede ise sıcak atmosferi ile enfes bir manzara eşlik ediyor. Veranda için ayrılan alanın üzeri kapatılıyor. Her zevke hitap edecek sıcak bir yuva.
Ormanlarla çevrili sıcak bir atmosfere ne dersiniz? Şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzak dingin bir manzaraya eşlik eden ev dudak ısırtıyor. Çevre ile uyum sağlayan doğal materyallerle kaplanan ev ahşabın sıcaklığını sunuyor. Modern mobilyalarla döşenen terasta şömine keyfi ise rüya gibi bir manzaraya eşlik ediyor.
Göz kamaştıran cephesi ile büyüleyici bir manzara oluşturan müstakil evin her detayında ayrı bir özen saklı. Havuzlu bir ev hayal edenler, göz alıcı bir cephe ve enfes bir bahçe dizaynına hayır demeyecektir. Çatı formu ile dikkat çeken şahane ev projesinde cam, ahşap ve doğal taş giydirme cephe kaplaması kullanılmış.
Eviniz kendinizi en rahat hissettiğiniz yerlerden biridir. Dolayısıyla rüyalarınızı süsleyecek ev huzur veren, dingin bir atmosfere sahip olabilir. Günün yorgunluk ve stresinin ardından sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirebileceğiniz enfes bir ev. Muntazam dizayn edilen çimli bahçe ile ahşap dokular uyum ve ahenk sağlıyor.
Devasa çatısı ve taş duvar cephesi ile masal gibi bir ev. Çarpıcı niteliklerle göz kamaştıran bir ev düşlüyorsanız bu ev size hitap ediyor olabilir. Rustik esintilerle doğal taş zarafeti ve ahşabın sıcaklığını bir arada bulabileceğiniz şirin bir ev.
Doğal taş zarafetinden vazgeçmeyenleri büyüleyecek bir ev daha. Tabiatla iç içe olmayı tercih eden, çevre dostu bir ev projesini değerlendirmek isteyenlere örnek teşkil eden bir proje. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Doğa dostu modern bir ev ilginizi cezbeder mi? Örnek projede cephe dizaynı, ışıklandırma unsurları ve peyzaj mimarisi dikkat çekiyor. Ahşap giydirme cephenin modern stil projelerde büyüleyici bir manzara oluşturmanıza enfes bir örnek. Geniş cam pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan ferah iç mekanlar sunuyor.
Çevresel şartlarla uyum ve ahenk sağlayan doğa dostu bir ev. Doğal taş duvar kaplamaları ile bezenen cephede doğal ışıkları muntazam alan geniş pencere açıklıkları mevcut. Konfor ve estetik sunan villaya giden taşlı yol rüya gibi bir manzaraya eşlik ediyor.
Sakin ve huzurlu bir yaşam arzuluyorsanız bu ev projesi size hitap ediyor olabilir. Nitekim Amerikan tipi ev nitelikleri taşımasının yanı sıra, konfor sunan bir müstakil evde yaşamak birçok insanın arzusu. Böylesi güzel bir cephe ve özenle dizayn edilen peyzaj mimarisi olan müstakil bir evde yaşamak istemez miydiniz?
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