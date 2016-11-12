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Sizin hayallerinizi nasıl bir ev süslüyor? Farklı tarzlarda 9 örnek

Meral Eser Meral Eser
ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
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Dekoratif öğelerle birbirinden güzel dizayn edilen evler göz ziyafeti çekmeye hazır olun. Estetik unsurlarla konfor sunan bahçeli evler birçok insanın hayallerini süsler. Peki sizin hayallerinizi nasıl bir ev süslüyor? Aradığınız niteliklerle farklı zevklere hitap eden evler ferah bir atmosfere sahip olabilir. Huzur veren, dingin bir bahçe içinde muhteşem bir ev düşlüyor olabilirsiniz. Mutlu ve huzurlu bir yuva için evin konum ve dizaynı, çevresel şartlar oldukça etkilidir. Hangi stil ve tarza uygun bir evde yaşamak istediğinize karar vermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda farklı tarzlarda birbirinden güzel 9 ev projesini derledik, bu şahane evlerden hangisi ilginizi çekiyor?

Huzur veren bir yuva

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Modern Evler
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Özenle dizayn edilen bahçes ve verandası ile ışıl ışıl bir cephe. Müstakil evler günümüzde birçok insanın hayallerini süsleyen konforu sağlıyor. Örnek projede ise sıcak atmosferi ile enfes bir manzara eşlik ediyor. Veranda için ayrılan alanın üzeri kapatılıyor. Her zevke hitap edecek sıcak bir yuva.

Sınırları zorlayan bir efsane

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ormanlarla çevrili sıcak bir atmosfere ne dersiniz? Şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzak dingin bir manzaraya eşlik eden ev dudak ısırtıyor. Çevre ile uyum sağlayan doğal materyallerle kaplanan ev ahşabın sıcaklığını sunuyor. Modern mobilyalarla döşenen terasta şömine keyfi ise rüya gibi bir manzaraya eşlik ediyor.

Büyüleyici bir cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Göz kamaştıran cephesi ile büyüleyici bir manzara oluşturan müstakil evin her detayında ayrı bir özen saklı. Havuzlu bir ev hayal edenler, göz alıcı bir cephe ve enfes bir bahçe dizaynına hayır demeyecektir. Çatı formu ile dikkat çeken şahane ev projesinde cam, ahşap ve doğal taş giydirme cephe kaplaması kullanılmış.

Dingin atmosfer

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Modern Evler
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Eviniz kendinizi en rahat hissettiğiniz yerlerden biridir. Dolayısıyla rüyalarınızı süsleyecek ev huzur veren, dingin bir atmosfere sahip olabilir. Günün yorgunluk ve stresinin ardından sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirebileceğiniz enfes bir ev. Muntazam dizayn edilen çimli bahçe ile ahşap dokular uyum ve ahenk sağlıyor.

Masal gibi bir ev

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Devasa çatısı ve taş duvar cephesi ile masal gibi bir ev. Çarpıcı niteliklerle göz kamaştıran bir ev düşlüyorsanız bu ev size hitap ediyor olabilir. Rustik esintilerle doğal taş zarafeti ve ahşabın sıcaklığını bir arada bulabileceğiniz şirin bir ev.

Tabiatla iç içe

A2 house, vps architetti vps architetti Modern Evler
vps architetti

A2 house

vps architetti
vps architetti
vps architetti

Doğal taş zarafetinden vazgeçmeyenleri büyüleyecek bir ev daha. Tabiatla iç içe olmayı tercih eden, çevre dostu bir ev projesini değerlendirmek isteyenlere örnek teşkil eden bir proje. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Modern ve şık

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Doğa dostu modern bir ev ilginizi cezbeder mi? Örnek projede cephe dizaynı, ışıklandırma unsurları ve peyzaj mimarisi dikkat çekiyor. Ahşap giydirme cephenin modern stil projelerde büyüleyici bir manzara oluşturmanıza enfes bir örnek. Geniş cam pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan ferah iç mekanlar sunuyor.

Doğa ile bütünleşen tasarım

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Çevresel şartlarla uyum ve ahenk sağlayan doğa dostu bir ev. Doğal taş duvar kaplamaları ile bezenen cephede doğal ışıkları muntazam alan geniş pencere açıklıkları mevcut. Konfor ve estetik sunan villaya giden taşlı yol rüya gibi bir manzaraya eşlik ediyor.

Amerikan tipi sıcak bir yuva

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Sakin ve huzurlu bir yaşam arzuluyorsanız bu ev projesi size hitap ediyor olabilir. Nitekim Amerikan tipi ev nitelikleri taşımasının yanı sıra, konfor sunan bir müstakil evde yaşamak birçok insanın arzusu. Böylesi güzel bir cephe ve özenle dizayn edilen peyzaj mimarisi olan müstakil bir evde yaşamak istemez miydiniz?

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Hayalleri süsleyen 8 göz alıcı ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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