Türkiye'den endüstriyel mimari örnekleri

Önceleri basit tekstil üretim atolyeleri ile kısıtlı olan endüstriyel bina mimarisi, 19. yüzyılda doruğuna çıkan Sanayi Devrimi ile birlikte çağın gereklerine ayak uydurarak çok hızlı bir değişimin parçası oldu. Konut ya da kamu binasından farklı olarak estetik kaygıların kriterler hiyerarşisinde alt sıralarda bulunduğu endüstriyel mimaride, önceleri sadece iki temel unsur dikkate alınıyordu: Verimlilik ve güvenlik. Özellikle yangın tehlikesinin çok ciddi bir tehdit olarak algılandığı 19 ve 20. yüzyılın başlarında, fabrika ya da ofis binalarının mimarisine şeklini veren de bu güvenlik kaygıları ve işçilerin verimliliğini maksimuma çıkaracak düzenlemeler oldu.

Ancak zaman içinde endüstriyel devrimin şekil değiştirmesi, Fordist üretim tarzının yaygınlaşması ve özellikle Soğuk Savaş döneminde işçi sınıfının elde ettiği kazanımlar sonucunda daha iş ortamında daha insani koşulların evrensel bir ihtiyaç olarak kabul edilmesi, ofis ve fabrika binalarının mimarisini de eskisi gibi basit bir zanaâtkârlık olmaktan çıkarıp, daha sofistike ve talepkâr bir iş haline getirdi.

Bu yazıda, Türkiye'den seçtiğimiz dört fabrika ve ofis binası üzerinden endüstriyel mimarinin karşılaştığı sorunları ve çözüm yollarını işlemeye çalışacağız.