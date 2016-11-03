Dairenizin giriş kısmı için kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Evin ana girişi ve ve kapıdan sonraki giriş alanları dekorasyon planlarında pek yer almayan alanlardır. Bu alanlar çok özen gösterilmeden dekore edilse de aslında evinize dışarıdan gelen misafirler için ilk intiba oluşturan alandır. Bu nedenle titiz bir dekorasyon yapılması kaçınılmazdır. Evinizin giriş alanını dekore ederken kapı dahil bir dekorasyon planı yapmalısınız. Dekorasyon ile ilgili fikir edinmek ve kopya çekerek şık bir giriş yapmak için homify kapı girişi dekorasyonu fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Homify fikirler sayfasında yer alan yüzlerce örnekten yararlanabilir, evinizin dekorasyonuna uygun, tarzınızla birebir örtüşen girişe sahip olabilirsiniz.