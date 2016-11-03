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Dairenizin giriş kısmı için kopya çekebileceğiniz 8 fikir

umit atdağ umit atdağ
Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Evin  ana girişi ve ve kapıdan sonraki giriş alanları dekorasyon planlarında pek yer almayan alanlardır. Bu alanlar çok özen gösterilmeden dekore edilse de aslında evinize  dışarıdan gelen misafirler için ilk intiba oluşturan alandır. Bu nedenle titiz bir dekorasyon yapılması kaçınılmazdır. Evinizin giriş alanını dekore ederken kapı dahil bir dekorasyon planı yapmalısınız. Dekorasyon ile ilgili fikir edinmek ve kopya çekerek şık bir giriş yapmak için homify kapı girişi dekorasyonu fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Homify fikirler sayfasında yer alan yüzlerce örnekten yararlanabilir, evinizin dekorasyonuna uygun, tarzınızla birebir örtüşen  girişe sahip olabilirsiniz.

Modern portmantolar ve karolar

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Evin girişlerinde ayakkabı ve aksesuarların muhafaza edilmesi için yerleştirilmiş olan portmantolar günümüzde modern ve farklı tasarımlara sahip portmantolar olarak üretilmektedir. Bu durum giriş alanlarında modern portmantoların kullanılmasının önünü açmış ve modern karolar ile evin giriş alanları oldukça şık ve zevkli dekorasyonlar ile zenginleştirilmiştir.

Şık ve sade

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Treso İç Mimarlık

Gold Towers Konut

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Evinizde minimalist bir tasarım uygulamışsanız resimdeki gibi bir giriş alanı oluşturabilirsiniz. Bu tasarım evinizin geri kalan dekorasyonu ile çok uyumlu olacaktır. Beyaz i bir zemin üzerine gri duvarlar ve ayna kapaklı portmantolar giriş alanının aydınlık ve görsel açıdan üst düzey bir giriş alanı oluşturmuş.

Hayal gücünüzü kullanın

homify İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Giriş alanı için klasik tasarımlar ve geleneksel dekorasyonlar yerine hayal gücününüzü kullanacağınız aykırı tasarımlar yapmanız farklılığınızı ortaya koyacaktır. Örnek giriş dekorasyonunda sarı ile siyah çok şık bir şekilde harmanlanmış ve siyah üzerine çizimler yaparak farklılık oluşturulmuş.

Renk uyumu ve şıklık

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Koridor, Hol & Merdivenler
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Giriş alanı için renk uyumu çok önemlidir. Eğer renk uyumu yakalayamassanız kötü bir dekorasyona imza atmış olursunuz. Örnek giriş dekorasyonunda olduğu gibi zemin kaplamaları ile duvarlar uyumlu açık renklerden tercih edilerek görsel ve şık bir giriş alanı oluşturulmuş. Sade bir tasarım yapılmasına rağmen açık renkli tablolar ile renk uyumu pekiştirilmiş.

Fonksiyonellik

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Evin giriş alanını sade bir şekilde dekore edebileceğiniz gibi fonksiyonel bir tasarımla işlevsel bir hale de getirebilirsiniz. Resimde olduğu gibi merdiven altını veya portmanto tasarımın muhafaza alanı olacak şekilde dekore edebilir ve şık bir giriş alanının yanı sıra işlevsel bir giriş alanına sahip olabilirsiniz.

Aydınlık girişler

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin giriş alanını renkli ve aydınlık bir tasarım ile şık bir şekilde dekore edebilirsiniz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi açık tonlarda renklendirilmiş ferah bir giriş alanı tasarımı yapılmış ve aydınlatma tasarımı ile bu ferahlık pekiştirilmiş. Ayrıca tablolar ile zevkli ve zengin bir giriş alanı oluşturularak evin görselliği artırılmış.

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Zengin tasarımlar

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Evin giriş alanlarını dekore ederken zengin bir tasarım yapmanız evinizin ve sizin itibarını artıracaktır. Resimde yer alan örnek giriş alanında olduğu gibi  zemin kaplamalarını dahil ederek şık mobilyalar ile muhteşem tasarımlar yapabilir ve evinizin en görsel alanının giriş alanı olmasını sağlayabilirsiniz. Aydınlatma tasarımını da giriş alanına özel bir şekilde yapıp zengin gösterecek bir aydınlatma armatürü ile muhteşem bir tasarıma imza atabilirsiniz.

Siyah beyaz tasarımlar

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Eviniz  şık  bir ev ise muhteşem  bir tasarıma imza atarak evinizin karakterini ve zenginliğini ortaya koyabilirsiniz. Resimde yer alan parlak zemin kaplamaları, siyah ve beyaz renk seçimleri ve tavan mimarisi ile evin giriş alanı muhteşem bir giriş alanı haline getirilmiş.  Kırmızı minderli küçük bir tabure ile siyah beyaz tasarım daha da zenginleştirilerek görsellik artırılmış.

200 bin TL'ye 127 metrekarelik geleneksel ev
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