Dairenizin giriş kısmı için kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Evin ana girişi ve ve kapıdan sonraki giriş alanları dekorasyon planlarında pek yer almayan alanlardır. Bu alanlar çok özen gösterilmeden dekore edilse de aslında evinize dışarıdan gelen misafirler için ilk intiba oluşturan alandır. Bu nedenle titiz bir dekorasyon yapılması kaçınılmazdır. Evinizin giriş alanını dekore ederken kapı dahil bir dekorasyon planı yapmalısınız. Dekorasyon ile ilgili fikir edinmek ve kopya çekerek şık bir giriş yapmak için homify kapı girişi dekorasyonu fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Homify fikirler sayfasında yer alan yüzlerce örnekten yararlanabilir, evinizin dekorasyonuna uygun, tarzınızla birebir örtüşen girişe sahip olabilirsiniz.
Evin girişlerinde ayakkabı ve aksesuarların muhafaza edilmesi için yerleştirilmiş olan portmantolar günümüzde modern ve farklı tasarımlara sahip portmantolar olarak üretilmektedir. Bu durum giriş alanlarında modern portmantoların kullanılmasının önünü açmış ve modern karolar ile evin giriş alanları oldukça şık ve zevkli dekorasyonlar ile zenginleştirilmiştir.
Evinizde minimalist bir tasarım uygulamışsanız resimdeki gibi bir giriş alanı oluşturabilirsiniz. Bu tasarım evinizin geri kalan dekorasyonu ile çok uyumlu olacaktır. Beyaz i bir zemin üzerine gri duvarlar ve ayna kapaklı portmantolar giriş alanının aydınlık ve görsel açıdan üst düzey bir giriş alanı oluşturmuş.
Giriş alanı için klasik tasarımlar ve geleneksel dekorasyonlar yerine hayal gücününüzü kullanacağınız aykırı tasarımlar yapmanız farklılığınızı ortaya koyacaktır. Örnek giriş dekorasyonunda sarı ile siyah çok şık bir şekilde harmanlanmış ve siyah üzerine çizimler yaparak farklılık oluşturulmuş.
Giriş alanı için renk uyumu çok önemlidir. Eğer renk uyumu yakalayamassanız kötü bir dekorasyona imza atmış olursunuz. Örnek giriş dekorasyonunda olduğu gibi zemin kaplamaları ile duvarlar uyumlu açık renklerden tercih edilerek görsel ve şık bir giriş alanı oluşturulmuş. Sade bir tasarım yapılmasına rağmen açık renkli tablolar ile renk uyumu pekiştirilmiş.
Evin giriş alanını sade bir şekilde dekore edebileceğiniz gibi fonksiyonel bir tasarımla işlevsel bir hale de getirebilirsiniz. Resimde olduğu gibi merdiven altını veya portmanto tasarımın muhafaza alanı olacak şekilde dekore edebilir ve şık bir giriş alanının yanı sıra işlevsel bir giriş alanına sahip olabilirsiniz.
Evin giriş alanını renkli ve aydınlık bir tasarım ile şık bir şekilde dekore edebilirsiniz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi açık tonlarda renklendirilmiş ferah bir giriş alanı tasarımı yapılmış ve aydınlatma tasarımı ile bu ferahlık pekiştirilmiş. Ayrıca tablolar ile zevkli ve zengin bir giriş alanı oluşturularak evin görselliği artırılmış.
Evin giriş alanlarını dekore ederken zengin bir tasarım yapmanız evinizin ve sizin itibarını artıracaktır. Resimde yer alan örnek giriş alanında olduğu gibi zemin kaplamalarını dahil ederek şık mobilyalar ile muhteşem tasarımlar yapabilir ve evinizin en görsel alanının giriş alanı olmasını sağlayabilirsiniz. Aydınlatma tasarımını da giriş alanına özel bir şekilde yapıp zengin gösterecek bir aydınlatma armatürü ile muhteşem bir tasarıma imza atabilirsiniz.
Eviniz şık bir ev ise muhteşem bir tasarıma imza atarak evinizin karakterini ve zenginliğini ortaya koyabilirsiniz. Resimde yer alan parlak zemin kaplamaları, siyah ve beyaz renk seçimleri ve tavan mimarisi ile evin giriş alanı muhteşem bir giriş alanı haline getirilmiş. Kırmızı minderli küçük bir tabure ile siyah beyaz tasarım daha da zenginleştirilerek görsellik artırılmış.