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Konforlu bir salon için Türkiye'den 13 köşe takımı

nihal e. nihal e.
Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
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Günümüzde oldukça popüler olan köşe koltuklar evinizde daha az yer kapladığı gibi son derece konforlular da.

​Deniz mavisi

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Oturma Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

İlk örneğimiz mavilerin ağırlıkta olduğu hoş bir oturma grubu. L şeklindeki geniş koltuk gri renginde ve rahat görünüyor. Büyük orta sehpası göz alıcı deniz mavisi renginde. Sehpa ile aynı renkteki minderler takımı bütünleştirmiş. Duvardaki deniz manzaralı resim ile mavilerin neyi çağrıştırdığı açıkça belli oluyor.

​Beyaz bir salon

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

İkinci örnek bembeyaz bir salon dekorasyonu. Tavan, duvarlar ve parlak yer zemini tamamen beyaz. Sadece televizyonun bulunduğu duvarda farklı bir duvar dokusu kullanılmış. Köşe koltuk takımı ve sehpa da odanın kendisi gibi beyaz. Koltuğu tamamlayan geniş minderler ise siyah beyaz deseniyle ön plana çıkıyor.

​Ahşap oturma odası

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Minimalist Oturma Odası
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bir önceki örnekte tamamen beyazlara bürünmüş bir oda görmüştük. Bu defa ise bütünüyle ahşaptan yapılma bir salon var karşımızda. İki adet geniş penceresi bulunan odanın köşesine denk gelen oturma takımı ise açık tonu ve koyu minderleriyle salona modernlik katmış.

​Koltuk arkasına masa

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Sırada yüksek tavanlı gösterişli bir salona geçiyoruz. Ortada bulunan L şeklindeki açık koltuk odanın kendisi gibi beyaz. Hemen arkasında ise koltukla bitişik duran koyu renkli ahşaptan yapılma ince uzun bir masa var. Koltukla aynı uzunluktaki masa koyu tonuyla mobilya ile kontrast meydana getirmiş.

​Ahşabın modern yorumu

Oturma Grubu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Oturma Odası
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Oturma Grubu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Bu defa yine zemini ve duvarları ahşap kaplama bir salon örneği görüyoruz. Ancak geleneksel ahşap evlerden farklı olarak oldukça modern bir oturma odası burası. Duvara dayalı haki yeşili köşe koltuk girintili çıkıntılı ahşap kaplama ile hoş bir uyum yakalamış.

​Kiremit rengi takım

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Sırada parıltılı detaylarıyla dikkat çeken bir örneğe geçiyoruz. Ahşap tonlu modern mobilyalar oldukça güzel görünüyor. Duvarlar ise bembeyaz. Köşe takımı için soluk kiremit rengi seçilmiş. Odada kullanılan dekoratif objeler hareketli olduğu için renklerle fazla oynanmamış.

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​Ferah bir salon

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Geniş bir salon örneği gördüğümüz resimde beyaz çubuklarla oda içinde paravan yapılmış. Gri köşe koltuk bir hayli büyük. Alt alta geçmeli üç adet sehpa ve hareketli lamba hesaba katılınca koltuğun sadeliği dekorasyonu dengelemiş.

​Sonbahar konsepti

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Fotoğrafta gördüğümüz salon dekorasyonunda belli bir konsept üzerinden hareket edilmiş. Duvardaki üç parçadan oluşan sararmış yaprak resminden de anlaşılacağı üzere sonbahar konsepti üzerinde dizayn yapılmış. Doğayı çağrıştıran yeşil koltuk üzerindeki yaprak desenleri de sonbahar temasına uygun.

​Deri şıklığı

Fulya Daire, Udesign Architecture Udesign Architecture Modern Oturma Odası
Udesign Architecture

Fulya Daire

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Sırada çok sık bir deri koltuk örneği var. L şeklindeki koltuğu aynı renkteki bir masa ile tekli koltuk tamamlamış. Derinin şıklığını arttırması için duvarda ve tavanda aynalar kullanılmış. Sonuç oldukça başarılı.

​Desenli halı

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yine ferah ancak daha koyu tonların ağırlıkta olduğu bir salona geçiyoruz. Haki rengindeki köşe koltuğa sarı minderler eşlik ediyor. Mermer sehpa dışında siyah beyaz desenli halı epey dikkat çekici.

​Klasik bir salon

Salon İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Salon

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Modern örneklerden daha klasik bir salona geçelim. Açık tonlu desenli koltuk duvar köşesine denk gelecek şekilde yerleştirilmiş. Altın varaklı büyük ayna ise klasik tarzın vazgeçilmezlerinden.

​Etnik tarz

Villa iç tasarımı-oturma odası m. rezan özge özdemir Eklektik Oturma Odası
m. rezan özge özdemir

Villa iç tasarımı-oturma odası

m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir

Bu örnekte ise daha etnik bir tarz hakim. Mor renkli desenli koltuk form olarak modern mobilyalardan daha farklı detaylara sahip. Çok sayıdaki minderlerin arasındaki yuvarlak yastıklar yöreselliği vurgulamış. Yerdeki alçak orta sehpa ise koltukla çok uyumlu.

Sade bir koltuk

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Son köşe koltuk örneğimiz oldukça sade denebilir. Yumuşak tonlara sahip salonda köşe koltuk da duvarlar gibi krem renginde. Tam köşe hizasında gelen iki renkli minder dışında koltuk rahat ve standart. Koltuğun ön plana çıkartılmamasının bir sebebi de duvardaki ilginç raflık.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Eviniz için fikirler: 8 orijinal mutfak’ başlığına bakabilirsiniz.

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