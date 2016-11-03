Konforlu bir salon için Türkiye'den 13 köşe takımı

Günümüzde oldukça popüler olan köşe koltuklar evinizde daha az yer kapladığı gibi son derece konforlular da.
İlk örneğimiz mavilerin ağırlıkta olduğu hoş bir oturma grubu. L şeklindeki geniş koltuk gri renginde ve rahat görünüyor. Büyük orta sehpası göz alıcı deniz mavisi renginde. Sehpa ile aynı renkteki minderler takımı bütünleştirmiş. Duvardaki deniz manzaralı resim ile mavilerin neyi çağrıştırdığı açıkça belli oluyor.
İkinci örnek bembeyaz bir salon dekorasyonu. Tavan, duvarlar ve parlak yer zemini tamamen beyaz. Sadece televizyonun bulunduğu duvarda farklı bir duvar dokusu kullanılmış. Köşe koltuk takımı ve sehpa da odanın kendisi gibi beyaz. Koltuğu tamamlayan geniş minderler ise siyah beyaz deseniyle ön plana çıkıyor.
Bir önceki örnekte tamamen beyazlara bürünmüş bir oda görmüştük. Bu defa ise bütünüyle ahşaptan yapılma bir salon var karşımızda. İki adet geniş penceresi bulunan odanın köşesine denk gelen oturma takımı ise açık tonu ve koyu minderleriyle salona modernlik katmış.
Sırada yüksek tavanlı gösterişli bir salona geçiyoruz. Ortada bulunan L şeklindeki açık koltuk odanın kendisi gibi beyaz. Hemen arkasında ise koltukla bitişik duran koyu renkli ahşaptan yapılma ince uzun bir masa var. Koltukla aynı uzunluktaki masa koyu tonuyla mobilya ile kontrast meydana getirmiş.
Bu defa yine zemini ve duvarları ahşap kaplama bir salon örneği görüyoruz. Ancak geleneksel ahşap evlerden farklı olarak oldukça modern bir oturma odası burası. Duvara dayalı haki yeşili köşe koltuk girintili çıkıntılı ahşap kaplama ile hoş bir uyum yakalamış.
Sırada parıltılı detaylarıyla dikkat çeken bir örneğe geçiyoruz. Ahşap tonlu modern mobilyalar oldukça güzel görünüyor. Duvarlar ise bembeyaz. Köşe takımı için soluk kiremit rengi seçilmiş. Odada kullanılan dekoratif objeler hareketli olduğu için renklerle fazla oynanmamış.
Geniş bir salon örneği gördüğümüz resimde beyaz çubuklarla oda içinde paravan yapılmış. Gri köşe koltuk bir hayli büyük. Alt alta geçmeli üç adet sehpa ve hareketli lamba hesaba katılınca koltuğun sadeliği dekorasyonu dengelemiş.
Fotoğrafta gördüğümüz salon dekorasyonunda belli bir konsept üzerinden hareket edilmiş. Duvardaki üç parçadan oluşan sararmış yaprak resminden de anlaşılacağı üzere sonbahar konsepti üzerinde dizayn yapılmış. Doğayı çağrıştıran yeşil koltuk üzerindeki yaprak desenleri de sonbahar temasına uygun.
Sırada çok sık bir deri koltuk örneği var. L şeklindeki koltuğu aynı renkteki bir masa ile tekli koltuk tamamlamış. Derinin şıklığını arttırması için duvarda ve tavanda aynalar kullanılmış. Sonuç oldukça başarılı.
Yine ferah ancak daha koyu tonların ağırlıkta olduğu bir salona geçiyoruz. Haki rengindeki köşe koltuğa sarı minderler eşlik ediyor. Mermer sehpa dışında siyah beyaz desenli halı epey dikkat çekici.
Modern örneklerden daha klasik bir salona geçelim. Açık tonlu desenli koltuk duvar köşesine denk gelecek şekilde yerleştirilmiş. Altın varaklı büyük ayna ise klasik tarzın vazgeçilmezlerinden.
Bu örnekte ise daha etnik bir tarz hakim. Mor renkli desenli koltuk form olarak modern mobilyalardan daha farklı detaylara sahip. Çok sayıdaki minderlerin arasındaki yuvarlak yastıklar yöreselliği vurgulamış. Yerdeki alçak orta sehpa ise koltukla çok uyumlu.
Son köşe koltuk örneğimiz oldukça sade denebilir. Yumuşak tonlara sahip salonda köşe koltuk da duvarlar gibi krem renginde. Tam köşe hizasında gelen iki renkli minder dışında koltuk rahat ve standart. Koltuğun ön plana çıkartılmamasının bir sebebi de duvardaki ilginç raflık.
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