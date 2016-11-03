Konforlu bir salon için Türkiye'den 13 köşe takımı

Bu defa yine zemini ve duvarları ahşap kaplama bir salon örneği görüyoruz. Ancak geleneksel ahşap evlerden farklı olarak oldukça modern bir oturma odası burası. Duvara dayalı haki yeşili köşe koltuk girintili çıkıntılı ahşap kaplama ile hoş bir uyum yakalamış.