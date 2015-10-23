Köşe takımları 2015 trendleri

Bu sayfamızda 2015 yılının köşe koltuk trendlerini inceledik. Standart koltuk takımlarına alternatif, kendi başına adeta bir takım oluşturan köşe koltuklar derli toplu yapıları, alanı iyi kullanma becerileri, klasik tarzlardan moderne, herkesin beğenebileceği, her farklı oturma odası tasarımına uyum sağlayabilecek çeşitleri ile bu yıl birçok iç mimar ve dekoratörün çalışmalarında en çok kullandıkları mobilyalar arasına girdiler.

Köşe takımları 2015 trendlerini dört ana başlık altında inceledik: Bir kenarı uzanma koltuğu olan köşe takımlar, klasik dekorasyona uygun ağırbaşlı köşe takımlar, divan tarzı köşe takımlar ve etnik dekorasyondan ilham alan, yer minderlerinden oluşturulmuş gibi görünen köşe takımlar.

Bu köşe takımlarının iç mimar ve dekoratörler tarafından mekanlara nasıl yerleştirildikleri, hangi dekoratif unsurlarla kombine edildikleri ve genel renk yelpazesi içinde koltuk için seçilen döşemelikleri de inceleyebilmek adına modellerin çoğunu bir oturma odasına yerleştirilmiş vaziyette olan örneklerden seçtik.

Köşe takımları dendi mi eskiden aklımıza oldukça büyük, çok yer kaplayan, eğer geniş bir oturma odasına sahip değilsek kullanmayı düşünemeyeceğimiz modeller gelirdi. Oysa, göreceksiniz ki, normal veya küçük boyutlardaki birçok oturma odasına uygun, hatta bilakis bu tür alanlar için özellikle tercih edilebilecek büyüklükte, daha doğrusu küçüklükte, birçok model mevcut. Bu derleme için yaptığımız seçimlerde küçük oturma odalarına uygun, zarif hatlara sahip köşe koltuk takımı modellerini de unutmadık. Tüm örnekleri inceledikten sonra, yapmanız gereken tek şey genel dekorasyon prensibinizi belirleyip oturma odanıza uygun modeli seçmek.