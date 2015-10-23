Köşe takımları 2015 trendleri

Bu sayfamızda 2015 yılının köşe koltuk trendlerini inceledik. Standart koltuk takımlarına alternatif, kendi başına adeta bir takım oluşturan köşe koltuklar derli toplu yapıları, alanı iyi kullanma becerileri, klasik tarzlardan moderne, herkesin beğenebileceği, her farklı oturma odası tasarımına uyum sağlayabilecek çeşitleri ile bu yıl birçok iç mimar ve dekoratörün çalışmalarında en çok kullandıkları mobilyalar arasına girdiler.
Köşe takımları 2015 trendlerini dört ana başlık altında inceledik: Bir kenarı uzanma koltuğu olan köşe takımlar, klasik dekorasyona uygun ağırbaşlı köşe takımlar, divan tarzı köşe takımlar ve etnik dekorasyondan ilham alan, yer minderlerinden oluşturulmuş gibi görünen köşe takımlar.
Bu köşe takımlarının iç mimar ve dekoratörler tarafından mekanlara nasıl yerleştirildikleri, hangi dekoratif unsurlarla kombine edildikleri ve genel renk yelpazesi içinde koltuk için seçilen döşemelikleri de inceleyebilmek adına modellerin çoğunu bir oturma odasına yerleştirilmiş vaziyette olan örneklerden seçtik.
Köşe takımları dendi mi eskiden aklımıza oldukça büyük, çok yer kaplayan, eğer geniş bir oturma odasına sahip değilsek kullanmayı düşünemeyeceğimiz modeller gelirdi. Oysa, göreceksiniz ki, normal veya küçük boyutlardaki birçok oturma odasına uygun, hatta bilakis bu tür alanlar için özellikle tercih edilebilecek büyüklükte, daha doğrusu küçüklükte, birçok model mevcut. Bu derleme için yaptığımız seçimlerde küçük oturma odalarına uygun, zarif hatlara sahip köşe koltuk takımı modellerini de unutmadık. Tüm örnekleri inceledikten sonra, yapmanız gereken tek şey genel dekorasyon prensibinizi belirleyip oturma odanıza uygun modeli seçmek.
Fotoğrafta görmüş olduğunuz, şarap rengi döşemeli bu köşe koltuk modeli Alman mobilya firması Cor Sitzmöbel Helmut Kübke'ye ait. Modern bir İskandinav mobilya örneği olan bu köşe koltuğun son derece zarif krom ayakları var. Geniş pencerelere sahip büyük bir oturma odasına yerleştirilmiş olmasına rağmen son derece küçük ve zarif bir model. Aydınlık mekanın avantajı koyu renk döşeme kaplama özgürlüğü olarak kullanılmış. Geometrik desenli minderler ve uzanma kısmında küçük bir diz battaniyesi ile kombine edilen koltuk etnik esintilere sahip bir halı ve dekoratif unsurlarla birlikte kullanılmış.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnek Ankara'dan. K105 Mobilya firmasının tasarlayıp imal ettiği bu zarif köşe koltuk tam anlamıyla klasik bir İskandinav tasarım örneği. Klasik İskandinav tasarımın simgelerinden konik ayaklar, kaba olmayan, son derece zarif minderler, tek renkli döşeme, sağlam ve konforlu görüntü… Ve ek olarak da çek-yat özelliği. İki parçadan oluşan bu köşe koltuk arzu edilirse bir adet üçlü kanepe bir adet de uzanma koltuğu olacak şekilde iki mobilya şeklinde kullanılabileceği gibi, açılarak yatak şeklini de alıyor.
Küçük evler için hem küçük ve zarif yapısıyla hem de yatılı misafir ağırlama imkanıyla ideal bir model. Koltuğun değişik şekillerdeki halini ve her farklı şekildeki boyutlarını bu linkten görebilirsiniz.
İstanbullu İdea Mimarlık tarafından Suadiye'deki bir konutun oturma odasına yerleştirilen bu köşe koltuk birçok güzel özellik barındırıyor. Bir tarafı uzanma koltuğu olarak tasarlanan bu model, damask desenli kadife döşemeliği ile mekanda, evin tamamında da etkisini gösteren ağırbaşlı bir hava getiriyor. Klasik tasarım esintilerinin modern parçalar ile kusursuz birlikteliğini en güzel şekilde yansıtan bu köşe takım yerleştiriliş şekli ile de alanı mükemmel bir şekilde kullanıyor.
Trevisolu İtalyan mimarlık firması Imago Design tarafından tasarlanan bu oturma odasında kullanılan köşe koltuk takımı Doimo Sofas marka. Deve tüylü rengi deri döşemeye sahip olan bu modern köşe koltuk takımı, döşemedeki renk ve malzeme seçimi sayesinde ağır başlı bir havaya bürünmüş. İki adet yuvarlak pufu da olan takım oldukça geniş olmasından dolayı büyük oturma odası gerektirecek bir model.
(En güzel puf modelleri için Dekorasyonu güçlendiren mobilya: Puf koltuk başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.)
İstanbullu firma Mahir Mobilya tarafından tasarlanıp imal edilen bu model klasikleşmiş bir kanepe tasarımının köşe koltuk haline getirilmiş şekli. Dışa doğru dönen kolçakları ve kapitone sırtı ile klasik dekorasyona sahip evlerden country (kırsal) tarz evlere birçok farklı dekorda görebileceğimizi bu tasarım fotoğraftaki örnekte modern bir iç mimari içinde eklektik bir tarzda kullanılmış. Mahir Mobilya'nın 2015 koleksiyonunda yer alan bu koltuğun üçlü ya da tekli gibi daha alışılagelmiş versiyonları da Ancona adı altında birçok farklı renk seçeneği ile mevcut. En güzel Chesterfield örneklerini görmek için sayfaya yukarıdaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz.
Bu seferki örneğimiz oldukça renkli bir model. İç mimar Meral Akçay tarafından dekore edilen bu oturma odasına epoksi beton duvar önünde gök mavisi bir döşemelikle kaplanmış, iki parçalı bir köşe takım yerleştirilmiş. Küçük boyutlara sahip olan ancak geniş ve konforlu yapısı ile iri görünen bu koltuğun parçalarını istediğiniz şekilde yerleştirebilir, arzu ederseniz fotoğraftaki gibi düz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Odanızın boyutu büyükse alanın ortasına yerleştirebileceğiniz bu modeli, küçük oturma odalarında duvar dibinde yerleştirilmiş bir şekilde kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Fotoğrafta oldukça sıra dışı bir divan köşe takımı örneği görmekteyiz. İstanbullu dekorasyon firması Ak Design Studio'nun Baltalimanı'ndaki bir malikanenin oturma odası için tasarlandığı bu köşe takım divan şeklinde, ancak aksamı alışılagelmiş divan malzemesi olan ahşaptan değil, mermer kaplı platformdan yapılmış. Denize nazır bu muhteşem salonun zemininde ve yer yer duvarlarında kullanılan mermer oturma odası kısımında ise üç duvar boyunca yaklaşık altmış santimetre yükseklikten geçiyor ve televizyonun olduğu kısımda raf görevi görürken diğer iki duvarda köşe koltuğun altyapısını oluşturuyor.
Polonyalı Noti mobilya firmasından eğlenceli bir örnek ile karşınızdayız. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu tasarım üç adet devasa puftan oluşuyor. Değişik şekillerde bir araya getirilerek istenilen modeli kendinizin oluşturabileceği bu takım tercihen duvar kenarlarında kullanılmalı, zira sırt kısmını yalnızca minderler ve kırlentler destekliyor. Divan tarzı kanepelerin özelliği yalnızca oturma kısmında ibaret olmaları, sırt kısmının ise aynı bu örnekte de olduğu üzere, çok sayıda minderle desteklenmesi. Tıpkı eskiden büyüklerimizin teraslarında ya da hala köy evlerinin verandalarında kullanılan, hepimizin bildiği derme çatma ahşaptan divanlar gibi. Buradaki fark ise, iskeletin birbirine çakılmış basit bir ahşap parçalar yerine son derece rahat ve konforlu kocaman puflardan oluşması.
Fotoğrafta görmüş olduğunuz, toprak rengine sahip döşemeli bu köşe koltuk modeli Alman mobilya firması Cor Sitzmöbel Helmut Kübke'ye ait. Yer minderlerinin yerden hafif yüksek bir platform üzerinde köşe koltuk oluşturacak şekilde yerleştirilmesi ile ortaya çıkmış gibi görünen bu köşe takım etnik detaylara sahip modern bir oturma odası dekorasyonunda kullanılmış. Alçak bir orta sehpa ve alçak bir yan sehpa ile kombine edilen bu konforlu koltuğun kendi platformu da aynı şekilde beyaz renkte. Oldukça geniş bir model olması nedeniyle büyük oturma odaları için uygun olan bu tasarımın farklı renklere sahip versiyonları da mevcut.
İspanyol tasarımcı Susanna Cots tarafından dekore edilen bu konutun oturma odasına modern tarzda, bir yanı uzanma koltuklu beyaz ve geniş bir köşe koltuk kullanılmış. Kolçakları ve sırtı aynı hizada olan, yumuşak ve konforlu minderlerle desteklenmiş olan bu beyaz köşe koltuk üzerinde, yine yalnızca beyaz renge sahip, çeşitli boyut ve modellerde kırlentler kullanılmış. Beyaz mobilyaların mekanda asil ve lüks bir hava yarattığı inkar edilemez bir gerçek. Özellikle ahşapla ve diğer nötr tonlarla çok yakışıyor. Ancak küçük çocuğunuz ve/veya evcil hayvanlarınız varsa kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir renk, zira lekesiz ve temiz tutmak için epey çaba sarfetmek gerekiyor.