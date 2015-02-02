İskandinav stili bir dokunuş

İskandinavya. Her türden yabani düşünceyi çağrıştıran bir kelime. Epik deniz seferlerindeki Vikingler, dondurucu kış iklimi, dramatik coğrafyası, kusursuz refah düzeyi ve eğitimi. Ama Danimarkalıların, İsveçlilerin ve Norveçlilerin çok iyi becerdiği bir şey daha var: tasarım. İster mobilya, ister sanat, mimari veya bütünüyle iç mekan tasarımı olsun, İskandinavlar yaptıklarında dünyanın her yerinden insanlar için çekici hale geliyor. Sade çizgilerin, minimalizmin, parlak tonlar ve renklerin hakim olduğu İskandinav stili, iç mekan tasarımında dünyanın en çok aranan ve en çok ilham alınan tarzlarından biri olmaya devam ediyor. Elbette, denge, uyum ve estetik ve fonksiyonelliğin mükkemmel harmanından oluşan İskandinav tarzının gücünü ve güzelliğini anlatmak için birkaç kelime yeterli olmuyor.
Stil sahibi sade İskandinav tasarımının bir özeti olan bu banyo, fonksiyonellik, minimalizm ve zerafeti birleştirmesinin yanında bir huzur ve dinginlik hissi veriyor. Görsel olarak çekici olmasının yanında, yaratıcılık faktörüyle de fonksiyonellik ve pratiklikten de ödün vermiyor. Geniş karara mermeri blokları duvarları ve merdivenleri kaplarken, işlenmemiş ahşap da ortama sıcaklık getiriyor. Zeminde ve duşta kullanılan yansıtma özelliğine sahip fayanslar da mekana derinlik ve kontrast katıyor.
İskandinav tarzı yalnızca sade çizgiler, pratiklik ve hafif ahşap mobilyalar demek değil. Bu tarzı asıl belirleyen geniş bir yelpazedeki uygulamalarla kucaklayıcı, sıcak ve huzurlu bir ortam yaratmasıdır. Kendi mekanlarınızda da bu stili uygulamak için bu örneklerde görülen ürünleri seçebilirsiniz. Nötr tonlar, doğal dokular ve lüks kumaşlar, bir evi hem stil sahibi hem de konforlu hale getirebilir.
Endüstriyel mobilyalar sayısız dekorasyon uygulamalarına kapı aralar, ama en çok kullanıldığı alanlar yenilenmiş ticari yapılar ve rüstik sanat atölyeleridir. Bu çok yönlü tasarım, başka kontrast tarzlarla biraraya getirilirse de ortaya harika uygulamalar çıkabilir. Bu örnekte görüldüğü gibi, tarihi bir binadaki bu daire, sade çizgilere sahip İskandinav esintili endüstriyel mobilyalarla dekore edilmiş. Beyaz cilalı ahşap tabure ve masa tablası, koyu renk çelik masa ayakları ve retro iskemleyle birlikte kullanılmış. Bu kombinasyona kontrast oluşturan çağdaş tarzdaki parlak halı da mekana cazibe ve ruh katıyor.
Kim demiş çocuk odaları stil sahibi ve gösterişli olamaz diye? Rengi atmış uçak desenleriyle kaplanmış yatak odalarını unutun ve ileri görüşlü dizayn ipuçlarını düşünün. Mesela, çocuğunuzun ilgilerine uygun bir duvar boyamasını fonda güzel, sade bir renkle kullanın. Parlak bir tepe lambası ve İskandinav tarzı mobilyayı da eklediğinizde, hayal gücünü ve özgür düşünceyi teşvik eden bir çocuk odası elde edeceksiniz.
Beyaz temalı iç mekanları da es geçmeyin; beyaz bir dekorun sade ve taze özellikleri bir eve en çok ihtiyaç duyduğu ferahlığı ve hak ettiği şık tarzı sunabilir. Buradaki tasarımı kendi evinizde uygulamak gözünüzü korkutmasın, bir iç mekan uzmanına danışın ve beyaz tonları doğru kullanmaya, mekana hareketlilik katmak için de yeterince kontrast dokunuşlarda bulunmaya çalışın. Uygulamanızı kendiniz yapmak istiyorsanız, yumuşak dokular kullanın, mesela kayın ağacından bir tezgah gibi. Paslanmaz çelik teçhizatı ve biraz renk katmak için de taze çiçekleri ya da yeni bir yemek takımını da ihmal etmeyin.
Beyaz temalı iç mekanları da es geçmeyin; beyaz bir dekorun sade ve taze özellikleri bir eve en çok ihtiyaç duyduğu ferahlığı ve hak ettiği şık tarzı sunabilir. Buradaki tasarımı kendi evinizde uygulamak gözünüzü korkutmasın, bir iç mekan uzmanına danışın ve beyaz tonları doğru kullanmaya, mekana hareketlilik katmak için de yeterince kontrast dokunuşlarda bulunmaya çalışın. Uygulamanızı kendiniz yapmak istiyorsanız, yumuşak dokular kullanın, mesela kayın ağacından bir tezgah gibi. Paslanmaz çelik teçhizatı ve biraz renk katmak için de taze çiçekleri ya da yeni bir yemek takımını da ihmal etmeyin.
Mutfak ve çamaşırhaneyi biraraya getirmek, küçük apartman daireleri dizayn ederken pek çok sorunu beraberinde getirir. Dahası, çamaşır makinenizi mutfağınızın estetiğine uydurabilmek bile başlı başlı bir mücadele konusudur. Bu örnekteki İskandinav tarzı mutfak, yemek hazırlamak ve çamaşır yıkamak arasındaki uyum ve dengeyi bulmayı başarmış. Hafif ahşap tonları ve rüstik bir dokunuşla, mekanın tam işlevine ve iyi düşünülmüş olduğunu garanti altına alıyor.