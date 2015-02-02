İskandinav stili bir dokunuş

İskandinavya. Her türden yabani düşünceyi çağrıştıran bir kelime. Epik deniz seferlerindeki Vikingler, dondurucu kış iklimi, dramatik coğrafyası, kusursuz refah düzeyi ve eğitimi. Ama Danimarkalıların, İsveçlilerin ve Norveçlilerin çok iyi becerdiği bir şey daha var: tasarım. İster mobilya, ister sanat, mimari veya bütünüyle iç mekan tasarımı olsun, İskandinavlar yaptıklarında dünyanın her yerinden insanlar için çekici hale geliyor. Sade çizgilerin, minimalizmin, parlak tonlar ve renklerin hakim olduğu İskandinav stili, iç mekan tasarımında dünyanın en çok aranan ve en çok ilham alınan tarzlarından biri olmaya devam ediyor. Elbette, denge, uyum ve estetik ve fonksiyonelliğin mükkemmel harmanından oluşan İskandinav tarzının gücünü ve güzelliğini anlatmak için birkaç kelime yeterli olmuyor.