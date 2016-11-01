Evdeki fazla eşyalara yer açmak için 10 parlak fikir

Günlük kullanmadığımız ancak elden çıkarmayı da göze alamadığımız fazla eşyalarımıza evin içinde düzgün bir yer bulmak ve onları ihtiyacımız olduğu zamanlarda kolayla ulaşılabilir bir biçimde depolayabilmek en büyük problemlerden. ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımızda bu konuda bazı radikal denilebilecek önerilerde bulunmuştuk. Basitçe, elden eşya çıkarma ve yalnızca günlük kullanılan eşyaları tutma olarak özetleyebileceğimiz bu önerimizin herkes için uygun olmayabileceğimizin elbette farkındayız. Bugünkü yazımızda nadiren kullandığınız, günlük hayatımızın bir parçası olmayan ya da günlük kullansak dahi sayıca fazla oldukları için depolamakta zorluk yaşadığımız eşyalarımız için son derece kullanışlı ve kesinlikle sıradan olmayan, alışılagelmişin biraz dışında öneriler getirdik. Farklı odalar için önerilerden oluşan bu yazımız umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olur.