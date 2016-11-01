Evdeki fazla eşyalara yer açmak için 10 parlak fikir

Günlük kullanmadığımız ancak elden çıkarmayı da göze alamadığımız fazla eşyalarımıza evin içinde düzgün bir yer bulmak ve onları ihtiyacımız olduğu zamanlarda kolayla ulaşılabilir bir biçimde depolayabilmek en büyük problemlerden. ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımızda bu konuda bazı radikal denilebilecek önerilerde bulunmuştuk. Basitçe, elden eşya çıkarma ve yalnızca günlük kullanılan eşyaları tutma olarak özetleyebileceğimiz bu önerimizin herkes için uygun olmayabileceğimizin elbette farkındayız. Bugünkü yazımızda nadiren kullandığınız, günlük hayatımızın bir parçası olmayan ya da günlük kullansak dahi sayıca fazla oldukları için depolamakta zorluk yaşadığımız eşyalarımız için son derece kullanışlı ve kesinlikle sıradan olmayan, alışılagelmişin biraz dışında öneriler getirdik. Farklı odalar için önerilerden oluşan bu yazımız umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olur.
Dubleks evlerde merdiven altları kullanımı en zor alanlardan biri ve çoğu kez ya tamamen ölü alan olarak bırakılıyorlar ya da dip kısımlarına olan erişim zorluğu nedeniyle atıl kalıyorlar. Oysaki bu alanlar genişlikleri ile muhteşem bir depolama alanı potansiyeli taşıyorlar ve doğru tasarım sayesinde dünya kadar eşyayı bünyelerinde toplayabilecek özellikteler.
Merdiven altları için bir başka alternatif depolama alanı ise tıpkı çağdaş mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir dolap ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir. Fotoğrafta gördüğümüz örnekte merdiven altı ceketler ve ayakkabıların konulduğu gizli bir portmanto görevi görüyo
Doğru bir tasarım ile her bir basamağı çekmece olarak değerlendirebilirsiniz. Bu noktada önemli olan şey önceden planlamak ve iyi bir merdiven ya da inşaat firması ile çalışmak, çünkü derme çatma olmayan, kaliteli bir depolama alanı yaratmak için merdiven dizaynınızı ona göre yaptırmalısınız.
Geleneksel olarak mutfaklarımızda iki tip dolap kullanırız; tezgah altı dolaplar ve duvara mone dolaplar. Eğer bu standart mutfak dolapları sizin için yetersiz ise, bir duvarınızı boydan boya olan dolaplara ya da fotoğraftaki örnekte görüldüğü üzere yüksek boylu dolaplara ayırabilirsiniz.
Ranzalar eskiden aynı odayı paylaşması gereken iki çocuk için kullanılırmış ancak günümüzde tek çocuk için dahi ranza modelleri yapılıyor. Diğer ranzalardan farkı ise alt yatak yerine depolama alanlarının ya da çalışma alanının ya da hatta oyun alanının olması.
Eğer takı ve benzeri aksesuarlarınız sayıca fazla ise duvara gömme, ayna kapaklı bir takı ve aksesuar dolabı da işinizi mükemmel şekilde görecektir. Oldukça dar olan ve bu sayede çok az yer kaplayan böyle bir dolabı siz de duvarınızda yaptıracağınız küçük bir müdahale ile monte ettirebilir ya da yine az yer kaplayan ancak gömme olmayan modellerden seçebilirsiniz.
Antreniz yeteri genişlikte ise sıradan bir portmanto yerine tüm üst giysilerinizi ve ayakkabılarınızı depolayabileceğiniz, tıpkı yatak odalarında kullanılan gardıroplar gibi boydan boya ve duvardan duvardan bir dolap yaptırabilirsiniz.
Günlük olarak kullanmadığınız ve sürekli elinizin altında bulunması gerekmeyen fazla eşyaları depolamanın en iyi yollarından bir tanesi de bazalı karyolalardır. Yedek yorgan ve battaniyeleri, yazın kışlık, kışın yazlık giysilerinizi vs. depolayabileceğiniz bu alanlar hem pratik kullanımları hem de tamamen görünmez olmaları sayesinde en iyi depolama alanlarının başında gelmektedir.
Yatak başının olduğu duvar genelde boş bırakılan ve ölü alan olarak kalan bir duvardır. Oysa depolama amaçlı kullanılabilir. Fotoğrafta küçük bir yatak odası görüyoruz. Küçük olmasına rağmen ölü alan bırakmayan harika bir tasarım sayesinde yatak başının iki yanı ve üstünde boydan boya bir depolama alanı oluşturulmuş. Ankastre aydınlatmaya sahip bir raf da içeren bu dolap oldukça işlevsel.
Banyo ve tuvaletler de depolama alanlarına en çok ihtiyaç duyulan mekanlardan ikisi. Havlularımız, makyaj malzemelerimiz, sabunlar, deterjanlar gibi hijyen malzemelerimiz ve bunların yedekleri için bol miktarda depolama alanı ihtiyacımız var. Üstelik günümüzde iş bununla da bitmiyor, evimizin her odası her köşesi gibi banyolarımıza da birçok dekoratif obje koymak isteyebiliriz. Boyut olarak oldukça küçük olan tuvalet ve banyolarımızda tüm bu malzemeleri saklamak için de normalde ölü alan kalan duvarları kullanabiliriz.