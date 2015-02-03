Alımlı yatak odası modelleri

Belki kullananlar dışında çok fazla insan görmez ama, yatak odalarımıza özen gösteririz. Bir günün tamamı düşünüldüğünde, evimizin en çok vakit geçirdiğimiz kısmı olan yatak odasının iyi düzenlenmiş olması sağlık için de elzemdir. Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan iyi ve rahat bir uyku için yatak odasının optimal şartlara sahip olması gerekir. Tabii bunun yanısıra, iç açıcı, göze hoş gelen, insanı kaçırmayan bir yatak odası dekorasyonu da herkesin istediği bir şeydir.
Bu doğrultuda, bugün sizler için yerli tasarımcı ve iç mimarlardan, farklı tarzlara sahip olmalarına rağmen alımlılık ortak paydasında birleşen yatak odası modellerini derledik. Eğer yeni bir ev döşüyorsanız ya da yatak odanızdan memnun değilseniz, burada inceleyeceğimiz örnekler size de fikir ve ilham verecektir.
Yatak odanızı nasıl düzenleyeceğiniz elbette sizin zevklerinizle ilgili. Endüstriyel ya da minimalist bir şıklıktan, Akdeniz sıcaklığına dek birçok farklı tarzı yatak odanızda uygulamanız mümkün. Örneğin İstanbul merkezli Hakan Helvacıoğlu / H2C firmasının tasarladığı bu yatak odası, Fransız provance tarzını anımsatan zengin dokuları, vintage mobilya ve aksesuarları ve zevkli duvar kâğıdıyla; yatak odasında hem samimi, hem de asil bir atmosfer isteyenlerin seçimi olabilir. Ahşap zeminle bütünleşerek ayrı bir boyut kazanan bu mekânın en dikkat çekici taraflarından biri de canlı renkleri ve zarif dokusuyla ilk bakışta dikkat çeken yatak örtüsü olmuş.
Dedik ya, tarz meselesi. Örneğin, kimileri için kâbus olabilecek bu yatak odası, lüksü ve klasiği sevenlerin ise rüyalarını süsleyecek kadar şatafatlı ve alımlı. Ankara'da bulunan Origami Mobilya'nın Bakü'deki bir daire için tasarladığı bu yatak odası, pırıltısı ve asaletiyle göz alıyor. Görkemli bir doğu sarayından günümüze taşınıp gelmişçesine şaşalı görünen odaya gümüş rengin pırıltısı damga vururken, metalik renk paleti tavandaki parlak renkli, orijinal avizelerle dengeleniyor. Ahşap zeminle belli bir sıcaklık da kazanan bu yatak odası modeli, kendini kral ya da kraliçe gibi hissetmek isteyenler için bire bir.
Şimdi gelin radyonun kanalını bir kez daha değiştirip, çok daha farklı ve modern bir yatak odasını ziyaret edelim. Merkezi Bursa'da bulunan İnan Aydoğan Interiors tarafından tasarlanan bu yatak odası başka türlü bir lüks anlayışına hitap ediyor ve lüksün illâ ki klasik unsurlarla sağlanmak zorunda olmadığını gösteriyor. Yatağın iki yanını süsleyen metalik renkli heykellerle endüstriyel bir hava kazanan odanın asıl ilgi çekici kısmı bizzat yatağın kendisi. Bildiğimiz yataklara benzemeyen ve çok özel bir tasarımın ürünü olan bu yatak, adeta bir bilim-kurgu filminin setindeymişsiniz izlenimini yaratırken, sol taraftaki dolabın üzerinde aynı renk ve desen vurgusu devam ettiriliyor. Geniş pencerelerden gelen doğal ışıkla büyüleyici bir havaya bürünen bu oda modern bir lüks anlayışını tercih edenler için ideal.
Eviniz bir tatil beldesinde olmayabilir ama bu Akdeniz kıyılarının o kendine has şirinliğini ve rafineliğini evinizin yatak odasına taşımanız için engel değil. Örneğiniz de Girne'de faaliyet gösteren Kıbrıs Developments adlı mimari bürosu tarafından Kıbrıs'taki bir daire için tasarlanmış olan bu yatak odası olabilir. Klasik Akdeniz tarzının özelliklerini bünyesinde toplayan bu yatak odası, beyaz ve mavinin birleşimiyle adeta Akdeniz'in coğrafyasının da bir simulasyonu gibi duruyor. Doğal taş zemin, beyaz ağırlıklı duvar ve mobilyalar ve insanın içini fıkır fıkır ettiren mavi-beyaz yatak örtüsü ile bu yatak odası modeli, ferahlık, rahatlık ve huzur isteyenler için bire bir.
Kimi zaman yatak odasının şeklini ve dekorasyonunu evin içindeki konumu ve evin coğrafyası belirler. Denizli'de faaliyet gösteren Bünyamin Erdemir'in aynı şehirde tasarladığı bu yatak odası örneğinde olduğu gibi. Burada yatak odasının evin çok güzel ışık alan bir kısmında bulunması ve evin etrafındaki doğal ortamın sonucu olarak oda açık renklerin hakim olduğu ve yer yer klasik vurgular taşıyan bir tasarım diliyle düzenlenmiş. Özellikle yatağın iki yanındaki tek ayaklı zarif komodinler ve odaya asil bir hava katan altın yaldızlı çerçeve tasarımcının imzası olarak dikkat çekerken, tavandaki aydınlatma sistemi de bu yatak odası modelini kendine özgü kılan bir başka etken. Yatak odasında ışığı ve ölçülü bir zarafeti tercih edenler için.
Peki bu yatak odası modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.