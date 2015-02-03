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Yerli tasarımcılardan yaratıcı mobilyalar

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Bant, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
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Tasarım trendleri günden güne değişiyor, kimi yeniler, kimi eskilere karışıyor, ortaya çoğu kez giyim modasını aratmayan şıklığa ve tarza sahip ürünler çıkıyor. Türkiye'de de tasarımın her alanında olduğu gibi mobilya tasarımında da büyük mesafeler kat edildi. Dünyayla rekabet edebilecek düzeyde ürünlerle giderek daha sık karşılaşıyoruz. Mobilya dünyasının seçkin üretici ve tasarımcılarından derlediklerimiz hayalgücünüzü tetikleyecek ve zihninizi açacak.

Sehpada yeni ufuklar

Bant Daedalus Furniture
Daedalus Furniture

Bant

Daedalus Furniture
Daedalus Furniture
Daedalus Furniture

Sehpalar bir evin çoğu kez ilk bakışta görünmeyen ihtiyaçlarını karşılar. Kimi zaman misafirimiz geldiğinde ararız onları, kimi zaman da elimizde kahvemizle televizyon keyfi yapmak için salona girdiğimizde. Ama dedelerimizin evlerinde görmeye alışkın olduğumuz sehpalar artık çağın estetik ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. Peki Deadalus Furniture imzalı bu modellere ne dersiniz? Sadelik ve şıklıklarıyla her türlü dekorasyona uyumlu oldukları kadar aynı zamanda fonksiyonel ve uzun ömürlü tasarımlar. 

Ham ahşapla gelen doğallık

KÜTÜK SEHPA homify Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
homify

KÜTÜK SEHPA

homify
homify
homify

Endüstriyel ahşap ürünler giderek çeşitlenirken, bir yanda da işlenmemiş ahşap tasarımda kendine genişleyen bir yer açmaya devam ediyor. Hartama Orman Ürünleri tarafından sunulan bu modelle evinizde doğallığa kapı aralayın. Nesiller boyu yaşayacak bir aile yadigarına salonunuzda yer açmaya hazır mısınız?

Ceviz ağacı kırmızı ve beyazla harmanlandı

Heirloom Flat Craftworks Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Flat Craftworks

Heirloom

Flat Craftworks
Flat Craftworks
Flat Craftworks

Mobilya tasarımında her dönem en çok tercih edilen ve modası asla geçmeyen ürünlerden biridir ceviz. Doygun rengi ve dokusuyla hem sade hem zariftir. İstanbul çıkışlı bir tasarım markası olan Flat Craftworks, bu ürününde cevizin eskimeyen güzelliğini beyaz ve kırmızı renklerin kontrastıyla işlemiş ve ortaya iddalı olduğu kadar uyumluluktan da ödün vermeyen bir tasarım çıkmış.

Eskimeyen güzellikler

Dönüşüm, Galleria Gaia Galleria Gaia İç Dekorasyon
Galleria Gaia

Dönüşüm

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Sizin de bazen eski dönemin eskimeyen mobilyalarını özlediğiniz oluyor mu? Neyse ki vintage mobilyalar bu özlemimize çare oluyor. Mobilya tasarım ve özellikle vintage mobilya üretiminde iddialı yerli markalardan olan Galleria Gaia'nın hazırladığı, vintage bir valizden dönüştürülmüş bu pufla evinize şık ve dahası son derece yaratıcı bir çizgi katacaksınız.

Yılankavi bir oturma alanı

ALIENS, Aziz Sariyer Aziz Sariyer Ofis Alanları & Mağazalar
Aziz Sariyer

ALIENS

Aziz Sariyer
Aziz Sariyer
Aziz Sariyer

Aziz Sarıyer, yaratıcı üretim alanları için ilham veren tasarımlar yapmaya devam ediyor. Bu iddialı ve düzenlenebilir oturma grubu, ister atölyeniz, ister mağazanız, isterse eviniz olsun, girdiği mekana şıklığı ve cesur tasarımıyla ağırlığını koyacak.

İskandinav stili bir dokunuş
Yerli tasarımcıların elinden çıkma özel, sıradışı ve yaratıcı mobilya modelleri. 

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