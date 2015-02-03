Yerli tasarımcılardan yaratıcı mobilyalar

Mobilya tasarımında her dönem en çok tercih edilen ve modası asla geçmeyen ürünlerden biridir ceviz. Doygun rengi ve dokusuyla hem sade hem zariftir. İstanbul çıkışlı bir tasarım markası olan Flat Craftworks, bu ürününde cevizin eskimeyen güzelliğini beyaz ve kırmızı renklerin kontrastıyla işlemiş ve ortaya iddalı olduğu kadar uyumluluktan da ödün vermeyen bir tasarım çıkmış.