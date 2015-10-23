10 çarpıcı modüler ev projesi

Modüler evler her geçtiğimiz yıl biraz daha yaygınlaşan yapı tarzlarına dönüşüyor. Yapı malzemelerin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlenmesi sayesinde modüler evler de artık kârlı, etkili ve güvenli ev opsiyonları arasında yer alıyor. Peki modüler ev tam olarak ne demek? Modüler yapılar parçalardan oluşurlar, belirli parçaların fabrikalarda üretilmesi ve kullanıcının istekleri doğrultusunda birleştirilip farklı mimarilerde evlerin oluşturulmasıyla meydana getirilen evlere modüler ev diyoruz. Başka bir deyişle, prefabrik evler de modüler evlerdir. Modüler evler artık gelişen mimari ve prefabrik teknolojisi sayesinde eski ve geleneksel mimari ve yapı teknikleriyle yaratılan evler kadar konforlu olabiliyor; malzeme kalitesi ve ısı ve ses yalıtımı, sağlamlık ve uzun ömürlülük konularında da onlardan aşağı kalmıyorlar. Hızlı ve pratik inşaları da cabası. Yani betonarme bir eve harcayacağınız paranın ve zamanın çok daha azıyla hem estetik, hem modern, hem de sağlam bir modüler ev elde edebilirsiniz. Bu yazımızda da sizin için dünyanın farklı yerlerinden öne çıkan modüler ev modellerini derledik.
Modüler evlerin en önemli özelliklerinden biri doğal malzeme kullanımının kolaylığı ve yüzey kaplama teknolojisi ve enerji dönüştürebilen yüksek teknolojileri kullanabilmesi dolayısıyla kendi kendine yeten, yani enerji tasarrufu sağlayan ve doğadaki karbon ayak izlerinizi azaltan yapılar oluşturmalarıdır. Örneğin resimdeki bu ev, İspanya'da yer alan 100 metrekarelik bir alana sahip olan bir modüler ev. Casas Cube isimli prefabrik ev firması tarafından inşa edilen bu ev maksimum doğal ışık alması planlanılarak tasarlanmış. Doğal malzemelerin yalıtım özelliğinin de betona göre çok daha fazla olduğu hesaba katıldığında, konutun aydınlanma ve ısınma için harcayacağı elektrik ihtiyacı en aza iniyor. Ayrıca bu tip evlerin çatılarına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde de kullanıcılar kendi elektriklerini üretebiliyorlar.
Modüler yapılarda evler kullanıcının istekleri doğrultusunda parçalar halinde inşa ediliyor, ayrıca evlere inşaattan sonra da parçalar eklenebiliyor. Örneğin bu resimde gördüğümüz ahşap modüler evin verandası yapım aşamasında. Lego parçalarını birleştirmek kadar kolay inşa edilen bu evlerin yapım süresi de birkaç haftadan uzun sürmüyor.
Modüler prefabrik evlerin bir diğer çekici ve çarpıcı özelliği de sıradan ve geleneksel evlere göre çok daha ucuza mal olmaları. Resimde gördüğünüz 75 metrekarelik modüler ev, 75 karelik bir betonarme yapıdan çok daha ucuza mal oluyor. Modern ve şık görünümleri de cabası. Üstelik konfor ve lüksten vazgeçmek zorunda da kalmıyorsunuz.
Eğer bu örnekteki gibi devasa bir ev yaptırmak istiyorsanız geleneksel ev yapımlarında bu süre bir seneyi bulabilir. Oysa modüler prefabrik evlerde bu büyüklükte bir evin inşa süreci 90 gün sürüyor. Hızlı ve pratik inşaat demek, kalitesiz ve dayanıksız yapılar yaratıldığı anlamına da gelmiyor. Bu evlerin hızlı yapılmalarının tek sebebi sıfırdan ve temelden inşaat alanında üretilmemeleri ve fabrikasyon olmaları.
Modüler teknikle üretilen evler aynı zamanda çevresine de en uyumlu olan evler diyebiliriz. Bunun nedeni ise basit: Evinizin malzemesini siz seçebiliyorsunuz. Şehirde bir ev yaptıracaksınız beton modüler bir yapı seçebilirsiniz, yahut bu örnekteki gibi ormanın içinde bir dağ ev yaptıracaksanız şahane bir ahşap eviniz olabilir.
Mimari tekniğinin kolaylaştırıcı özellikleri sayesinde alandan en çok tasarruf sağlanabilen evler de modüler evler oluyor pek tabii ki. Örneğin bu ev 100 metrekarelik bir temel üzerinde ve bir oturma odası, bir mutfağı, üç yatak odası ve banyosu var. Üstelik evin iki tarafında da iki ayrı veranda bulunuyor.
Son yıllarda konteyner evler de gitgide yaygınlaşan mimari modellerinden biri. Konteyner evler de birden fazla konteynerin bir araya gelmesiyle modüler bir yapıya sahipler. Son derece ucuz olmalarının yanı sıra, örnekteki gibi modern, tarz sahibi ve büyüleyici bir görünüme da sahip olabiliyorlar.
Konteyner ev denilince aklınıza küçük ve dar evler geliyorsa bu örneğe dikkatle bakmanızı tavsiye ederiz. Bir ev değil, bir apartman! Üstelik konteynerlerden inşa edilmiş.
Yine son yıllarda giderek daha da fazla duymaya başladığımız kavramlardan biri de çelik ev. Çelik ev denilince aklınıza soğuk ve tek tip yapılar gelmesin. Resimdeki bu ev de ahşap görünümün altında evi ayakta tutan çelik sütunları ve çatısıyla ekolojik bir çelik ev!
Geleneksel taş evlerden vazgeçemeyenlerdenseniz modüler evlerin yalnızca çelik, konteyner ya da ahşaptan inşa edilmediğini hatırlatalım. Geleneksel taş evleri aratmayan dokusuyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan bu taş ev de, aslında modüler bir ev.