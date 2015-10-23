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Modern dekorasyon fikirleri

nihal e. nihal e.
Casa BT, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Modern Yatak Odası
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Evlerimizi yenilerken yaptığımız eşya seçiminde dekorasyon stili büyük önem taşır. Zira evin tüm tasarımı bu stil üzerine şekillenir. Günümüzde en trend ürünleri bulabileceğiniz stil de modern dekorasyondur. Hem evinize çağdaş bir görünüm kazandırır hem de farklı ve yenilikçi tasarımlarıyla oldukça işlevseldir. Bu yazıda modern dekorasyon üzerine mutfak, banyo, oturma odası gibi yaşam alanlarımızdan çeşitli örnekler sunarak modern tarzı daha detaylı incelemeye çalıştık. Şimdi hep birlikte göz gezdirelim.

Sıra dışı tasarımlar

neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH Modern Oturma Odası
massa haus GmbH

massa haus GmbH
massa haus GmbH
massa haus GmbH

Kırmızı ağırlıklı koltuk takımının bulunduğu resimde genel olarak modern bir dekorasyon örneği görüyoruz. Ancak yalnızca kırmızının göz alıcılığı kurtarmıyor. Biraz daha modernize etmek gerek. Koltukların rengi baskın olduğundan farklı bir renk tutturmak gereksiz karmaşa yaratabilir. Onun yerine rengiyle değil de formuyla ön plana çıkana bir orta sehpa çok daha yakışacaktır. Nitekim hasıra benzer bir malzemeden yapılmış enteresan görünümlü masa dekorasyonun tüm havasını değiştirmiş.

Rengarenk aynalar

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Evinizde modern bir dekorasyon yapmak için çok büyük masraflara girmeniz şart değil. Resimde gördüğümüz duvarlarından kanepesine dek bembeyaz olan odayı biraz canlandırmak için renkli ve cıvıl cıvıl aksesuarlar kullanarak modern bir dekor elde edebilirsiniz. Farklı ebatlardaki birkaç aynayı bir arada ve her biri renkli çerçevelerle kullanarak dinamik bir tasarıma sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda aynayla aynı renklerdeki minik sehpaları da unutmayalım.

Kırmızı ve siyah

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bir köşe mutfağı dizaynı gördüğümüz mutfak modeli rahatlıkla modern dekorasyon örneklerine girebilir. Dolap kısımları siyah, masa kısmı kırmızıdan oluşan tasarım renkleriyle göz dolduruyor. Ancak sadece rengiyle dikkat çeken bir mutfak modeli değil karşımızdaki. Bilhassa modern sandalye tasarımıyla cazip hale gelmiş. Bunun dışında masa için kullanılan lambaların tasarımı çok çağdaş. Her bir detayıyla mutfakların da modern dekorasyon örneklerine girebileceğini kanıtlayan bir örnek

Sanatsal tasarımlar

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras
Lev Lugovskoy

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Bir teras için dizayn edilmiş oturma grubu son derece çağdaş ve sanatsal bir örnek. Her biri insanın vücudunun bir başka bölümü şeklinde tasarlanmış oturma grubu görünümü itibariyle oldukça da çarpıcı. Aynı zamanda ayrı ayrı renklere boyanarak dikkat çekiciliğini de arttırmış. Böylesi bir oturma grubunu muhtemelen evinizde kullanmak istemeyeceksiniz. Ancak iş yerleri için gayet kullanışlı olabilir. Bu sanatsal modern dekorasyon örneği Lev Lugovskoy'a ait.

İlgi çekici lambalar

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Geniş bir alana sahip oturma odası örneğinde modern bir dekorasyon olduğunu hissettiren mobilyalar görüyoruz. İlk bakışta koltukların orijinal formu sayesinde anladığımız dekorasyon stili diğer mobilya ve aksesuarlarda da etkisini sürdürüyor. Bilhassa lamba seçimi dekorasyonun çağdaş görünümünü zirveye taşıyan bir unsur olmuş. Farklı hizalarda duran 3 adet lamba modern tasarımlarıyla odanın yıldızı haline gelmiş.

Benzersiz sandalyeler

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Modern Oturma Odası
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Modern dekorasyon modeli için tüm evi baştan aşağı değiştirmek yerine belli mobilya ve aksesuarlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Mesela bu örnekte iki adet sandalye ile onu tamamlayan modern lamba dizaynı görüyoruz. Sandalyeler form olarak geometrik bir şekle sahip, aynı zamanda kırmızı rengiyle dikkat çekici hale gelmiş. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi iki pencere arasında kalan ince duvar boşluklarını gibi modern dekorasyon örnekleriyle tamamlayabilirsiniz.

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Dinamik mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Modern dekorasyon örneklerinden mutfak tasarımlarına göz atalım. Dolaplara bakıldığı zaman ağırlıklı olarak kapaksız ve raf kullanılan tasarımlar tercih edilmiş. Kapak kısımları buzlu şeffaftan. Yani rengiyle ve çizgileriyle ön plana çıkan bir model değil. Onun yerine mutfağın bitişiğindeki yemek masası kısmına ağırlık verilmiş. Beyaz masaya eşlik eden sarı sandalyeler modern tasarımlarıyla göz alıcı hale gelmişler. Son olarak bu sarı beyaz takımı siyah lamba ünitesi tamamlamış. 

Çok amaçlı tasarım örneği

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odası tasarımları da farklı alternatiflerle modern dekorasyon modellerine giriyorlar. Mesela bu örnekte yataktan uzanan sıra dışı raf düzeneği aynı zamanda komodin işlevi de görmüş. İç kısmında ayna yerleştirilerek daha da fonksiyonel hale gelmiş. Üstelik başlangıç noktası yatak olduğu için bir nevi yatak başlığı kategorisine de giriyor. Böylelikle hem çok amaçlı hale gelmiş hem de görünümüyle göz doldurmuş.

Esnek çizgiler

Casa BT, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Modern Yatak Odası
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Bir başka modern dekorasyon örneği yatak odasında yataktan evvel koltuğu inceleyelim. Ayakları olmayan ve S şeklinde bir forma sahip koltuk bu esnek görünümüyle oldukça modern bir parça. Böylesi trend mobilyalar elbette klasik dekorasyonlarda kullanılmıyor, zira sırıtabilir. Koltuğun tamamladığı yatak modeli de bir hayli çağdaş bir dizayn. Yatağın alt kısmı açıkta ve bir ışık hüzmesi görülüyor. Sadece bu niteliğinden ötürü bile yenilikçi bir tasarım.

Modern banyo

House 090, COOLSTOODIO COOLSTOODIO Minimalist Banyo
COOLSTOODIO

COOLSTOODIO
COOLSTOODIO
COOLSTOODIO

Duş ve küveti bitişik olan banyo modeli modern dekorasyon örneklerinden nispeten sade çizgilere sahip bir tasarım. Can kısımları şeffaf. Özellikle küvet biraz sıra dışı denilebilir. Küvet ile duş aynı hizada ve aynı renkte tasarlanarak simetriye özen gösterilmiş. Üst kısmı şeffaf alt kısımları siyah olan banyo modeli sade bir modele sahip olduğu için yeşil aksesuarlarla canlandırılmış.

Avangart küvet

ERGO_NOMIC, Giulio Gianturco Giulio Gianturco BanyoKüvet & Duşlar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
Giulio Gianturco

Giulio Gianturco
Giulio Gianturco
Giulio Gianturco

Şüphesiz böylesi bir küvet örneğine sık sık rastlamanız pek mümkün değil. Ancak sıra dışı ve yenilikçi modeller modern dekorasyonun bir parçası. Yalnızca yere gömülü olmasıyla değil, tüm zeminin siyah olmasıyla da dikkat çeken banyo örneğinde zemine yakın yüksek pencerelerin de ayrı bir işlevi var. Gerçi yere gömülü olması bir parça tabut havası verse de çocukken hep vampir olmak isteyenler için eğlenceli bir küvet modeli.

Şeffaf yemek takımı

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Endüstriyel Mutfak
Lev Lugovskoy

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Bir yemek takımını nasıl farklı hale getirebilirim'ın cevabı gibi duran yemek takımı özellikle şeffaf sandalyeleriyle modern bir dekorasyon örneği. Masa kısmının da özellikle ayak bölümleri sıra dışı görünüyor. Bulunduğu mekan itibariyle zaten alışılmadık bir örnek olan tasarım iddialı modelleri sevenler için başarılı görünüyor. Sadece böyle bir takıma sahip olarak dahi evinizin havasını değiştirebilirsiniz. 

Modern aydınlatma

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Oldukça konforlu ve geniş görünen oturma grubu gri ve göze çarpmayan bir dizayna sahip. Takımı hareketlendirmek için dikkat çekici bir aydınlatma tercih edilerek dekorasyon modern hale getirilmiş. Bu örnekteki gibi sade tasarımlı mobilyalarınızı trend ürünlerle beraber dekore ettiğiniz takdirde evinizin dekorasyonu daha çağdaş görünecektir. Son olarak oturma grubuna eklemlenen sarı tek koltuk da dizaynı daha dinamik hale getirmiş. 

Eğlenceli askılık

Garderobe LOOP, Groegl Upcycling Groegl Upcycling Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Groegl Upcycling

Groegl Upcycling
Groegl Upcycling
Groegl Upcycling

Duvara monte edilmiş metal bir çubuğa dolanmış kablolar gibi duran askılık değişik modeliyle modern dekorasyonu tamamlayan parçalardan. Böylesi bir askılık örneği şüphesiz evinizi daha modern gösterdiği gibi esprili tasarımıyla trend de duracaktır. Modern bir dekorasyon için illa büyük değişimler şart değil. Askılık modelinde olduğu gibi belli parçaları modernize ederek de evinizin görünümü yenileyebilirsiniz.

Merdivenden kitaplık

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

Evimizde bulunan koridor ve hollerin dekorasyonunu modern hale getirmek için ilginç ürünler bulmak hiç de zor değil. Hatta dekorasyonda bu alanlara ait özel parçalar dizayn ediliyor. Merdiven şeklindeki kitaplık modeli hem sıra dışı hem de fonksiyonel bir dizayn. Üstelik kitabını seçtikten sonra merdivenin üzerinde oturup okuyabilirsiniz de. Bu sayede evinizi de yenilemiş olursunuz. 

Modern stil ile ilgili daha fazla örnek incelemek için ’Evinizin havasını değiştirecek 10 modern banyofikri’ yazısını inceleyebilirsiniz.

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
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