Modern dekorasyon fikirleri

Evlerimizi yenilerken yaptığımız eşya seçiminde dekorasyon stili büyük önem taşır. Zira evin tüm tasarımı bu stil üzerine şekillenir. Günümüzde en trend ürünleri bulabileceğiniz stil de modern dekorasyondur. Hem evinize çağdaş bir görünüm kazandırır hem de farklı ve yenilikçi tasarımlarıyla oldukça işlevseldir. Bu yazıda modern dekorasyon üzerine mutfak, banyo, oturma odası gibi yaşam alanlarımızdan çeşitli örnekler sunarak modern tarzı daha detaylı incelemeye çalıştık. Şimdi hep birlikte göz gezdirelim.
Kırmızı ağırlıklı koltuk takımının bulunduğu resimde genel olarak modern bir dekorasyon örneği görüyoruz. Ancak yalnızca kırmızının göz alıcılığı kurtarmıyor. Biraz daha modernize etmek gerek. Koltukların rengi baskın olduğundan farklı bir renk tutturmak gereksiz karmaşa yaratabilir. Onun yerine rengiyle değil de formuyla ön plana çıkana bir orta sehpa çok daha yakışacaktır. Nitekim hasıra benzer bir malzemeden yapılmış enteresan görünümlü masa dekorasyonun tüm havasını değiştirmiş.
Evinizde modern bir dekorasyon yapmak için çok büyük masraflara girmeniz şart değil. Resimde gördüğümüz duvarlarından kanepesine dek bembeyaz olan odayı biraz canlandırmak için renkli ve cıvıl cıvıl aksesuarlar kullanarak modern bir dekor elde edebilirsiniz. Farklı ebatlardaki birkaç aynayı bir arada ve her biri renkli çerçevelerle kullanarak dinamik bir tasarıma sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda aynayla aynı renklerdeki minik sehpaları da unutmayalım.
Bir köşe mutfağı dizaynı gördüğümüz mutfak modeli rahatlıkla modern dekorasyon örneklerine girebilir. Dolap kısımları siyah, masa kısmı kırmızıdan oluşan tasarım renkleriyle göz dolduruyor. Ancak sadece rengiyle dikkat çeken bir mutfak modeli değil karşımızdaki. Bilhassa modern sandalye tasarımıyla cazip hale gelmiş. Bunun dışında masa için kullanılan lambaların tasarımı çok çağdaş. Her bir detayıyla mutfakların da modern dekorasyon örneklerine girebileceğini kanıtlayan bir örnek
Bir teras için dizayn edilmiş oturma grubu son derece çağdaş ve sanatsal bir örnek. Her biri insanın vücudunun bir başka bölümü şeklinde tasarlanmış oturma grubu görünümü itibariyle oldukça da çarpıcı. Aynı zamanda ayrı ayrı renklere boyanarak dikkat çekiciliğini de arttırmış. Böylesi bir oturma grubunu muhtemelen evinizde kullanmak istemeyeceksiniz. Ancak iş yerleri için gayet kullanışlı olabilir. Bu sanatsal modern dekorasyon örneği Lev Lugovskoy'a ait.
Geniş bir alana sahip oturma odası örneğinde modern bir dekorasyon olduğunu hissettiren mobilyalar görüyoruz. İlk bakışta koltukların orijinal formu sayesinde anladığımız dekorasyon stili diğer mobilya ve aksesuarlarda da etkisini sürdürüyor. Bilhassa lamba seçimi dekorasyonun çağdaş görünümünü zirveye taşıyan bir unsur olmuş. Farklı hizalarda duran 3 adet lamba modern tasarımlarıyla odanın yıldızı haline gelmiş.
Modern dekorasyon modeli için tüm evi baştan aşağı değiştirmek yerine belli mobilya ve aksesuarlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Mesela bu örnekte iki adet sandalye ile onu tamamlayan modern lamba dizaynı görüyoruz. Sandalyeler form olarak geometrik bir şekle sahip, aynı zamanda kırmızı rengiyle dikkat çekici hale gelmiş. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi iki pencere arasında kalan ince duvar boşluklarını gibi modern dekorasyon örnekleriyle tamamlayabilirsiniz.
Modern dekorasyon örneklerinden mutfak tasarımlarına göz atalım. Dolaplara bakıldığı zaman ağırlıklı olarak kapaksız ve raf kullanılan tasarımlar tercih edilmiş. Kapak kısımları buzlu şeffaftan. Yani rengiyle ve çizgileriyle ön plana çıkan bir model değil. Onun yerine mutfağın bitişiğindeki yemek masası kısmına ağırlık verilmiş. Beyaz masaya eşlik eden sarı sandalyeler modern tasarımlarıyla göz alıcı hale gelmişler. Son olarak bu sarı beyaz takımı siyah lamba ünitesi tamamlamış.
Yatak odası tasarımları da farklı alternatiflerle modern dekorasyon modellerine giriyorlar. Mesela bu örnekte yataktan uzanan sıra dışı raf düzeneği aynı zamanda komodin işlevi de görmüş. İç kısmında ayna yerleştirilerek daha da fonksiyonel hale gelmiş. Üstelik başlangıç noktası yatak olduğu için bir nevi yatak başlığı kategorisine de giriyor. Böylelikle hem çok amaçlı hale gelmiş hem de görünümüyle göz doldurmuş.
Bir başka modern dekorasyon örneği yatak odasında yataktan evvel koltuğu inceleyelim. Ayakları olmayan ve S şeklinde bir forma sahip koltuk bu esnek görünümüyle oldukça modern bir parça. Böylesi trend mobilyalar elbette klasik dekorasyonlarda kullanılmıyor, zira sırıtabilir. Koltuğun tamamladığı yatak modeli de bir hayli çağdaş bir dizayn. Yatağın alt kısmı açıkta ve bir ışık hüzmesi görülüyor. Sadece bu niteliğinden ötürü bile yenilikçi bir tasarım.
Duş ve küveti bitişik olan banyo modeli modern dekorasyon örneklerinden nispeten sade çizgilere sahip bir tasarım. Can kısımları şeffaf. Özellikle küvet biraz sıra dışı denilebilir. Küvet ile duş aynı hizada ve aynı renkte tasarlanarak simetriye özen gösterilmiş. Üst kısmı şeffaf alt kısımları siyah olan banyo modeli sade bir modele sahip olduğu için yeşil aksesuarlarla canlandırılmış.
Şüphesiz böylesi bir küvet örneğine sık sık rastlamanız pek mümkün değil. Ancak sıra dışı ve yenilikçi modeller modern dekorasyonun bir parçası. Yalnızca yere gömülü olmasıyla değil, tüm zeminin siyah olmasıyla da dikkat çeken banyo örneğinde zemine yakın yüksek pencerelerin de ayrı bir işlevi var. Gerçi yere gömülü olması bir parça tabut havası verse de çocukken hep vampir olmak isteyenler için eğlenceli bir küvet modeli.
Bir yemek takımını nasıl farklı hale getirebilirim'ın cevabı gibi duran yemek takımı özellikle şeffaf sandalyeleriyle modern bir dekorasyon örneği. Masa kısmının da özellikle ayak bölümleri sıra dışı görünüyor. Bulunduğu mekan itibariyle zaten alışılmadık bir örnek olan tasarım iddialı modelleri sevenler için başarılı görünüyor. Sadece böyle bir takıma sahip olarak dahi evinizin havasını değiştirebilirsiniz.
Oldukça konforlu ve geniş görünen oturma grubu gri ve göze çarpmayan bir dizayna sahip. Takımı hareketlendirmek için dikkat çekici bir aydınlatma tercih edilerek dekorasyon modern hale getirilmiş. Bu örnekteki gibi sade tasarımlı mobilyalarınızı trend ürünlerle beraber dekore ettiğiniz takdirde evinizin dekorasyonu daha çağdaş görünecektir. Son olarak oturma grubuna eklemlenen sarı tek koltuk da dizaynı daha dinamik hale getirmiş.
Duvara monte edilmiş metal bir çubuğa dolanmış kablolar gibi duran askılık değişik modeliyle modern dekorasyonu tamamlayan parçalardan. Böylesi bir askılık örneği şüphesiz evinizi daha modern gösterdiği gibi esprili tasarımıyla trend de duracaktır. Modern bir dekorasyon için illa büyük değişimler şart değil. Askılık modelinde olduğu gibi belli parçaları modernize ederek de evinizin görünümü yenileyebilirsiniz.
Evimizde bulunan koridor ve hollerin dekorasyonunu modern hale getirmek için ilginç ürünler bulmak hiç de zor değil. Hatta dekorasyonda bu alanlara ait özel parçalar dizayn ediliyor. Merdiven şeklindeki kitaplık modeli hem sıra dışı hem de fonksiyonel bir dizayn. Üstelik kitabını seçtikten sonra merdivenin üzerinde oturup okuyabilirsiniz de. Bu sayede evinizi de yenilemiş olursunuz.
Modern stil ile ilgili daha fazla örnek incelemek için ’Evinizin havasını değiştirecek 10 modern banyofikri’ yazısını inceleyebilirsiniz.