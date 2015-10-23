Modern dekorasyon fikirleri

Şüphesiz böylesi bir küvet örneğine sık sık rastlamanız pek mümkün değil. Ancak sıra dışı ve yenilikçi modeller modern dekorasyonun bir parçası. Yalnızca yere gömülü olmasıyla değil, tüm zeminin siyah olmasıyla da dikkat çeken banyo örneğinde zemine yakın yüksek pencerelerin de ayrı bir işlevi var. Gerçi yere gömülü olması bir parça tabut havası verse de çocukken hep vampir olmak isteyenler için eğlenceli bir küvet modeli.