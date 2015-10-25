Kendin Yap setleri: Çok özel hediye fikirleri

Bir arkadaşınızın ya da yakınınızın doğumgünü yaklaşıyor ve siz hâlâ güzel bir hediye fikri bulamadınız mı? Cadde üzerinden alacağınız çiçekler, marketten alacağınız çikolatalar ve buna benzer şeyler sizin için alternatif değil mi? Sorun değil, Frida & Finn tam burada devreye giriyor. Almanya'da Kendin Yap setlerindeki ilk ve en büyük markalardan biri olan Frida & Finn, bu anlamıyla oldukça büyük bir boşluğu dolduruyor. Bütün bu proje aslında Frida & Finn'in kurucusu Alexander Steffan'ın kendi yaşadığı bir soruna dayanıyor. Steffan bir yere davet edildiğinde uygun bir hediye bulamamaktan şikayetçiymiş. Özellikle de son anda gelen davetlerde. O da bu meseleye kendisi el atmaya karar vermiş. Henüz geçtiğimiz Mayıs ayına kadar bir telokomünikasyon şirketinde tam zamanlı bir çalışan olan Alexander Steffan, bugün zamanının büyük bir kısmını gittikçe büyüyen bu Kendin Yap portalına adamış durumda. Frida & Finn markasıyla insanların içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak istiyor ve bu yüzden de ürünleri tamamen özel hediyeler ortaya çıkarabilmeniz için eksiksiz olarak hazırlanıyor.
Alexander Steffan'la Kendin Yap trendiyle ilgili gerçekleştirdiğimiz röportajda, el becerisine sahip olmadan nasıl yaratıcı olunabileceğini ve iyi bir tasarımı oluşturan unsurlara bir adım daha yakın olmayı sağlayan sırrı irdeledik. İşte ondan öğrendiklerimiz ve Kendin Yap setleri hakkında her şey.
Kendin Yap! Burada sözünü ettiğimiz yalnızca toplumumuzun en önemli fenomenlerinden biri değil, aynı zamanda işleri kendi elimize almak için de bir davet niteliğinde. Ve şöyle de bir gerçek var, bugünlerde ister moda ister dekorasyon alanında olsun, gerçek tasarım dünyasına girmek çok daha fazla cesaret gerektiriyor. Bu yüzden de beyaz tişörtler baskılarla şenlenirken evlerimiz de kendi yaptığımız aksesuarlarla canlanıyor. Sihirli kelime kişisellik! Masa lambalarından mumluğa, sevimli kuşhanelerden evinize yeşillik katan saksı tasarımlarına kadar her şeye kişisel dokunuşlar katarak onları eşsiz kılmak elinizde. Frida & Finn de bunun sayısız yollarını sizlerle paylaşıyor.
Firmanın üretip internet üzerinden sattığı Kendin Yap setleri kullanıcıya kendilerinin kolaylıkla yapabileceği, malzemeleri hazır setler sunuyor. Yapılacak olan aksesuara dair gereken tüm materyaller setin içinde geliyor, yapıştırıcı tutkal ve hatta tornavida bile, satın aldığınız ürünün içinde yer alıyor. Böylelikle malzeme aramaya zaman harcamadan, her şey elinizin altında oluyor; tıpkı tüm malzemeleri bir yamak tarafından hazırlanmış bir aşçı gibi yalnızca yapacağınız işe odaklanabiliyorsunuz. Paketin içinde yer alan açıklamaların yanı sıra internet sitesinde de her set için ayrı bir açıklayıcı video yer alıyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Aleander Steffan “Esas amacımız müşterilerimizin gereksiz ve ekstra zahmete girmesini engellemek” diyor.
Şirketin ana hedef kitlesi ise 20 ila 50 yaşları arasındaki kadınlardan oluşuyor. Her ne kadar tüm ürünlerden bazıları çocuklara da hitap etse de genellikle setlerin çoğu yetişkinler için. Lambalar, mumluklar, kuş evleri yalnızca bir araya getirilen ucuz malzemelerden oluşmuyor, yapımdaki tüm malzemeler aynı zamanda yüksek kalite standartlarına uygun. “İnsanları kendileri için bir şeyler yaratmaya teşvik etmek istiyoruz” diyor Steffan ve ekliyor: “İstatistiksel olarak insanların kendilerinin yaptıkları ürünlere daha fazla kıymet verdikleri bilinen bir gerçek.”
En çok satılan ürünlerden biri de resimde de görülen “Mod” lambası. Bu lambayı elde etmek için elinize 18-20 farklı parça ulaşıyor. Lambanın çerçevesini oluştururken renk katabiliyorsunuz, ya da yüzeydeki deseni değiştirebiliyorsunuz. En sevdiğiniz şehir manzarası, bir harf ya da farklı bir sembol uygulayabiliyorsunuz.
Bir başka popüler ürün ise “Küp” isimli lamba. Bu lamba zamanın ötesinde ve modern olmanın yanı sıra, minimalist dizaynıyla ve oldukça kolay yapımıyla mükemmel bir hediye olma niteliği taşıyor: Yalnızca 30 dakikada ürünü hazır hale getirebiliyorsunuz.
Ürünlerin en sevilen özelliklerinden biri de değişken olmaları ve tek tip olmamaları. Bu el yapımı aksesuarlar yaratmak için hazırlanan setler farklı model ve çeşitlerden oluşuyor ve her model için farklı renkler ve desenler kullanabiliyorsunuz. Üstelik bu renk ve desenleri ürünü yaptıktan sonra beğenmediğiniz takdirde de değiştirebiliyorsunuz. Böylece size hitap etmeyen bir aksesuar için harcadığınız emek boşa gitmemiş oluyor.
Genellikle arkadaşlarımıza aldığımız hediyeler bir köşede unutulur kalır. Bunun nedenini Steffan açıklıyor: “Sonuçta modern çağda insanlar her şeye sahipler. Onlara verebileceğimiz en güzel hediye kaliteli ve eğlenceli zamandır!”
Frida & Finn'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de setlerde plastik ve diğer kalitesiz malzemeler yerine ahşap gibi doğal ve kaliteli malzemeler kullanılması. Plastik ucuz ve kolay ulaşılır olsa da, ahşap zamanın ötesinde, modern ve estetiktir.