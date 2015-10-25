Kendin Yap setleri: Çok özel hediye fikirleri

Bir arkadaşınızın ya da yakınınızın doğumgünü yaklaşıyor ve siz hâlâ güzel bir hediye fikri bulamadınız mı? Cadde üzerinden alacağınız çiçekler, marketten alacağınız çikolatalar ve buna benzer şeyler sizin için alternatif değil mi? Sorun değil, Frida & Finn tam burada devreye giriyor. Almanya'da Kendin Yap setlerindeki ilk ve en büyük markalardan biri olan Frida & Finn, bu anlamıyla oldukça büyük bir boşluğu dolduruyor. Bütün bu proje aslında Frida & Finn'in kurucusu Alexander Steffan'ın kendi yaşadığı bir soruna dayanıyor. Steffan bir yere davet edildiğinde uygun bir hediye bulamamaktan şikayetçiymiş. Özellikle de son anda gelen davetlerde. O da bu meseleye kendisi el atmaya karar vermiş. Henüz geçtiğimiz Mayıs ayına kadar bir telokomünikasyon şirketinde tam zamanlı bir çalışan olan Alexander Steffan, bugün zamanının büyük bir kısmını gittikçe büyüyen bu Kendin Yap portalına adamış durumda. Frida & Finn markasıyla insanların içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak istiyor ve bu yüzden de ürünleri tamamen özel hediyeler ortaya çıkarabilmeniz için eksiksiz olarak hazırlanıyor.

Alexander Steffan'la Kendin Yap trendiyle ilgili gerçekleştirdiğimiz röportajda, el becerisine sahip olmadan nasıl yaratıcı olunabileceğini ve iyi bir tasarımı oluşturan unsurlara bir adım daha yakın olmayı sağlayan sırrı irdeledik. İşte ondan öğrendiklerimiz ve Kendin Yap setleri hakkında her şey.