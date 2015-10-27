Rustik dokunuşlu modern bir ev

Evden içeri adımınızı attığınız anda aydınlık ve ferah bir atmosferle sıcacık bir karşılama bekliyor sizi. Yüksek tavanlı yemek odasında kullanılan ahşap, metal ve camın bir arada kullanıldığı şahane tasarımlı bir yemek odası takımı hemen göze çarpıyor. Yemek odasında da evin diğer yaşam alanlarında da hakim olan minimalist etki hemen kendini belli ediyor. Mobilya kalabalığı bu evde görebileceğiniz şeylerden biri değil. Mekanın yukarıdan da ışık almasını sağlayan perdesiz ve jaluzisiz çıplak büyük pencere de odada hemen dikkat çeken çarpıcı özelliklerden biri.