Rustik dokunuşlu modern bir ev

Bugün Meksika'nın batısındaki Jalisco dağlarında bir gezintiye çıkıyoruz ve ilginizi çekeceğinize ve hayallerinizi süsleyeceğine emin olduğumuz bir eve konuk oluyoruz. Doğasıyla büyüleyen, dağlık bir bölgede, çam ağaçlarının arasında yer alan bu ev mimari yapısıyla, yapımında kullanılan yerel malzemelerle ve terakota renkleriyle de Meksika coğrafyasıyla mükemmel bir uyum içinde. Excelencia en Diseño isimli mimarlık firması tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş olan ev projesi estetik dokusu, ekolojik özellikleri ve etkileyici iç mekan görünümüyle homify sayfalarında öne çıkan evlerden biri oluyor.
Binanın yan cepheden göründüğü bu açıdan oldukça dinamik ve hareketli bir yüzeyle karşılaşıyoruz. Farklı yapı malzemelerinin, hareketli boyutların ve renk çeşitliliğinin dikkat çektiği dış cephede asimetrik ve kıpır kıpır bir enerji gören herkesi hemen kendisine çekmeyi başarıyor. Ön cephede yer alan, evin mimarisinin karakterini belirleyen ve estetik asimetriyi oluşturan kil rengi duvar yalnızca dekoratif amaçla değil aynı zamanda yakıcı Meksika güneşinin direkt ışınlarından evin geniş pencerelerini koruma işlevi görüyor. Hem estetik, hem fonksiyonel!
Ön cephede yer alan, evin mimarisinin karakterini belirleyen ve estetik asimetriyi oluşturan kil rengi duvar yalnızca dekoratif amaçla değil aynı zamanda yakıcı Meksika güneşinin direkt ışınlarından evin geniş pencerelerini koruma işlevi görüyor. Hem estetik, hem fonksiyonel! Dekoratif duvar karoları, kil renginin kullanımı ve asimetrik yapı ise evin karakterini belirleyen tasarım unsurlarını oluşturuyor.
Evden içeri adımınızı attığınız anda aydınlık ve ferah bir atmosferle sıcacık bir karşılama bekliyor sizi. Yüksek tavanlı yemek odasında kullanılan ahşap, metal ve camın bir arada kullanıldığı şahane tasarımlı bir yemek odası takımı hemen göze çarpıyor. Yemek odasında da evin diğer yaşam alanlarında da hakim olan minimalist etki hemen kendini belli ediyor. Mobilya kalabalığı bu evde görebileceğiniz şeylerden biri değil. Mekanın yukarıdan da ışık almasını sağlayan perdesiz ve jaluzisiz çıplak büyük pencere de odada hemen dikkat çeken çarpıcı özelliklerden biri.
Yemek odasının yan tarafında bulunan oturma odası zarif, aydınlık ve ferah bir atmosfere sahip. Açık renkler evin iç yaşam alanlarına hakim olmuş durumda. Zarafetin modern bir dekorasyonla harmanlandığı odada konfor da şıklık da üst düzeyde. Bembeyaz yerler, duvarlar, tavan ve koltuk takımı benzersiz bir ferahlık etkisi yaratıyor. Eğer dikkatli bakarsanız orta sehpanın yapısının yemek masası ile mükemmel bir uyum içinde olduğunu görürsünüz: Metal, cam ve ahşap bir arada. Duvarda asılı olan tablo ise odaya hareket katan bir tasarım detayı.
Yemek odası ve oturma odasında olduğu gibi minimalist etki mutfakta da kendini hissettiriyor. Mutfağın tasarımı yapılırken ön planda tutulan şey çalışma alanının genişliği ve fonksiyonellik olmuş. U şeklinde dizayn edilen mutfak tezgahı alanı ve ortaya yerleştirilen mutfak adasıyla endüstriyel mutfaklardaki gibi birkaç kişinin bile rahatlıkla yemek yapabileceği kullanışlı bir alan oluşturulmuş.
Mermer merdiven denilince akla büyük, ihtişamlı ve klasik tarzlı merdivenler gelmesi normal. Ama bu tasarımda mermer malzeme ahşapla harmanlanarak son derece modern bir dokunuşla kullanılmış ve rustik bir atmosfer yaratılmış. İkinci katta yatak odalarına, banyoya ve çalışma odasına uzanan koridor şık bir kitaplıkla dekore edilmiş.
Mermerin modern kullanımına bir başka başarılı örneği ise banyoda görüyoruz. Çerçevesiz ayna, şık lavabo ünitesi ve çeşmeleriyle modern bir tarza sahip olan banyoda da rustik doku ahşap kapı yardımıyla yine alana sirayet ediyor.
Evlerin gündüz görünüşleri kadar geceleri etrafa yaydıkları enerji de oldukça önemlidir aslında. Bu fotoğrafta bu şık ve modern yapının gece karanlığında da ışıl ışıl parladığını ama yine de çevresiyle uyumlu bir görüntü çizdiğine şahit oluyoruz.