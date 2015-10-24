Eski bir mahallede yepyeni bir ev

Dışarıdan da binaya canlılık ve hayat katan köşeli pencerelerin sardığı merdiven alanında ise benzersiz bir ferahlık ve aydınlık söz konusu. Cam korkuluklar binanın dış cephesiyle de modern iç mekanlarla da uyumlu. Sıra dışı tasarımıyla göz alan hasır koltuk ise ilham verici bir tasarım fikri olarak akıllarımıza kazınıyor.

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