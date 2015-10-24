Eski bir mahallede yepyeni bir ev

homify sayfalarındaki dünya turumuza bu yazımızda da Londra ile devam ediyoruz. Londra'da eski ve geleneksel mimarili evlerden oluşan bir mahallede güneş gibi parıldayan yepyeni bir bina! Bu bina her ne kadar eski evlerle ve eski bir mahalleyle çevrili olsa da modern ve sıra dışı mimarisi farklı olduğu kadar aynı zamanda da çevresine uyum sağlayacak ve mahallenin genel dokusunu bozmayacak malzeme kullanımıyla da öne çıkıyor ve şehircilikteki en önemli şeylerden biri olan uyumluluk kuralını da başarıyla yerine getiriyor.
Bina yine Londra'da yer alan ETC Urban isimli mimarlık firması tarafından dizayn edilmiş. Son derece modern bir görünüme sahip olan dış cephede oldukça net bir şekilde Bauhaus esinleri görülüyor. Bauhaus tarzının keskin çizgilerinden, geometrik şekillerinden ve sade renklerinden ilham alan bu modern yapıda cesur ve stil sahibi bir atmosferle karşılaşıyoruz.
Bina iki katmandan oluşuyor diyebiliriz. Birinci kat boğucu olmayan modern tonlu bir gri renkle boyanış betondan oluşurken ikinci kat ve genişleyen katman ahşap bir yüzeyle kaplanmış. Ahşap malzeme kullanımı bu konutu etrafındaki diğer geleneksel evlerle uyumlu kılan önemli ayrıntılardan biri. Dikdörtgen şeklindeki pencereler ise geometrik olarak birbirine benzese de asimetrik ve birbirlerinden farklı boyutlarıyla çağdaş bir görünüm oluşturuyorlar.
Evin en çok dikkat çeken sıra dışı ayrıntılarından bir diğeri ise merdiven boşluğunun çevresinde yer alan ve köşeyi olduğu gibi kaplayan geniş pencereler. Bu geniş pencereler sayesinde hem dışarıdan ev nefes alan canlı bir yapı gibi görünüyor hem de iç mekanlar yeterince doğal ışık alarak daha ferah ve aydınlık bir hale geliyor.
Bauhaus tarzında modern bir mimariyle inşa edilmiş olan evin iç yaşam alanlarında bizi sıcacık ve olağanüstü bir atmosfer bekliyor. Dış cephedeki keskinlik ve sertlik, içeride yerini samimi ve doğal bir dokuya bırakmış. Takım olmayan her biri farklı tekli koltuklar çağdaş dekorasyon tarzının çarpıcı bir örneği. Beyaz televizyon ünitesi üzerinde yer alan aksesuarlarla birlikte oldukça zarif ve elegan bir hava yaratıyor. Ahşap orta sehpa ise rustik dokusuyla bu hem şık hem de doğal atmosfere estetik bir dokunuş niteliğinde.
Mutfak alanında ise neşeli ve kullanışlı bir dekorasyon ve yerleşimle karşı karşıyayız. Salonun yan tarafında yer alan açık mutfak oturma alanından farklı ve sıra dışı bar taburelerinin olduğu bir yemek alanıyla ayrılıyor. Mutfaklarda pek de alışık olmadığımız gri tonları mekana ağırbaşlı bir hava katsa da, ortamdaki canlılık ve neşe aksesuar ve dikkat çekici aydınlatma unsurlarıyla baş rolde olmaya devam ediyor.
Rustik doku, modern dokunuşlar ve gri ayrıntılar yatak odasında da kendini gösteren tasarım ayrıntılarından. Gelgelelim yatak odasının karakterini belirleyen ana dekorasyon unsuru pek tabii ki cibinlik sütunlarına sahip olan şahane yatak ünitesi. Eğer tarz sahibi ve göz alıcı bir yatak odası yaratmak istiyor ama bunu gösterişli dekorasyon aksesuarlarıyla ya da mobilyalarla yapmak istemiyorsanız böyle bir yatak ünitesi tam size göre.
Dışarıdan da binaya canlılık ve hayat katan köşeli pencerelerin sardığı merdiven alanında ise benzersiz bir ferahlık ve aydınlık söz konusu. Cam korkuluklar binanın dış cephesiyle de modern iç mekanlarla da uyumlu. Sıra dışı tasarımıyla göz alan hasır koltuk ise ilham verici bir tasarım fikri olarak akıllarımıza kazınıyor.
(Bu ev projesini beğendiyseniz Bauhaus tarzı, enfes bir villa isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)