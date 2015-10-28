67 metrekarelik dönüşüm

Yenileme projeleri her zaman ilgi çekici oluyor. Eski evlerin ve yıpranmış mekanların yeniden yaratılmasına tanık olmak hepimiz için hem ilham verici hem de eğlenceli bir deneyim. Bugün de İspanya'dan yenilendiğine inanamayacağınız bir projeyi inceleyeceğiz. İnanamayacaksınız çünkü evdeki her şey gerçekten sıfırdan yapılmış gibi pırıl pırıl ve modern. Oysa Castroferro Arquitectos isimli firma tarafından yeniden yaratılan bu ev 1961'de inşa edilmiş oldukça eski bir ev ve yalnızca 67 metrekare. Ama alan tasarrufu saplayan ve geniş yaşam alanları yaratan ilham verici fikirler sayesinde harika bir daireye dönüşmüş.
Yemek odasını da içeren mutfakta farklı yapı malzemelerinin bir araya gelerek çağdaş bir atmosfer ve sıra dışı bir görünüm yarattığını görüyoruz. Yerle parke ile kaplanırken, ahşap yemek masasını çevreleyen sandalyeler plastik tercih edilmiş ve tüm bunlarla kontrast halinde taş duvarlar da göze çarpan ayrıntılardan biri. Odanın orijinal mimarisinde hiç doğal ışık almayan bir yapı mevcutmuş, bu yüzden de tavandaki nişlerin içinden endirekt aydınlatmalarla doğal ve modern bir atmosfer yaratılmaya odaklanılmış.
Mutfak kısmında doğal ışık alan pencere bulunmadığı için odanın diğer tarafından gelen pencerenin yansıttığı doğal ışığı en iyi şekilde yaymak amacıyla mutfak tamamen beyaz olarak dizayn edilmiş. Renklerin dekorasyon ve ışıklandırma açısından ne kadar önemli olduğunun canlı bir kanıtı niteliğindeki bu yaşam alanı minimalist görünümü ve salona uzanan koridordaki yumuşak geçişlerle ilham verici bir dekorasyon olarak öne çıkıyor.
Mutfak ve yemek alanını uzantısında yer alan oturma odasında konfor ve modern bir görünüm yaratmak ön planda tutulmuş. Duvar boyunca L şeklinde uzanan kitaplık ve raf ünitesi özellikle küçük evlerde alanı daraltmadan ve atmosferi boğucu hale getirmeden depolama alanı yaratmak için mükemmel bir fikir olarak akıllarımıza kazınıyor. Mobilya kalabalığı yaratmadan ihtiyacı karşılayacak şekilde ve konforlu tercihler yapılarak oluşturulmuş olan koltuk takımı da göz alan unsurlardan.
Evin eski halinde odaları kalın duvarlar bölüyormuş. Uzman mimarlar ise yer kaplayan ve kasvetli bir hava yaratan bu kalın duvarları yıkıp yerlerine depolama alanı da oluşturarak işlevsel olabilecek beyaz dolaplar yerleştirmeye karar vermişler. Böylelikle odalar küçük evlerde gerçekten büyük bir problem olan dolap ve saklama alanlarından oluşan üniteler yardımıyla ayrılıyor.
Küçük yatak odası da diğer yaşam alanları gibi ilham verici bir şekilde dizayn edilmiş. Yatak başı olarak ahşap ve uzayan bir raf ünitesi tercih edilerek oturma odası ve koridorlarda olduğu gibi evin depolama alanı ihtiyaçlarını karşılayacak işlevsel bir mobilya yaratılmış. Bu ahşap ve fonksiyonel yatak başı taş duvarlarla mükemmel bir kontrast sağlıyor. Taş duvarların dokusu ve yapısı da odaya benzersiz bir estetik etki ve derinlik katıyor. Tavandan süzülen ve doğrudan olmayan aydınlatma da yatak odalarının en temel işlevi olan dinlendiricilik fonksiyonunu yerine getiren tasarım ayrıntılarından biri.
Aydınlık, ışıl ışıl ve iç açıcı bir banyo… Bunun en büyük nedeni elbette banyoda da eşya ve aksesuar fazlalığına yer verilmemesi ve beyaz renk seçimi. Etrafta hiçbir dağınıklık yaratmayan dolap ve şeffaf duşakabin bu ferah atmosferi kuvvetlendiriyor.
Bu küçük ama modern tasarımıyla büyüleyici evi beğendiyseniz Fulya’da 64 metrekareye sığan mucize isimli yazımızda ziyaret ettiğimiz daireyi de görmelisiniz!