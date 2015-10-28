67 metrekarelik dönüşüm

Aydınlık, ışıl ışıl ve iç açıcı bir banyo… Bunun en büyük nedeni elbette banyoda da eşya ve aksesuar fazlalığına yer verilmemesi ve beyaz renk seçimi. Etrafta hiçbir dağınıklık yaratmayan dolap ve şeffaf duşakabin bu ferah atmosferi kuvvetlendiriyor.

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