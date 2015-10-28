현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

67 metrekarelik dönüşüm

Homify TR Homify TR
Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Modern Yemek Odası
Loading admin actions …

Yenileme projeleri her zaman ilgi çekici oluyor. Eski evlerin ve yıpranmış mekanların yeniden yaratılmasına tanık olmak hepimiz için hem ilham verici hem de eğlenceli bir deneyim. Bugün de İspanya'dan yenilendiğine inanamayacağınız bir projeyi inceleyeceğiz. İnanamayacaksınız çünkü evdeki her şey gerçekten sıfırdan yapılmış gibi pırıl pırıl ve modern. Oysa Castroferro Arquitectos isimli firma tarafından yeniden yaratılan bu ev 1961'de inşa edilmiş oldukça eski bir ev ve yalnızca 67 metrekare. Ama alan tasarrufu saplayan ve geniş yaşam alanları yaratan ilham verici fikirler sayesinde harika bir daireye dönüşmüş.

Farklı malzemeler

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Modern Yemek Odası
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Yemek odasını da içeren mutfakta farklı yapı malzemelerinin bir araya gelerek çağdaş bir atmosfer ve sıra dışı bir görünüm yarattığını görüyoruz. Yerle parke ile kaplanırken, ahşap yemek masasını çevreleyen sandalyeler plastik tercih edilmiş ve tüm bunlarla kontrast halinde taş duvarlar da göze çarpan ayrıntılardan biri. Odanın orijinal mimarisinde hiç doğal ışık almayan bir yapı mevcutmuş, bu yüzden de tavandaki nişlerin içinden endirekt aydınlatmalarla doğal ve modern bir atmosfer yaratılmaya odaklanılmış.

Doğal ışık odaklı renk seçimi

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Modern Yemek Odası
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Mutfak kısmında doğal ışık alan pencere bulunmadığı için odanın diğer tarafından gelen pencerenin yansıttığı doğal ışığı en iyi şekilde yaymak amacıyla mutfak tamamen beyaz olarak dizayn edilmiş. Renklerin dekorasyon ve ışıklandırma açısından ne kadar önemli olduğunun canlı bir kanıtı niteliğindeki bu yaşam alanı minimalist görünümü ve salona uzanan koridordaki yumuşak geçişlerle ilham verici bir dekorasyon olarak öne çıkıyor.

Konforlu ve modern

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Modern Oturma Odası
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Mutfak ve yemek alanını uzantısında yer alan oturma odasında konfor ve modern bir görünüm yaratmak ön planda tutulmuş. Duvar boyunca L şeklinde uzanan kitaplık ve raf ünitesi özellikle küçük evlerde alanı daraltmadan ve atmosferi boğucu hale getirmeden depolama alanı yaratmak için mükemmel bir fikir olarak akıllarımıza kazınıyor. Mobilya kalabalığı yaratmadan ihtiyacı karşılayacak şekilde ve konforlu tercihler yapılarak oluşturulmuş olan koltuk takımı da göz alan unsurlardan.

Depolama alanları

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Modern Mutfak
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Evin eski halinde odaları kalın duvarlar bölüyormuş. Uzman mimarlar ise yer kaplayan ve kasvetli bir hava yaratan bu kalın duvarları yıkıp yerlerine depolama alanı da oluşturarak işlevsel olabilecek beyaz dolaplar yerleştirmeye karar vermişler. Böylelikle odalar küçük evlerde gerçekten büyük bir problem olan dolap ve saklama alanlarından oluşan üniteler yardımıyla ayrılıyor.

Dinlendirici yatak odası

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Modern Yatak Odası
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Küçük yatak odası da diğer yaşam alanları gibi ilham verici bir şekilde dizayn edilmiş. Yatak başı olarak ahşap ve uzayan bir raf ünitesi tercih edilerek oturma odası ve koridorlarda olduğu gibi evin depolama alanı ihtiyaçlarını karşılayacak işlevsel bir mobilya yaratılmış. Bu ahşap ve fonksiyonel yatak başı taş duvarlarla mükemmel bir kontrast sağlıyor. Taş duvarların dokusu ve yapısı da odaya benzersiz bir estetik etki ve derinlik katıyor. Tavandan süzülen ve doğrudan olmayan aydınlatma da yatak odalarının en temel işlevi olan dinlendiricilik fonksiyonunu yerine getiren tasarım ayrıntılarından biri.

İç açıcı ve ferah bir banyo

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos Modern Banyo
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Aydınlık, ışıl ışıl ve iç açıcı bir banyo… Bunun en büyük nedeni elbette banyoda da eşya ve aksesuar fazlalığına yer verilmemesi ve beyaz renk seçimi. Etrafta hiçbir dağınıklık yaratmayan dolap ve şeffaf duşakabin bu ferah atmosferi kuvvetlendiriyor.

Bu küçük ama modern tasarımıyla büyüleyici evi beğendiyseniz Fulya’da 64 metrekareye sığan mucize isimli yazımızda ziyaret ettiğimiz daireyi de görmelisiniz!

Dekorasyonda malzeme seçiminin önemini vurgulayan bir daire
Bu harika daireyi siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler