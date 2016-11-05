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Ahşap işlemeyi sevenler için 6 parlak fikir

Özlem K. Özlem K.
Motivleuchte Mood Light DIY, FridaFinn FridaFinn
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Bu yazımız eli ahşap işine yatkın, yetenekli okuyucularımız için! Bir ürünü satın almak yerine onu kendimizin üretmesine Kendin Yap (DIY – Do It Yourself) deniyor. Türk halkı olarak kendi başımıza bir şeyler üretme ve eskimiş eşyaları kendi balımıza onarma fikrine yabancı değiliz. Ufak bir tamirattan tutun, yeni giysiler dikmeye ve örmeye, evde kendi başımıza uyguladığımız tüm çalışmaları Kendin Yap (DIY) olarak adlandırabiliriz.

Bugünkü yazımızda biraz daha beceri ve deneyim gerektiren, nispeten zor Kendin Yap projeleri ile karşınızdayız. İşe başlamadan önce ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’ başlıklı yazımızı dikkatlice okumakta fayda var! Kendin Yap projeniz ile ilgili olası problemleri önceden bilmek gerekli önlemleri almanızı sağlayacaktır. En zordan başlayarak giderek kolay örneklere yer verdiğimiz bu yazımızın sizlere ilham vermesini dileriz Benzer birçok başka Kendin Yap projesi için üst menüde yer alan Dergi sekmesine tıklayarak açılan sayfadaki sol menüden Kendin Yap başlığını seçebilirsiniz.

1) Bahçe için ahşaptan bir kameriye/kulübe

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz geniş bahçesi olan ve marangozluk işlerinde ileri derecede becerisi ve deneyimi olan okuyucularımız için. Fotoğraftaki bu kameriye-kulübe yalnızca bir örnek ve ’Kendi kendinize inşa edebileceğiniz 6 farklı bahçe kulübesi’ başlıklı yazımızdan farklı modellerde örneklere ulaşmak da mümkün.

2) Balkon için çok işlevli bir seperatör

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Bahçesi olmayan okuyucularımız için de bir örneğimiz var. Bahar ve yaz ayları boyunca balkonda vakit geçirmekten keyif alan bir halkız ancak bazen çevremizdeki meraklı gözlerden sakınmak için bir önlem almamız gerekebiliyor. Bunun için bir örnek de ahşaptan basitçe yapılmış ve bünyesinde hem bir seperatör hem de çeşitli saksılıklar bulunuduran sevimli bir balkon mobilyası.

3) Antre için sandık ve raf seti

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Üst kısmını bank olarak kullanabileceğiniz geniş bir sandık ve ona takım, çok gözlü, şık bir duvar rafına ne dersiniz? Yalnızca antrede değil, diğer odalarda da kullanılabilecek böyle bir seti kendiniz imal edebilir, istediğiniz renge boyayarak dekorasyonunuz ile uyumlu hale getirebilirsiniz.

4) Paletten raf

Regale, Palettano Palettano Oturma OdasıRaflar
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

Fotoğraftaki örnekte ufak boyutlu palate neredeyse hiçbir müdahalede bulunulmamış, bir tarafının ahşapları sökülerek cilalandıktan sonra ayak kısmı dışarı bakacak şekilde duvara asılmış ve tüm çıkıntılı kısımlar raf olarak kullanılmış. Basit ancak sıra dışı bir model. Paletten mobilya üretmek nispeten kolay ve oldukça eğlenceli bir aktivite, üstelik seçenekler de sonsuz!

5) Ahşap plakalardan yatak başı

Üretimi Yapılmıyor Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mobilya

Üretimi Yapılmıyor

Mobilya
Mobilya
Mobilya

İşte son derece yaratıcı bir çalışma! Her biri aynı genişlikte ancak farklı boylarda olan ahşap plakaları gönlünüze göre boyayabilir, sonra da yan yana duvara monte ederek sıra dışı bir yatak başı elde edebilirsiniz. Hatta yatak başının geldiği duvarı konple bu renkli ahşaplar ile kaplayabilir ya da yalnızca yatak ve komodinlerin arkasına denk gelecek kadarlık bir çalışma da yapabilirsiniz. Bu alanı daga sonra yumuşak ve konforlu minderler ile süsleyerek rahat ve şık bir yatak dekoru oluşturmak mümkün.

6) Ahşap tabanlı bir aydınlatma elemanı

Altılı Avize Atölye Butka Oturma OdasıIşıklandırma
Atölye Butka

Altılı Avize

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Son dönemin en trendi aydınlatma elemanlarından biri de flamanlı rustik anpuller. Bu ampuller o kadar dekoratif ki, tamamen çıplak kullanılıyorlar, bir avizenin içine saklanmıyorlar. Rengarenk kablo seçenekleri ile kombine edilerek şık ve sevimli bir dekorasyon oluşturan bu ampulleri ahşap bir parça ile birleştirerek endüstriyel stilde bir aydınlatma elemanı yaratabilirsiniz.

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