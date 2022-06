Ahşap işlemeyi sevenler için 6 parlak fikir

Bu yazımız eli ahşap işine yatkın, yetenekli okuyucularımız için! Bir ürünü satın almak yerine onu kendimizin üretmesine Kendin Yap (DIY – Do It Yourself) deniyor. Türk halkı olarak kendi başımıza bir şeyler üretme ve eskimiş eşyaları kendi balımıza onarma fikrine yabancı değiliz. Ufak bir tamirattan tutun, yeni giysiler dikmeye ve örmeye, evde kendi başımıza uyguladığımız tüm çalışmaları Kendin Yap (DIY) olarak adlandırabiliriz.

Bugünkü yazımızda biraz daha beceri ve deneyim gerektiren, nispeten zor Kendin Yap projeleri ile karşınızdayız. İşe başlamadan önce 'Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri' başlıklı yazımızı dikkatlice okumakta fayda var! Kendin Yap projeniz ile ilgili olası problemleri önceden bilmek gerekli önlemleri almanızı sağlayacaktır. En zordan başlayarak giderek kolay örneklere yer verdiğimiz bu yazımızın sizlere ilham vermesini dileriz