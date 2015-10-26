Köhne bir gecekondunun lüks bir villaya dönüşümü

Önce & Sonra projelerinde öne çıkan dönüşüm hikayelerinden birine tanık olmak için bu defa Fransa'ya gidiyoruz. Rhone Nehri'nin kenarında harika bir konuma sahip olan ama terk edilmiş ve uzun yıllardır bakımsız kalmış bir gecekondu ve ahırın muhteşem dönüşümü sonucunda peri masallarını andıran kusursuz bir konutla karşılaşacağız. Bu şahane dönüşümün mimarı ise Fransız mimarlık firması Florie Vaujour. İmkansızı keşfetmeye hazır olun çünkü az sonra göreceğiniz manzara umutsuz bir gecekondudan başka bir şey değil.
Eski tip köy evlerinde olduğu gibi bir ahır ve üzerinde bulunan konutun değişimden önceki hali hiç de umut vermiyor değil mi? Mutlu son için fazlaca yıkık dökük gibi görünen bu binanın nasıl dönüştüğüne siz de inanamayacaksınız.
Bir zamanlar ahır olarak kullanılan alan artık ahır bile olamayacak kadar perişan vaziyette. İlk bakışta her şeyin yıkılıp yerine yepyeni bir ev yapılması çok daha makul görünse de aslına bakarsanız duvarlar tamir edilip zemin ve tavan yenilendikten sonra bu korkunç durumdaki mekan şahane bir mutfağa dönüşecek.
Resme baktığınızda bu resimde gördüğünüz yaşam alanının az önce gördüğümüz yıkık dökük alan olduğuna inanmak imkansız geliyor, biliyoruz. Zaten yazının başında imkansızı keşfetmeye hazır olun derken de tam olarak bundan bahsediyorduk. Baştan aşağı, tam anlamıyla tepeden tırnağa bir yenilemeyle adeta sıfırdan yaratılmış bir yaşam alanı. Boydan boya camlar sayesinde ferah, havadar, aydınlık ve iç açıcı.
Yatak odası ise ahırın eski halinden pek de farklı bir durumda değil. Tepeden tırnağa değişmesi gereken, çok iş gerektiren bir yaşam alanı daha…
Ama ortaya çıkan sonuç bir kez daha göz kamaştırıcı ve hayret verici. Genç odası olarak dizayn edilmiş olan bu oda mavi ve gri tonlarının göz alıcı dansıyla kusursuz bir enerji yayıyor.
Bu tip çok eski ve uzun süre bakımsız kalmış evleri yeniden yaratırken karşı karşıya kalınan en büyük sorunlardan biri de binanın sağlamlığının da yıpranmış olması oluyor çoğunlukla. Bu yüzden de mimarlar yenileme çalışmalarına başlamadan önce ilk olarak binanın güçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmişler ve binayı yeni bir bina kadar güçlü ve dayanıklı hale getirmeyi hedeflemişler. Ayrıca ahırın yüksek tavanlı yapısından daha verimli bir şekilde yararlanmak ve daha geniş yaşam alanları yaratarak ev sahiplerinin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal alanlarını da çoğaltmak için oturma odası olarak olan alanın üst kısmına bir asma kat eklenmiş.
Ve işte ahırın son hali! Asma katın baktığı konforlu ve şık oturma odası. Odanın karakterini belirleyen ve ona eşsiz bir doku katan temel unsur ise masif kütüklerden oluşturulan hem sütun işlevi gören hem de dekoratif olarak rustik bir estetik yaratan taşıyıcılar.
Eskiden ahır olan oturma odasının yan kısmında bulunan açık mutfak da göz kamaştıran bir yaşam alanına dönüşmüş. Modern ve endüstriyel dokunuşlarla dizayn dilmiş olan mutfak gri tonlarıyla keskin bir estetik ve ağırbaşlılık sunuyor.
Bu yeniden yaratılma hikayesini beğendiyseniz Önce & Sonra: Fabrikadan eve büyüleyici dönüşüm isimli yazımızda yer verdiğimiz dönüşüm hikayesi de ilginizi çekebilir.