Köhne bir gecekondunun lüks bir villaya dönüşümü

Bu tip çok eski ve uzun süre bakımsız kalmış evleri yeniden yaratırken karşı karşıya kalınan en büyük sorunlardan biri de binanın sağlamlığının da yıpranmış olması oluyor çoğunlukla. Bu yüzden de mimarlar yenileme çalışmalarına başlamadan önce ilk olarak binanın güçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmişler ve binayı yeni bir bina kadar güçlü ve dayanıklı hale getirmeyi hedeflemişler. Ayrıca ahırın yüksek tavanlı yapısından daha verimli bir şekilde yararlanmak ve daha geniş yaşam alanları yaratarak ev sahiplerinin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal alanlarını da çoğaltmak için oturma odası olarak olan alanın üst kısmına bir asma kat eklenmiş.