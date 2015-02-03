Önce & Sonra: Bakımsız bir garajdan pırıl pırıl bir lofta

Özenli ve kimi zaman da baş döndürücü restorasyon ve makyajlama projelerini ele aldığımız Önce & Sonra serimizde bugün Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Studio OxL adlı mimarlık bürosunun elinden çıkan müthişbir projeye göz atacağız. Bu seride tanıttığımız önceki evlerin aksinde, şirket bu kez bir konutu değil, garaj olarak kullanılan bir mekânı, çevre dostu, enerji tasarrufu sağlayan, şahane bir lofta dönüştürmüş.

Binanın da içinde olduğu bölge, tipik 19. yüzyıl mimarisinin damga vurduğu, klasik tuğla binaların dokusunu belirlediği bir bölge iken son yıllarda geçirdiği dönüşümle tekrar moda olan bir semt haline gelmiş durumda. Bakalım bu büyüleyici restorasyon çalışmasında, sadece 30 metre genişliğe sahip bu alana bir salon, bir mutfak, bir antre, bir yemek odası, bir koridor, bir çalışma odası, üç yatak odası ve bir banyo nasıl sığdırılacak. İşte evini yenilemek isteyenlere fikir verebilecek çok özel bir restorasyon projesinin ayrıntıları.