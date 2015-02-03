Önce & Sonra: Bakımsız bir garajdan pırıl pırıl bir lofta

Özenli ve kimi zaman da baş döndürücü restorasyon ve makyajlama projelerini ele aldığımız Önce & Sonra serimizde bugün Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Studio OxL adlı mimarlık bürosunun elinden çıkan müthişbir projeye göz atacağız. Bu seride tanıttığımız önceki evlerin aksinde, şirket bu kez bir konutu değil, garaj olarak kullanılan bir mekânı, çevre dostu, enerji tasarrufu sağlayan, şahane bir lofta dönüştürmüş.
Binanın da içinde olduğu bölge, tipik 19. yüzyıl mimarisinin damga vurduğu, klasik tuğla binaların dokusunu belirlediği bir bölge iken son yıllarda geçirdiği dönüşümle tekrar moda olan bir semt haline gelmiş durumda. Bakalım bu büyüleyici restorasyon çalışmasında, sadece 30 metre genişliğe sahip bu alana bir salon, bir mutfak, bir antre, bir yemek odası, bir koridor, bir çalışma odası, üç yatak odası ve bir banyo nasıl sığdırılacak. İşte evini yenilemek isteyenlere fikir verebilecek çok özel bir restorasyon projesinin ayrıntıları.
Her zaman olduğu gibi önce binanın onarım öncesindeki haline bakarak başlayalım. Görüldüğü gibi Studio OxL binanın bu halini herhangi bir aileye gösterip, siz burada yaşayacaksanız demiş olsa muhtemelen okkalı bir ret yanıtı alırdı. Bakımsızlığı ve döküntü halinde oluşu bir yana, konut olarak planlanmadığı için insan buranın ne türlü bir değişiklik yapılırsa yapılsın bir yaşam alanına dönüşebileceğine inanmakta güçlük çekiyor. Ama aşağıdaki şaşırtıcı fotoğraflarda göreceğiniz gibi Hollandalı uzman ekip tam da bunu gerçekleştirip, kendi çapında bir mucizeye imza atmayı başarmış.
İnanması güç ama yukarıda gördüğünüz fotoğrafla bu fotoğraf aynı mekânda çekildi. Görüldüğü gibi o korkunç haldeki garaj, usta ellerin müdahelesi sonucunda modern, işlevsel ve şıkır şıkır bir loft haline gelmiş durumda.
Loft mantığı gereği duvarlarla ayrılmayan mekâna ya ana kapıdan, ya da garaj tarafından giriyorsunuz. Evet evet, projeyi gerçekleştiren ekip, adeta mekânın orijinal haline saygı duruşunca bulunurcasına bu evin içine bir de garaj eklemiş.
Mekânın getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırmak için loftun ortası bir çeşit iç avlu gibi düzenlenmiş ve evde ihtiyaç duyulan doğal ışık böylece sağlanmış.
Bu iç avlu evin özel ve sosyal alanlarını ayıran bir ara bölge işlevi de görüyor. Sosyal alandan kastımız evin oturma odası ve mutfağı iken, avlunun diğer tarafında çalışma odası, yatak odaları ve banyo bulunuyor. Loft tarzı binalardan alışık olduğumuz o endüstriyel cazibeyi sürdürmek için eski binanın beton kolonları ve bazı unsurları evin yeni halinde de aynen muhafaza edilmiş.
Bu restorasyon çalışmasında ekibin temel kaygılarından biri de enerji tasarrufunu maksimuma çıkaran, çevre dostu bir apartman dairesi ortaya çıkarmak olmuş. Bu bakımdan ev enerji dostu bir ısıtma düzeneğiyle donatılırken, izolasyon özelliği bulunan cam kapılar sayesinde dışarıdan gelen ısının da olabilecek en verimli bir şekilde evin içine dağılması sağlanmış.
Bu göz alıcı loftun en havalı ve sıradışı özelliklerinde biri de, özel bir düzenleme sayesinde otomobilinizi evin içine park edebilyor olmanız. Şehir içindeki park yeri sorununu dikkate alan tasarımcı ekibi, çevre dostu ev prensibi çerçevesinde bu garajı özellikle elektrikle çalışan otomobiller için düzenleyerek bir şarj istasyonunu da bu garaja eklemeyi ihmal etmemiş.
Eee tabii, böyle bir eve ve garaja da ancak böylesine seçkin ve lüks bir otomobil yakışırdı.
Evin genel planından diğer odaların nasıl düzenlendiğini de görmeniz mümkün. 1 numaralı alan antre, hemen yanındaki kapalı bölge ise garaj. 2 numara mutfağı, 3 numara oturma alanını, 4 numara ise evin özel alanına giden koridoru temsil ediyor. Yapay avluyla ayrılan loftun diğer tarafında ise 6 numara çalışma odasına, 7 evin farklı yatak odalarına, 8 numara ise aradaki koridora işaret ediyor.
Peki bu büyüleyici restorasyon çalışmasını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.