Dekorasyonunuza şıklık kazandıracak lake mobilya çeşitleri

Dekorasyona başlarken, seçeceğimiz mobilyaların stili, modeli rengi gibi hangi malzemeden üretildiği de kafamızı kurcalayan sorulardandır. Aslına bakılırsa kalitesi, dayanıklılığı ve sağlıklı olup olmaması tamamen üretildiği ham maddeye bağlı olduğundan, en çok dikkat etmemiz gereken özellik de budur. Aslında bu kararsızlığın kurtarıcısı olan ahşap mobilyalar kimi zaman dokusu ve renkleri ile stilimize veya dekorun renklerine uymayabiliyor. Su alma riski olduğundan banyo, mutfak gibi alanlarda ikinci plana atılabiliyor. Bütün bu risk ve avantajları göz önüne alan imalatçılar, ahşap malzemeleri daha verimli kullanabilmek ve her stile uygun hale getirebilmek için lake kaplamayı keşfetmişler gibi görünüyor. Burada lake malzemeden biraz bahsedelim. Lake en kolay tabiriyle, laka adı verilen poliüretan veya akrilik boyalarla çok kat boyanmış ahşap, mdf veya metal malzemelere denir. Yani ham mdf malzemenin astarlandıktan sonra, her katı bekletilip kurutulacak şekilde, üst üste 15 – 20 kat laka uygulaması ile elde edilen sağlam, pürüzsüz parlak yüzeyli malzemedir. Laka metal malzemelere de uygulanabilir ancak lake dendiği zaman ilk akla gelen ve en çok bulunan mdf’den yani ahşaptan üretilen lakelerdir. Ahşap malzemenin natürel ve sağlıklı yapısı, lake kaplamanın dayanıklılığı ve çeşitliliği ile birleşince ortaya her dekorun vazgeçilmezi olacak mobilyalar çıkıyor. Bu nedenle, hem ana mobilyaların sert yüzeylerinde hem de yan mobilyalarda en çok kullanılan malzeme lakedir. Lake malzemenin pürüzsüz, parlak yüzeyi ve renk çeşitliliği evlerimizi dayanıklı ve şık mobilyalarla buluşturuyor.

Lake mobilya, çeşitliliği ve dayanıklılığı ile bu kadar popülerken, biz de bu yazımızı onlara ayırmaya karar verdik. Banyo, mutfak, yatak odası, salon gibi farklı alanlarda kullanılan ve farklı modellerde örnekleri ile lakeden üretilmiş onlarca mobilya bu yazıda olacak. Evinizde lake mobilya tercih ediyorsanız bu modellerin en az biri size ilham kaynağı olacaktır.

