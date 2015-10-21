Dekorasyonunuza şıklık kazandıracak lake mobilya çeşitleri

Dekorasyona başlarken, seçeceğimiz mobilyaların stili, modeli rengi gibi hangi malzemeden üretildiği de kafamızı kurcalayan sorulardandır. Aslına bakılırsa kalitesi, dayanıklılığı ve sağlıklı olup olmaması tamamen üretildiği ham maddeye bağlı olduğundan, en çok dikkat etmemiz gereken özellik de budur. Aslında bu kararsızlığın kurtarıcısı olan ahşap mobilyalar kimi zaman dokusu ve renkleri ile stilimize veya dekorun renklerine uymayabiliyor. Su alma riski olduğundan banyo, mutfak gibi alanlarda ikinci plana atılabiliyor. Bütün bu risk ve avantajları göz önüne alan imalatçılar, ahşap malzemeleri daha verimli kullanabilmek ve her stile uygun hale getirebilmek için lake kaplamayı keşfetmişler gibi görünüyor. Burada lake malzemeden biraz bahsedelim. Lake en kolay tabiriyle, laka adı verilen poliüretan veya akrilik boyalarla çok kat boyanmış ahşap, mdf veya metal malzemelere denir. Yani ham mdf malzemenin astarlandıktan sonra, her katı bekletilip kurutulacak şekilde, üst üste 15 – 20 kat laka uygulaması ile elde edilen sağlam, pürüzsüz parlak yüzeyli malzemedir. Laka metal malzemelere de uygulanabilir ancak lake dendiği zaman ilk akla gelen ve en çok bulunan mdf’den yani ahşaptan üretilen lakelerdir. Ahşap malzemenin natürel ve sağlıklı yapısı, lake kaplamanın dayanıklılığı ve çeşitliliği ile birleşince ortaya her dekorun vazgeçilmezi olacak mobilyalar çıkıyor. Bu nedenle, hem ana mobilyaların sert yüzeylerinde hem de yan mobilyalarda en çok kullanılan malzeme lakedir. Lake malzemenin pürüzsüz, parlak yüzeyi ve renk çeşitliliği evlerimizi dayanıklı ve şık mobilyalarla buluşturuyor.
Lake mobilya, çeşitliliği ve dayanıklılığı ile bu kadar popülerken, biz de bu yazımızı onlara ayırmaya karar verdik. Banyo, mutfak, yatak odası, salon gibi farklı alanlarda kullanılan ve farklı modellerde örnekleri ile lakeden üretilmiş onlarca mobilya bu yazıda olacak. Evinizde lake mobilya tercih ediyorsanız bu modellerin en az biri size ilham kaynağı olacaktır.
Salon dekorasyonu ile ilgileniyorsanız ve daha fazla örneğe ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Salonların baş tacı oturma odası grupları” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Söz konusu mutfak dekorasyonu ise, malzeme seçiminde sağlamlık ve hijyen en önemli kriterlerdir. Ağaçtan üretilen malzemelerin dokusu ve sağlamlığı mutfak gibi alanlar için uygundur. Su alma problemini de lake kaplama ile çözünce geriye dilediğiniz renk ve modeli seçip mutfağınızın keyfini çıkarmak kalır. Bu dekorda kullanılan country stil mutfak dolapları beyaz lake kaplaması ve modeli ile dikkat çekiyor. Beyaz fonlu mutfağa uygulanan tahta tavan taşıyıcıları ve ahşap tezgah mükemmel bir stil bütünlüğü oluştururken, siyah zemin kaplaması da renk dengesini tamamlamış.
Lake'nin yan mobilyalarda, ana mobilyalarda olduğundan daha geniş bir kullanım alanı var. Özellikle komodin, şifonyer, dresuar, mumluk, masa, sandalye, sehpa gibi yan mobilyaların piyasada bulunan çeşitlerinin büyük çoğunluğu lakeden üretilmiştir. Bu dekorda kullanılan mumluklar ve komodin de lakeden imal edilmiş son derece şık ve iyi tasarlanmış ürünlerdir. Siyah, beyaz, klasik dekora uygulanan lake yan mobilyalar hem dekorun renk ve doku bütünlüğünü korumuş, hem de stile pürüzsüz yüzeyler kazandırmış. Altın şamdanların dekorda yalnız kalmamasını sağlayan berjer ve puf ikilisi de göz dolduran detaylardan.
Duvara monte edilmesi gereken mobilyalar söz konusu olduğunda yine lake birinci sırayı kapıyor. Montesi kolay sağlanabilen yapısı ile özellikle televizyon ünitesi gibi yan mobilyalarda da sıklıkla kullanılıyor. Bu dekorda kullanılan beyaz televizyon ünitesi stile mükemmel uyum sağlayarak modern bir görünüm oluşturmuş.
Sağlıklı ve sağlam yapısı ile yatak odası dekorasyonlarının da göz bebeği olan lake mobilya özellikle yatak iskeleti veya yatak başlığı olarak kullanılıyor. Bu dekorda kullanılan lake yatak iskeleti siyah ve parlak yapısı ile sağlamlığı kadar göz dolduruyor. Asyatik stilin başarılı bir örneği olan dekorda, kullanılan aksesuarlar, renk ve modelleri ile mükemmel bir uyum sunuyorlar. “Az eşya” teması dikkat çeken bu stilin uzak doğu simgeleri içeren aksesuarları siyah lake mobilyanın parlak yapısı ile çok uyumlu.
Her renkte üretilebilen lake mobilyaların en göz alıcısı, şüphesiz siyah renk olanlardır. Klasik çizgilerin modern bir elle yorumlandığı bu berjer ve fiskos seti okuma ve sohbet köşeleriniz için ideal. Salonunuzun en şık ve gösterişli köşesini oluşturabilecek bu set modeli, renkleri ve stili ile tam bir öncü. Bosart Mobilya Sanayi imzası taşıyan setin farklı renk ve modellerini de bulabilirsiniz. Firmanın sayfasına bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Lake mobilya denince aklınıza sadece düz renk parlak yüzeyli mobilyalar gelmesin. Mat astarlar ile eskitilmiş özellik kazandırılabilen lake kaplama mobilyalar klasik ve gotik stillerin de vazgeçilmezi olabiliyor. Özellikle farklı desen ve işlemelerin yapıldığı lake modeller asyatik stilde oldukça popüler. Bu gördüğünüz işlemeli lake kaplama komodin klasik veya asyatik stil bir dekorun en otantik ögesi olabilir. Firmanın sayfasına tıklayarak diğer ürünlerine de bir göz atmanızı önemle tavsiye ediyoruz.
Lake mobilya, ahşap mobilyanın sağlamlık ve natürelliğini lake kaplamanın dayanıklılığı ile birleştiriyor. Alerjik olmayan, sağlıklı ve kullanışlı lake mobilyalar çocuk odası eşyaları için de son derece uyumlu. Farklı renk ve desenlerde onlarca farklı çocuk mobilyası ile evin ufaklıklarına mükemmel alanlar yaratabilirsiniz. Ama siz yine de tedbiri elden bırakmayıp alacağınız lake mobilyaların nasıl astarlandığına ya da güvenilir bir ürün olup olmamasına dikkat edin.
Lake kaplama ürünler banyo ve mutfaklarda güvenle kullanılabilir. Bunun güzel bir örneği olan bu banyo dekoru beyaz rengi ve parlak yüzeyleri ve modern stili ile dikkat çekiyor. Seramik, lake ve cam malzemelerin mükemmel bir uyumla oluşturduğu dekor, kullanıcısına temiz ve ferah bir hava sunuyor. Aydınlık ve kullanışlı bu dekor ile banyo saatleriniz daha keyifli bir hale gelecektir.
Yan mobilyaların en gözde üyesi olan orta sehpalar için en ideal malzeme de yine lakedir. Bu dekorda ilham alınacak oldukça fazla detay var bu nedenle sadece lake sehpa üzerinde durmak istemiyoruz. Mesela taş duvarların, beton zemin, fransız pencere ve patchwork halı gibi ögelerle kombinasyonu oldukça dikkat çeken bir konsept oluşturmuş. Lambader, kırlent ve sehpada kullanılan sarı renk vurgu rengi görevini başarıyla üstlenmiş. Ayrıca orta sehpanın formu ve modeli de son derece şık ve modern.
Yine lake malzemenin en çok kullanıldığı ögelerden birinden bahsedelim. Elbette ki raf ve kitaplıklar. Kitap, aksesuar, biblo gibi birçok obje için saklama, depolama ve sergileme görevi gören raf ve kitaplıklar, dekorlarımızın önemli parçalarındandır. Çoğunlukla lake malzemeden üretilen raf ve kitaplıklara, bu dekor mükemmel bir örnek olabilir. Rölyef şömine ve chesterfield koltuğun klasik çizgilerini modern bir dokunuşla yumuşatan kitaplıklar, renk ve dokusu ile dekoru zenginleştiriyor.