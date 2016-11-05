Küçük daireler için 7 yaratıcı depolama fikri

Sırada hem işlevsel hem estetik bir depolama örneğine geçiyoruz. Küçük dairelerde genellikle mutfak, salon ve yemek odası bir arada bulunur. Çünkü duvarlar ve kapılar zaten kısıtlı olan alanı daha da daraltır. Ancak yine de odalar arasında bir sınır olsun istiyorsanız dekoratif paravanlardan yardım alabilirsiniz. Resimdeki üst üste binmiş yuvarlak raflık bu fikrin başarılı bir örneği. Hem görünüm itibariyle güzel görünüyor hem de birden fazla işlevi var.