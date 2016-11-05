Küçük daireler için 7 yaratıcı depolama fikri

Şehirlerin kalabalıklaşması ile birlikte daireler git gide küçülüyor. Özellikle kalabalık aileler için sıkıntılı bir durum, çünkü her geçen gün daha fazla eşya satın alıyoruz. Yaşam alanlarımız küçülüp ihtiyaçlarımız artarken bu kadar şeyi nasıl sığdıracağız? Bugün bu sorunun yanıtını aramak için bazı tasarım fikirleri inceledik. Bilhassa küçük evler için işlevsel olan bu örnekler yenilikçi ve yaratıcı tasarım anlayışları ile sizleri dağınıklıktan kurtarıp düzenli, ideal bir eve kavuşturuyor.
Küçük dairelerin oturma odası nispeten geniş olsa da yatak odaları genellikle küçük olur. Dolayısıyla çocuklu aileler için sıkıntı verici bir durumdur zira her çocuğa ayrı bir oda ayırmak mümkün olmaz. Tek bir odaya iki yatak yerleştirmek ise mevcut alanı epey daraltacağından en iyi çözüm kompakt mobilyalardır. Bu gibi mobilyalarda örneğin bir yatak aynı zamanda çalışma masası ile birleşik olabilir. Resimdeki örnekte ise ranza ile giysi dolabı şeklinde tasarlanmış. Yatağın alt kısmı çekmece olan tasarım depolama için ideal görünüyor.
Depolama için evde uygun yer ararken hiç akla gelmeyen, ölü alanlardan başlayın. Örneğin merdiven varsa alt kısmına mutlaka dolap ekleyin. Ancak çoğu küçük evde merdiven bulunmadığından daha yaratıcı fikirler bulmak gerekiyor. Resimdeki örnekse bu açıdan epey başarılı. Mutfağa bağlanan koridora ahşap raflardan asma kat yapılarak tavan boşluğu işlevsel hale getirilmiş. Her biri ayrı yöne bakan raflar sayesinde görünüm açısından da etkileyici bir sunum olmuş.
Evinizin küçük olması eşyalarınızın da küçük olacağı anlamına gelmez. Aksine tek bir eşya alarak birden fazla eşyanın kaplayacağı yerden kar etmiş olursunuz. Örneğin resimde siyah renkli büyük bir dolap görüyoruz. Bir tarafına geniş bir plazma televizyon konmuş, diğer tarafında ise katlanabilir bir çalışma masası var. Bunların haricinde kalan kısımlarda sayısız açık raf bulunuyor. Dolabın bir duvar genişliğinde olduğu bariz ancak çalışma masası, televizyon ünitesi ve bir kitaplı ayrı ayrı yerleştirseniz bundan çok daha fazla yer işgal ederdi.
Genellikle kapılar ve duvar köşeleri verimsiz alanlar olarak görülür ve bu yüzden depolama için boşluk aranırken hiç akla gelmez. Oysa resimde görüldüğü üzere kapının bulunduğu duvar pekala depolama alanı olarak değerlendirebilir. Örnekten de anlaşılacağı üzere farklı ebatlardaki ahşap raflar düzensiz bir şekilde yerleştirilmiş ve bu haliyle eğlenceli olmuş.
Sırada hem işlevsel hem estetik bir depolama örneğine geçiyoruz. Küçük dairelerde genellikle mutfak, salon ve yemek odası bir arada bulunur. Çünkü duvarlar ve kapılar zaten kısıtlı olan alanı daha da daraltır. Ancak yine de odalar arasında bir sınır olsun istiyorsanız dekoratif paravanlardan yardım alabilirsiniz. Resimdeki üst üste binmiş yuvarlak raflık bu fikrin başarılı bir örneği. Hem görünüm itibariyle güzel görünüyor hem de birden fazla işlevi var.
En çok depolamaya ihtiyaç duyduğunuz yerlerden biri de mutfaklardır. Çünkü tabaklardan kaşık çatala dek sayısız malzeme bulunur. Bu sebeple mutfak dolapları her zaman geniş tutulur. Fakat depolama için daha fazla boşluk oluşturmaktan zarar gelmez. Örneğin bıçak takımınız varsa çekmecede muhafaza etmek yerine duvara monte edilen bir manyetik tutucu kurmayı düşünebilirsiniz. Böylece çekmecenize daha çok şey koyabilirsiniz.
Sıra geldi oturma odasına. Salonunuza daha fazla eşya sığdırmak istiyorsanız sizin için en akıllıca hareket modüler mobilya satın almaktır. Katlanabilen, iç içe geçebilen bu mobilyalar küçük evler için hayat kurtarıyor.
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