Küçük bir evi modern ve stil sahibi göstermek için 13 fikir

Ev dekorasyonunda işlevselliğin biçimden önde tutulduğu bir dizayn anlayışı, modern tasarımın bel kemiğini oluşturuyor. Klasik tasarımda kullanılan işlemeler, rölyefler, oymalar, püsküllü kumaşlar, varaklı mobilyalar gibi işlevi bulunmayan ögelere modern tasarımda yer verilmez. Modern bir dekorasyon için uymanız gereken en önemli kurallık sadelik ve fonksiyonelliktir. Böyle bir dekorasyon anlayışını evinizde uygulamak istiyorsanız bu yazımızda sizlere 13 muhteşem örnek tanıtacağız. Farklı stillere sahip olsalar bile modern bir çizgi taşıyan bu tasarımlar odalarınız için ilham kaynağı olabilir. Modern tasarımın diğer bütün stillerle oluşturduğu uyumu görmek ve tarz sahibi bir eve sahip olmak için bu örnekleri değerlendirin.
Armonik renklerin ve açık tonların hakim olduğu dekorasyonlara uygulanan canlı bir vurgu rengi her zaman dikkat çekici bir renk dengesi oluşturur. Eğer ilk bakışta insanı etkileyecek bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız bu kuralı uygulayabilirsiniz. Tıpkı bu odada olduğu gibi; beyaz, gri, antrasit tonlarıyla oluşturulan bir dekorasyona capcanlı bir renkte herhangi bir eşya eklemeniz yeterli olacaktır.
Dekorasyonlarda modern bir görüntü oluşturmak için renk dengesine çok dikkat etmeniz gerekir. Başarılı bir renk dengesi oluşturmak için fikir alabileceğiniz onlarca renk kuralı var, fakat bu renk kurallarının da dışında her zaman geçerli olan bir özellik de yok değil. İşin sırrı toprak tonlarında. Toprak tonları ve antrasit rengi ile oluşturulan dekorasyonlar oldukça modern bir görünüme sahip oluyorlar. Siz de bu oturma odası dekorasyonunda olduğu gibi desensiz ve toprak tonlarında tekstil ürünleri kullanarak modern bir tasarım oluşturabilirsiniz.
Zemin döşemesi olarak en çok tercih edilen ürünlerin başında ahşap kökenli malzemeler geliyor. Hangi stili ve renk dengesini tercih ederseniz edin ahşap bir zemin ile son derece modern ve şık dekorasyonlar oluşturabilirsiniz. Üstelik kaplama döşemeler oldukça hesaplı fiyatlara da bulunabiliyor. Zemin döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için döşeme ustalarına danışabilirsiniz.
Gösterişli bir dekorasyona sahip olmak istiyorsanız aksesuarlarınıza özen göstermelisiniz. Seçeceğiniz aksesuarların stili ve değeri dekorasyonunuzun karakterini belirleyebilir. Modern ve stil sahibi bir dekorasyon için sanat ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Özellikle modern tablo ve heykeller odalarınızın havasını değiştirebilir.
Eğer evinizin mimari özellikleri elverişli ise geniş cam cephelerin avantajını odalarınızda kullanabilirsiniz. Odanızı gökyüzü ile buluşturacak ve gün ışığından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacak bu büyük pencereleri mutlaka plana dahil edin. Cam cephelerin dışarıdan nasıl göründüğünü ve eve nasıl bir özellik kazandırdığını görmek istiyorsanız
Camın bir eve kazandırdığı zarafet ve şıklık başlıklı yazımızda harika örnekler bulabilirsiniz.
Beton duvarlar, açıkta bırakılan borular ve ham materyaller her zaman dekorasyonlara modern bir hava kazandırır. Endüstriyel stil dekorasyonun olmazsa olmazı olan bu ögeleri stil sahibi bir tasarım için ve loft ortamlar yaratmak için değerlendirebilirsiniz.
Evin diğer alanlarında kullandığınız renk dengesi, tema ve stil ne olursa olsun tek bir duvara uygulayacağınız canlı bir renk size farklı ve muhteşem bir dekorasyon kazandırabilir. Stil oluşturmada duvar dekorasyonunun önemini görmezden gelmeyin.
Mutfak dekorasyonunuzda modern bir görüntü yakalamak istiyorsanız işe modern tasarım ürünü mobilya ve ekipmanlarla başlayabilirsiniz. Yeni nesil ankastre eşyaları ve modüler tasarım ürünü mutfak tezgahı ile dolaplarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Evinizde bir teneffüs alanı olsun istiyorsanız balkon ve teraslarınızı bitkilendirerek harika dizaynlar ortaya çıkarabilirsiniz. Canlı saksı bitkilerini, rengarenk çiçekleri ve dikey bahçe uygulamalarını kullanarak cennet gibi balkon ve teraslara sahip olmak mümkün. Üstelik bu uygulama evinize değer katar.
Az ve öz eşya fikri ile yola çıkan minimal dizayn anlayışı modern ve şık yaşam alanlarının en etkili çözümü oluyor. Düz çizgiler, desensiz ve az renkli eşyalar, pürüzsüz yüzeyler kullanmayı seviyorsanız minimal tasarımı mutlaka inceleyin.
Rustik ve akdeniz stillerinin önemli ögelerinden olan seramik ve karolar mutfak ve banyolarınızı güzelleştirmek için harika bir çözüm. Modern dekorasyonda pek rastlanmayan bir renk cümbüşüne sahip olsa da şık bir stil oluşturmak için bu ögelere ihtiyaç duyabilirsiniz.
Modern ve dikkat çekici bir tasarım oluşturmak için odanın her detayına özen göstermeniz gerekecek. İç mekan tasarımından mobilyalarına, aksesuarlarından tekstil ürünlerine kadar her ayrıntısını gözettiğiniz dekorasyonda kullanacağınız aydınlatma ögelerine de özen göstermelisiniz.
Kırsal stil modern bir görüntüden uzak alanlar sunabilir. Geleneksel bir dağ evini andıracağından kırsal stili tamamen uygulamak yerine bazı ögelerini seçerek modern bir kombinasyon oluşturabilirsiniz. Bu dekorasyonda olduğu gibi modern tasarlanan bir odaya kırsal birkaç öge eklemeniz yeterli olacaktır.