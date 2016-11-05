현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük bir evi modern ve stil sahibi göstermek için 13 fikir

Homify Homify
homify İskandinav Oturma Odası
Loading admin actions …

Ev dekorasyonunda işlevselliğin biçimden önde tutulduğu bir dizayn anlayışı, modern tasarımın bel kemiğini oluşturuyor. Klasik tasarımda kullanılan işlemeler, rölyefler, oymalar, püsküllü kumaşlar, varaklı mobilyalar gibi işlevi bulunmayan ögelere modern tasarımda yer verilmez. Modern bir dekorasyon için uymanız gereken en önemli kurallık sadelik ve fonksiyonelliktir. Böyle bir dekorasyon anlayışını evinizde uygulamak istiyorsanız bu yazımızda sizlere 13 muhteşem örnek tanıtacağız. Farklı stillere sahip olsalar bile modern bir çizgi taşıyan bu tasarımlar odalarınız için ilham kaynağı olabilir. Modern tasarımın diğer bütün stillerle oluşturduğu uyumu görmek ve tarz sahibi bir eve sahip olmak için bu örnekleri değerlendirin.

Vurgu renkleri

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt İskandinav Oturma Odası
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Armonik renklerin ve açık tonların hakim olduğu dekorasyonlara uygulanan canlı bir vurgu rengi her zaman dikkat çekici bir renk dengesi oluşturur. Eğer ilk bakışta insanı etkileyecek bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız bu kuralı uygulayabilirsiniz. Tıpkı bu odada olduğu gibi; beyaz, gri, antrasit tonlarıyla oluşturulan bir dekorasyona capcanlı bir renkte herhangi bir eşya eklemeniz yeterli olacaktır. 

Toprak tonlarının modern görüntüsü

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci İskandinav Oturma Odası
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Dekorasyonlarda modern bir görüntü oluşturmak için renk dengesine çok dikkat etmeniz gerekir. Başarılı bir renk dengesi oluşturmak için fikir alabileceğiniz onlarca renk kuralı var, fakat bu renk kurallarının da dışında her zaman geçerli olan bir özellik de yok değil. İşin sırrı toprak tonlarında. Toprak tonları ve antrasit rengi ile oluşturulan dekorasyonlar oldukça modern bir görünüme sahip oluyorlar. Siz de bu oturma odası dekorasyonunda olduğu gibi desensiz ve toprak tonlarında tekstil ürünleri kullanarak modern bir tasarım oluşturabilirsiniz. 

Ahşap zemin

Evergreen, Officina design Officina design Modern Yemek Odası Ahşap rengi
Officina design

Officina design
Officina design
Officina design

Zemin döşemesi olarak en çok tercih edilen ürünlerin başında ahşap kökenli malzemeler geliyor. Hangi stili ve renk dengesini tercih ederseniz edin ahşap bir zemin ile son derece modern ve şık dekorasyonlar oluşturabilirsiniz. Üstelik kaplama döşemeler oldukça hesaplı fiyatlara da bulunabiliyor. Zemin döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için döşeme ustalarına danışabilirsiniz.  

Tablo ve heykel gibi sanat ürünleri

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Gösterişli bir dekorasyona sahip olmak istiyorsanız aksesuarlarınıza özen göstermelisiniz. Seçeceğiniz aksesuarların stili ve değeri dekorasyonunuzun karakterini belirleyebilir. Modern ve stil sahibi bir dekorasyon için sanat ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Özellikle modern tablo ve heykeller odalarınızın havasını değiştirebilir.

Geniş cam cepheler

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer evinizin mimari özellikleri elverişli ise geniş cam cephelerin avantajını odalarınızda kullanabilirsiniz. Odanızı gökyüzü ile buluşturacak ve gün ışığından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacak bu büyük pencereleri mutlaka plana dahil edin. Cam cephelerin dışarıdan nasıl göründüğünü ve eve nasıl bir özellik kazandırdığını görmek istiyorsanız Camın bir eve kazandırdığı zarafet ve şıklık başlıklı yazımızda harika örnekler bulabilirsiniz. 

Tasarımda brütal ögeler

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

Beton duvarlar, açıkta bırakılan borular ve ham materyaller her zaman dekorasyonlara modern bir hava kazandırır. Endüstriyel stil dekorasyonun olmazsa olmazı olan bu ögeleri stil sahibi bir tasarım için ve loft ortamlar yaratmak için değerlendirebilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Canlı renkler

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin diğer alanlarında kullandığınız renk dengesi, tema ve stil ne olursa olsun tek bir duvara uygulayacağınız canlı bir renk size farklı ve muhteşem bir dekorasyon kazandırabilir. Stil oluşturmada duvar dekorasyonunun önemini görmezden gelmeyin.  

Mutfaklarda modern tasarım

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Mutfak
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Mutfak dekorasyonunuzda modern bir görüntü yakalamak istiyorsanız işe modern tasarım ürünü mobilya ve ekipmanlarla başlayabilirsiniz. Yeni nesil ankastre eşyaları ve modüler tasarım ürünü mutfak tezgahı ile dolaplarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.   

Teras ve balkon bitkilendirmesi

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa Modern Balkon, Veranda & Teras
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

Evinizde bir teneffüs alanı olsun istiyorsanız balkon ve teraslarınızı bitkilendirerek harika dizaynlar ortaya çıkarabilirsiniz. Canlı saksı bitkilerini, rengarenk çiçekleri ve dikey bahçe uygulamalarını kullanarak cennet gibi balkon ve teraslara sahip olmak mümkün. Üstelik bu uygulama evinize değer katar.  

Minimal dizayn anlayışı

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi Modern Yatak Odası
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

Az ve öz eşya fikri ile yola çıkan minimal dizayn anlayışı modern ve şık yaşam alanlarının en etkili çözümü oluyor. Düz çizgiler, desensiz ve az renkli eşyalar, pürüzsüz yüzeyler kullanmayı seviyorsanız minimal tasarımı mutlaka inceleyin. 

Desenli karo ve seramikler

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Banyo
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Rustik ve akdeniz stillerinin önemli ögelerinden olan seramik ve karolar mutfak ve banyolarınızı güzelleştirmek için harika bir çözüm. Modern dekorasyonda pek rastlanmayan bir renk cümbüşüne sahip olsa da şık bir stil oluşturmak için bu ögelere ihtiyaç duyabilirsiniz.  

Yaratıcı aydınlatma ögeleri

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Modern Yemek Odası
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Modern ve dikkat çekici bir tasarım oluşturmak için odanın her detayına özen göstermeniz gerekecek. İç mekan tasarımından mobilyalarına, aksesuarlarından tekstil ürünlerine kadar her ayrıntısını gözettiğiniz dekorasyonda kullanacağınız aydınlatma ögelerine de özen göstermelisiniz.  

Kırsal temalı tasarımlar

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

Kırsal stil modern bir görüntüden uzak alanlar sunabilir. Geleneksel bir dağ evini andıracağından kırsal stili tamamen uygulamak yerine bazı ögelerini seçerek modern bir kombinasyon oluşturabilirsiniz. Bu dekorasyonda olduğu gibi modern tasarlanan bir odaya kırsal birkaç öge eklemeniz yeterli olacaktır. 

Küçük daireler için 7 yaratıcı depolama fikri
Bu küçük ev fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler