Küçük bir evi modern ve stil sahibi göstermek için 13 fikir

Dekorasyonlarda modern bir görüntü oluşturmak için renk dengesine çok dikkat etmeniz gerekir. Başarılı bir renk dengesi oluşturmak için fikir alabileceğiniz onlarca renk kuralı var, fakat bu renk kurallarının da dışında her zaman geçerli olan bir özellik de yok değil. İşin sırrı toprak tonlarında. Toprak tonları ve antrasit rengi ile oluşturulan dekorasyonlar oldukça modern bir görünüme sahip oluyorlar. Siz de bu oturma odası dekorasyonunda olduğu gibi desensiz ve toprak tonlarında tekstil ürünleri kullanarak modern bir tasarım oluşturabilirsiniz.