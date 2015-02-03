Sıradışı çalışma masaları

Geçmişte masa başında çalışmak, yalnızca birkaç meslek grubuna özgü, olağan dışı bir şey olarak görülürdü. Bugünse çalışma hayatı içindeki nüfusun çok önemli bir kısmı günün çoğunu masasının arkasında, bilgisayarının başında geçiriyor. Kafa emeğinin ve fikir üretmenin de giderek daha önemli hale geldiği bu çağda, bir zamanlar yalnızca seçkin evlerin aksesuarları olan çalışma masaları artık hemen her evin vazgeçilmezleri arasında. Gelin bu özel mobilya türünün en sıradışı örneklerine yer verdiğimiz seçkimize birlikte göz atalım.