Sıradışı çalışma masaları

Geçmişte masa başında çalışmak, yalnızca birkaç meslek grubuna özgü, olağan dışı bir şey olarak görülürdü. Bugünse çalışma hayatı içindeki nüfusun çok önemli bir kısmı günün çoğunu masasının arkasında, bilgisayarının başında geçiriyor. Kafa emeğinin ve fikir üretmenin de giderek daha önemli hale geldiği bu çağda, bir zamanlar yalnızca seçkin evlerin aksesuarları olan çalışma masaları artık hemen her evin vazgeçilmezleri arasında. Gelin bu özel mobilya türünün en sıradışı örneklerine yer verdiğimiz seçkimize birlikte göz atalım.
2009 yılında İstanbul'da kurulan genç tasarım firması Escapefromsofa, modern insanın ihtiyaçlarına pratik ve şık yanıtlar aramayı sürdürüyor. Beyazın hakim olduğu bir çalışma alanında kullanılan bu asimetrik modelle hem mekana hareket getirilmiş, hem de günün uzun saatlerinin geçirileceği bir alanın da son derece estetik olabileceği gösterilmiş.
Misafirlerinizi özel olarak tasarlanmış bir ofiste ağırlamak iş dünyasındaki prestijinizi arttırır. Origami Mobilya imzalı bu görkemli çalışma masası, sadelik, ferahlık ve şıklık faktörlerini ince işçilikle bir araya getiriyor. Ofisinizin yıldızı olmaya aday.
Son dönemin dikkat çeken iç mekan tasarımcılarından Hakan Helvacıoğlu, bu özgün uygulamasıyla, çalışma odası sıkıcılığının kaderiniz olmadığı haykırıyor adeta. Son derece sıradışı ve benzersiz bu çalışma masasından, ve elbette muhteşem zerafetiyle bu türünün tek örneği çalışma koltuğundan ayrılmak istemeyeceksiniz.
Bahçeyle adeta birleşmiş bir çalışma alanını kim istemez? AK Design Studio, uygulamalarında doğal unsurlarla iç mekan tasarımını bir arada kullanmaya özen gösteriyor. İşlenmemiş ahşabın eskimeyen zerafetinin hakim olduğu bu masada, uzun saatler çalışmak sizi hiç yormayacak.
Zamanla birlikte mekanın da kıymetinin büyük bir hızla artmakta olduğu bir çağda yaşıyoruz. Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzalı bu uygulamada, görece küçük mekanlarda büyük ihtiyaçların nasıl yanıt bulacağına dair ipuçlarını bulabilirsiniz.
Endüstriyel tarzda bir kitaplık kombinasyonuna klasik tarzda bir çalışma masası eklemek, işte bu gerçek bir tasarımcı dokunuşu. Dicle Hökenek Architecture, ilham veren tasarımlarıyla mekanlarınıza renk katmaya devam ediyor.