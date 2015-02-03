현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Sıradışı çalışma masaları

Homify TR Homify TR
Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
Loading admin actions …

Geçmişte masa başında çalışmak, yalnızca birkaç meslek grubuna özgü, olağan dışı bir şey olarak görülürdü. Bugünse çalışma hayatı içindeki nüfusun çok önemli bir kısmı günün çoğunu masasının arkasında, bilgisayarının başında geçiriyor. Kafa emeğinin ve fikir üretmenin de giderek daha önemli hale geldiği bu çağda, bir zamanlar yalnızca seçkin evlerin aksesuarları olan çalışma masaları artık hemen her evin vazgeçilmezleri arasında. Gelin bu özel mobilya türünün en sıradışı örneklerine yer verdiğimiz seçkimize birlikte göz atalım.

Masa dikdörtgen olmak zorunda mı?

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Çalışma Odası
Escapefromsofa

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

2009 yılında İstanbul'da kurulan genç tasarım firması Escapefromsofa, modern insanın ihtiyaçlarına pratik ve şık yanıtlar aramayı sürdürüyor. Beyazın hakim olduğu bir çalışma alanında kullanılan bu asimetrik modelle hem mekana hareket getirilmiş, hem de günün uzun saatlerinin geçirileceği bir alanın da son derece estetik olabileceği gösterilmiş.

Prestijin sembolü

Ofis Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Çalışma Odası
Origami Mobilya

Ofis Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Misafirlerinizi özel olarak tasarlanmış bir ofiste ağırlamak iş dünyasındaki prestijinizi arttırır. Origami Mobilya imzalı bu görkemli çalışma masası, sadelik, ferahlık ve şıklık faktörlerini ince işçilikle bir araya getiriyor. Ofisinizin yıldızı olmaya aday.

İkincisini görmeniz imkansız

homify Klasik Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Son dönemin dikkat çeken iç mekan tasarımcılarından Hakan Helvacıoğlu, bu özgün uygulamasıyla, çalışma odası sıkıcılığının kaderiniz olmadığı haykırıyor adeta. Son derece sıradışı ve benzersiz bu çalışma masasından, ve elbette muhteşem zerafetiyle bu türünün tek örneği çalışma koltuğundan ayrılmak istemeyeceksiniz. 

Ahşabın dayanılmaz cazibesi

homify Tropikal Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Bahçeyle adeta birleşmiş bir çalışma alanını kim istemez? AK Design Studio, uygulamalarında doğal unsurlarla iç mekan tasarımını bir arada kullanmaya özen gösteriyor. İşlenmemiş ahşabın eskimeyen zerafetinin hakim olduğu bu masada, uzun saatler çalışmak sizi hiç yormayacak.

Enformasyon çağının ihtiyaçları ve şıklığı birarada

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Z.Ç. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Zamanla birlikte mekanın da kıymetinin büyük bir hızla artmakta olduğu bir çağda yaşıyoruz. Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzalı bu uygulamada, görece küçük mekanlarda büyük ihtiyaçların nasıl yanıt bulacağına dair ipuçlarını bulabilirsiniz.

Klasik bir dokunuş

INDA, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE İskandinav Oto Galerileri Klinikler
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

INDA

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Endüstriyel tarzda bir kitaplık kombinasyonuna klasik tarzda bir çalışma masası eklemek, işte bu gerçek bir tasarımcı dokunuşu. Dicle Hökenek Architecture, ilham veren tasarımlarıyla mekanlarınıza renk katmaya devam ediyor.

Önce & Sonra: Bakımsız bir garajdan pırıl pırıl bir lofta
Farklı tür ve üsluplarda üretilmiş, yerli evlerden seçtiğimiz çalışma masası modelleri.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler