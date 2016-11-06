Sahip olmak isteyeceğiniz 9 ocak ve davlumbaz seti

Son yıllarda mutfak dekorasyonları çoğunlukla hazır ve modüler olarak set halinde bulunuyor ancak mutfağının her detayını ayrı ayrı seçip oluşturmak isteyenler için tek ürünler de bulunmuyor değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonunu emek emek planlayanlardansanız ve seçeceğiniz ocak ve davlumbaz için fikirlere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 9 ocak ve davlumbaz seti derledik. Birbirinden güzel mutfak dekorasyonları içinde bulunan bu ocak ve davlumbaz modellerine bayılacaksınız. Tam olarak istediğini modeli netleştirmenize yardımcı olabilecek bu modelleri görmeden alış verişe başlamayın.

Mutfak dekorasyonunun diğer önemli unsurları hakkında örnekler görmek ve küçük mutfakların dekorasyonu hakkında fikirler almak için “Küçük mutfaklarda işinize yarayacak 6 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.