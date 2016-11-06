Sahip olmak isteyeceğiniz 9 ocak ve davlumbaz seti

Son yıllarda mutfak dekorasyonları çoğunlukla hazır ve modüler olarak set halinde bulunuyor ancak mutfağının her detayını ayrı ayrı seçip oluşturmak isteyenler için tek ürünler de bulunmuyor değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonunu emek emek planlayanlardansanız ve seçeceğiniz ocak ve davlumbaz için fikirlere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 9 ocak ve davlumbaz seti derledik. Birbirinden güzel mutfak dekorasyonları içinde bulunan bu ocak ve davlumbaz modellerine bayılacaksınız. Tam olarak istediğini modeli netleştirmenize yardımcı olabilecek bu modelleri görmeden alış verişe başlamayın.
Mutfak dekorasyonunun diğer önemli unsurları hakkında örnekler görmek ve küçük mutfakların dekorasyonu hakkında fikirler almak için “Küçük mutfaklarda işinize yarayacak 6 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Kalabalık bir aileniz varsa ya da kalabalık misafirler ağırlamayı seviyorsanız bu tip çok gözlü kuzine ocaklar tam sizin için olabilir. Fırınları diğer fanlı fırınlara göre daha iyi pişirme özelliklerine sahip olan kuzinelilerin birçok farklı model ve kalitesini bulabilirsiniz. Ayrıca endüstriyel bir görüntüye sahip olan kuzineliler rustik ve akdeniz stiller için son derece uygun. Bu tip ocakları açık hava mutfaklarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Son yıllarda en çok tercih edilen modellerin başında ankastreler ve set üstü ocaklar geliyor. Basit bir yapıya sahip olan set üstü ocakların en önemli özelliği pratik bir yapıya sahip olması ve kolay taşınabilmesidir. Genelde dört gözlü olarak bulunabilir. Bu mutfağın sade ve modüler yapısına da oldukça iyi uyum sağlamış.
Ocaklı fırınlar bir dönem en çok satılan ocak tipi olabilir. İki önemli mutfak eşyasını bir arada sunan bu modeller hala birçok evde kullanılıyor. Fırınları da oldukça iyi olan bu modelleri keyifle kullanabilirsiniz. Bu mutfak tasarımında kırmızı dolaplar ile ocak setinin şık bir uyum oluşturduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Ankastre ürünler yeni nesil mutfak tasarımının baş yıldızı oluyor. Tezgaha ve dolaba gömülü olacak şekilde tasarlanan ankastre ürünlerin en büyük özelliği alan tasarrufu sağlamaları ve modern görünümleri oluyor. Özellikle minimal ve modern stil mutfak tasarımlarında en çok tercih edilen ekipman tipi ankastreler diyebiliriz.
Mutfak adalarının mutfak dekorasyonlarına kattığı artılardan daha önce birçok kez bahsettik. Mutfaklara fazladan depolama alanı ve tezgah kazandıran mutfak adalarında lavaboya veya mutfak ekipmanına da yer veriliyor. Dilerseniz siz de mutfak adası üstünü ocak ve davlumbaza ayırarak buna benzer bir tasarım kullanabilirsiniz.
Lavabosu, ocağı, fırını ve davlumbazı takım olarak kullanmak en mantıklısı olur diyorsanız ve mutfağınızda profesyonel bir görüntü oluşturmak isterseniz siz de endüstriyel ürünleri tercih edebilirsiniz. Hem kullanım özellikleri hem de görüntüleriyle mutfağınıza zenginlik kazandırabilir.
Yalnız yaşayanların veya mutfağı yemek yapmak amacıyla pek kullanmayanların tercih ettiği ocak modelleri de mevcut. Örneğin bu dekorasyondaki gibi küçük ve pratik bir yapıya sahip ocakları değerlendirebilirsiniz. Üstelik böyle canlı renklerle dekore edilmiş bir mutfağa çok yakışacaktır.
Mutfak tasarımında her dolabın ve her ekipmanın yerleşimi oldukça önemlidir. Kullanışlı bir mutfak tasarımına sahip olmak için bu dekorasyondaki gibi modüler tasarımlardan faydalanabilirsiniz.
Işıklandırması ve aksesuarlarıyla dikkat çeken bu mutfak dekorasyonunda ilham alınabilecek birçok detay bulunuyor. Mutfak dolaplarının tasarımı, yerleşimi, dar olmasına rağmen alanın etkili kullanımı ve tabii ki ankastre mutfak eşyaları ile göz alan bu mutfağı daha yakından incelemelisiniz.